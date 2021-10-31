Как бухгалтеру отличить недоимку от задолженности, и зачем это нужно: заполняем расчет 4-ФСС

Что такое недоимка и как ее считать? Чем грозит недоимка компании или ИП, и что будет, если ее не платить и почему задолженность не всегда недоимка. Давайте разбираться.

Что такое недоимка

Расшифровку этого термина нам дает п. 2 ст. 11 НК РФ:

И хотя страховые взносы на травматизм, которые отражаются в расчете 4-ФСС, курирует Фонд социального страхования, а не налоговая служба, суть термина не меняется.

Однако, если мы посмотрим в таблицу 2 расчета 4-ФСС, то увидим, что недоимка выделяется отдельной строкой (20) из общей задолженности за страхователем (стр. 19).

Зачем это нужно?

Обратимся к закону № 125-ФЗ от 27.07.1998. Согласно п. 4 ст. 22 страхователи обязаны уплачивать страховые взносы не позже 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления этих взносов.

Если месяц закончился и взносы начислены (например: бухгалтер начислил взносы на травматизм 31 августа 2021 года), у страхователя возникает задолженность перед фондом. Однако пока эта задолженность — еще не недоимка. Ведь срок уплаты взносов еще не истек.

Но если страхователь не перечислит взносы вовремя, то после 15 числа (в нашем примере: с 16 сентября 2021 года) задолженность станет недоимкой.

За недоимку страхователя накажут (о санкциях мы расскажем ниже).

Как рассчитывать недоимку

Порядок расчета недоимки по взносам не установлен. Если мы обратимся к п. 11.16 порядка заполнения формы 4-ФСС (приказ ФСС от 26.09.2016 № 381), то увидим в нем следующую формулировку:

Рассмотрим расчет недоимки на примере.

Пример

По данным бухгалтерского учета ООО «Хозтовары» задолженность организации перед фондом по итогам 9 месяцев 2021 года составляет 34 450 рублей.

Сумма взносов на травматизм, начисленная за сентябрь 2021 года, — 28 350 рублей. По состоянию на 30 сентября 2021 года, эта сумма не является недоимкой — это нормальная задолженность.

Рассчитаем сумму недоимки (просроченных платежей в бюджет):

34 450 рублей — 28 350 рублей = 6 100 рублей.

Бухгалтер ООО «Хозтовары» заполнит строки расчета 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года следующим образом:

строка 19 — 34 450 рублей;

строка 20 — 6 100 рублей.

Что грозит страхователю за недоимку по взносам

На сумму недоимки ФСС начислит пени из расчета:

Пени = Сумма недоимки * 1/300 * Ставка ЦБ РФ * Количество календарных дней просрочки.

Если вы решите самостоятельно рассчитать сумму пени, то стоит воспользоваться калькулятором расчета пеней. Дело в том, что ключевая ставка часто меняется и рассчитать сумму вручную будет сложно.

Пример

Используем данные нашего примера. Предположим, что недоимка числится за ООО «Хозтовары» с 16 июля 2021 года. 6 октября 2021 года организация погасила долг перед фондом. На протяжении периода с 16.07.2021 по 06.10.2021 ЦБ РФ дважды поднимал ключевую ставку. Рассчитаем пени:

Сумму недоимки по взносам и пени фонд вправе взыскать со страхователя принудительно: списать с расчетного счета или взыскать за счет имущества.

Кроме того ФСС вправе отказать страхователю в финансовом обеспечении предупредительных мер.

Например: страхователь решил компенсировать 20% «коронавирусных» расходов на приобретение СИЗ за счет взносов на травматизм за предыдущий календарный год и обратился в фонд с заявлением. Но так как на день подачи заявления за страхователем числилась недоимка, фонд отказал ему в обеспечении.

Это правило прописано в подп. а) п. 12 приказа Минтруда от 14.07.2021 № 467н.