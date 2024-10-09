Как исправить ошибку в чеке и сформировать чек коррекции

Ответом будет вариант «все еще можно исправить». Главное — знать, какие ошибки встречаются в чеках и как же вести себя в такой ситуации, чтобы избежать штрафов.
Для чего нужен чек коррекции
Проблема с кассовыми чеками решается с помощью чека коррекции.
Чек коррекции необходимо оформить в следующих случаях:
При расчете не применили онлайн-кассу или применили с нарушением требований законодательства.
Чек был пробит на кассе вовремя, но с ошибкой, поэтому в налоговую передана неверная информация о продажах или чек не принят налоговой.
Чек коррекции можно пробить в любое время после открытия смены. Надежнее будет это сделать сразу после того, как обнаружили допущенную ошибку. Но это действие нужно произвести до формирования отчета о закрытии смены.
«КОМТЕТ Касса» проверяет данные чека перед формированием — так вы сможете избежать лишних ошибок. Попробуйте облачную кассу в «КОМТЕТ Касса».
Какие реквизиты содержит чек коррекции
Чек коррекции должен содержать определенный ряд реквизитов — какие это реквизиты, зависит от версии ФФД.
Нужные реквизиты:
1. Признак расчета (тег 1054).
Реквизит обязательно указывается независимо от версии формата фискальных данных ФФД:
Для ФФД 1.05 может принимать значения 1 («приход») или 3 («расход»).
Для ФФД 1.1 и 1.2 может принимать значения 1 («приход»), 2 («возврат прихода»), 3 («расход»), 4 («возврат расхода»).
2. Тип коррекции (тег 1173).
Для всех версий ФФД реквизит может принимать одно из значений — «0» (самостоятельная операция) или «1» (операция по предписанию налогового органа об устранении выявленного нарушения). Этот реквизит не обязателен, но рекомендован налоговой
3. Основание для коррекции (тег 1174).
Реквизит обязателен для всех. Включает в себя:
«Дату совершения корректируемого расчета» (тег 1178) — в ФФД 1.1, 1.2 указывают дату расчета, в отношении которого формируется чек коррекции (в ФФД 1.05 — дата документа, являющегося основанием для коррекции). При этом дата должна быть не позже даты формирования кассового чека коррекции. Если нет достоверных сведений о дате операции, которую корректируют, то указывают дату из расчетного периода, в котором провели неправильную операцию.
«Номер предписания налогового органа» (тег 1179) — для ФФД 1.1, 1.2. Этот реквизит необходимо включить, если получали предписание налогового органа. Для ФФД 1.05 реквизит обязателен всегда и содержит номер документа — основания для коррекции.
Тег 1179 есть только в электронном чеке коррекции.
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Что делать, если чек вообще не пробили на кассе
Расчет могли провести без кассы по объективным причинам: поломка, отсутствие электричества и т. п. По каждой операции нужно оформить кассовый чек коррекции.
При массовом техническом сбое можно оформить кассовый чек коррекции на общую сумму неучтенной выручки (письмо ФНС от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867@).
Особенности добавления реквизита «предмет расчета» (тег 1059):
Для ФФД 1.05 его можно не включать в кассовый чек коррекции, хотя это не запрещено.
Для ФФД 1.1, 1.2 реквизит обязательно должен присутствовать в кассовом чеке коррекции.
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Как исправить ошибку в чеке
Порядок действий зависит от ФФД, который используется: 1.05, 1.1 или 1.2. В документе коррекции нужно указывать дату корректируемого расчета — это дата неверно пробитого чека.
При использовании ФФД 1.1 или 1.2
Ошибку исправляют с помощью формирования чека коррекции.
Если ошибка была в чеке с признаком расчета «Приход» — например, в чеке, выданном покупателю при оплате товара, действия следующие:
В новом кассовом чеке коррекции укажите признак расчета «возврат прихода». Он включает те же данные, что и ошибочный чек. Фискальный признак ошибочного чека вносится по тегу 1192.
Сформируйте еще один кассовый чек коррекции с признаком расчета «приход» — этот чек будет уже с верными данными и указанным фискальным признаком ошибочного чека (по тегу 1192).
Таким же образом исправляют кассовый чек с признаком расчета «расход».
При использовании ФФД 1.05
В этом случае чек коррекции не применяют, его заменяет чек возврата.
Если была ошибка в кассовом чеке с признаком расчета «приход», делают так:
Сначала оформляют кассовый чек, идентичный некорректному, но с признаком расчета «возврат прихода» и фискальным признаком некорректного чека (по тегу 1192).
Дальше составляют правильный кассовый чек с признаком расчета «приход» и указанием фискального признака некорректного чека (тег 1192).
Грозит ли штраф за ошибку в кассовом чеке
За ошибку в кассовом чеке и неприменение онлайн-кассы при расчете предусмотрена ответственность (ч. 2, ч. 4 ст. 14.5 КоАП).
За неприменение ККТ штраф составит: для ИП — 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей, для юрлица — 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей.
За нарушение порядка применения кассы штраф составит: для ИП — 1,5–3 тысячи рублей, для юрлица — 5–10 тысяч рублей.
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Ответственности можно законно избежать, если сделать следующие действия:
При проведении расчета без ККТ в ИФНС нужно направить кассовый чек коррекции.
Если нужно исправить ошибку в чеке для ФФД 1.1 и 1.2 нужно также передать чек коррекции.
Если нужно исправить ошибку в чеке для ФФД 1.05 — нужно подать заявление в ИФНС о нарушении в течение трех рабочих дней, следующих за днем исправления ошибки — это можно сделать через личный кабинет ККТ.
Компания избежит штрафов при таких условиях:
На момент обращения с заявлением или отправки чека коррекции ИФНС еще не заметила нарушение.
Сведения и документы (либо чек коррекции), которые переданы в налоговую, оформили правильно.
Штрафов можно избежать, если проверять наличие всех чеков в личном кабинете ОФД и внимательно следить за указанными реквизитами. Ошибку всегда можно исправить — теперь вы знаете как!
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