Как исправить ошибку в чеке и сформировать чек коррекции

Чек коррекции должен содержать определенный ряд реквизитов — какие это реквизиты, зависит от версии ФФД.

Нужные реквизиты:

1. Признак расчета (тег 1054).

Реквизит обязательно указывается независимо от версии формата фискальных данных ФФД:

Для ФФД 1.05 может принимать значения 1 («приход») или 3 («расход»).

Для ФФД 1.1 и 1.2 может принимать значения 1 («приход»), 2 («возврат прихода»), 3 («расход»), 4 («возврат расхода»).

2. Тип коррекции (тег 1173).

Для всех версий ФФД реквизит может принимать одно из значений — «0» (самостоятельная операция) или «1» (операция по предписанию налогового органа об устранении выявленного нарушения). Этот реквизит не обязателен, но рекомендован налоговой

3. Основание для коррекции (тег 1174).

Реквизит обязателен для всех. Включает в себя:

«Дату совершения корректируемого расчета» (тег 1178) — в ФФД 1.1, 1.2 указывают дату расчета, в отношении которого формируется чек коррекции (в ФФД 1.05 — дата документа, являющегося основанием для коррекции). При этом дата должна быть не позже даты формирования кассового чека коррекции. Если нет достоверных сведений о дате операции, которую корректируют, то указывают дату из расчетного периода, в котором провели неправильную операцию.

«Номер предписания налогового органа» (тег 1179) — для ФФД 1.1, 1.2. Этот реквизит необходимо включить, если получали предписание налогового органа. Для ФФД 1.05 реквизит обязателен всегда и содержит номер документа — основания для коррекции.

Тег 1179 есть только в электронном чеке коррекции.