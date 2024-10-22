Что делать, если кассовый чек не передался в ФНС

Чеки, пробитые на кассе, могут не передаваться в налоговую по разным причинам: от проблем с интернетом до ошибок в самих чеках. Разберем частые ситуации и дадим рекомендации, как избежать проблем.

Не передавать чеки в налоговую — нарушение правил применения онлайн-кассы, за которое компании или предпринимателю грозят санкции (ч. 4 ст. 14.5 КоАП):

должностному лицу — предупреждение или штраф 1 500–3 000 руб.;

юрлицу — предупреждение или штраф 5 000–10 000 руб.

Онлайн-касса может работать 30 дней без отправки данных на сервер ОФД. Из-за этого некоторые предприниматели считают, что если чек не передался в налоговую и прошло меньше 30 дней, — за это ничего не будет. Это неверно.

Передавать чек в ФНС нужно в момент расчета, если касса работает не в автономном режиме (п. 6 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Но если в непередаче чека пользователь кассы не виноват и он предпринял все меры, чтобы соблюсти закон, штрафа можно избежать (письмо Минфина от 30.05.2017 № 03-01-15/33121).

Важно следить за работой своей онлайн-кассы, вовремя фиксировать и исправлять ошибки. Дальше разберем типичные ситуации, почему чек может быть не отправлен в ФНС, и способы их исправить.

Чек не пробивается на кассе

Причин этому несколько:

1. Касса выключена.

Решение: включить кассу.

2. Память фискального накопителя (ФН) переполнена.

Решение: заменить фискальный накопитель и сформировать чек. Если онлайн-касса не имеет активной очереди на фискализацию, нужно сформировать чек заново. Если касса (кассовое ПО) имеет активную очередь по чекам — дождитесь, когда все чеки в очереди фискализируются. В КОМТЕТ Кассе активная очередь запросов на фискализацию — 5 дней.

3. У ФН истек срок действия.

Решение: заменить ФН. Так же, как и в предыдущем случае, если есть активная очередь по чекам — дождитесь их фискализации.

4. ФН заблокирован.

Причины блокировки ФН могут быть в том, что вовремя не продлили подписку на ОФД или на кассе исчерпан ресурс хранения фискальных документов.

Решение: установить интернет-соединение на ККТ, указать верные параметры ОФД, активировать подписку на ККТ в ОФД.

5. ФН или сам кассовый аппарат неисправны.

Возможно, в кассе сломался модуль Wi-Fi, 3G, Ethernet, поврежден ФН или программное обеспечение кассы настроено неправильно.

Решение: обратиться в сервисный центр для устранения неисправности.

С кассой, как и с другим оборудованием, иногда могут возникать проблемы. А облачная касса находится в защищенном месте под присмотром специалистов, и риск, что она сломается, минимален. И даже если сломается — ее быстро починят. Онлайн-касса для интернет-магазина от «КОМТЕТ-Касса» — решение под ключ за 60 минут*, автоматические чеки 24/7 при любых способах оплаты. Получить консультацию * Подключение за 60 минут с момента оплаты счета при наличии у пользователя ККТ ЭЦП для регистрации через личный кабинет на сайте nalog.ru.

6. Параметры чека переданы неправильно.

Например, если продавец неправильно выбрал систему налогообложения, во время продажи в кассовой программе появится сообщение об ошибке и чек будет аннулирован.

Решение: определить причину такой ошибки и сформировать корректный чек. Для ФФД 1.1 или 1.2 нужно сформировать чек коррекции.

Что касается ФФД 1.05, порядок действий такой. Если система налогообложения указана неверно, чек не пробился (то есть он еще не создан в самом фискальном накопителе) и ошибка выявлена в этот же день — формируется просто чек прихода. Если кассовая смена уже закрыта — например, ошибку обнаружили через несколько дней, нужно сформировать кассовый чек коррекции для ФФД 1.05.

Описание значений тегов для кассового чека коррекции для ФФД 1.05 приведены в Таблице 27 приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (ред. от 12.04.2023).

Онлайн-касса для интернет-магазина КОМТЕТ Касса — надежный партнер по 54-ФЗ. Отправляем онлайн-чеки с 2017 года — старт обязательной фискализации онлайн-платежей Подобрать кассу

Чек пробили на кассе, но его нет у ОФД

1. Отсутствует соединение с интернетом.

Решение: проверить, работает ли маршрутизатор, не поврежден ли соединительный кабель, не отключили ли связь за просрочку оплаты. Позвоните провайдеру и выясните, возможно, есть технические неполадки на его стороне.

2. Настройки передачи данных на ККТ некорректны.

Например, предприниматель сменил ОФД, но не изменил параметры подключения к оператору в настройках кассы.

Решение: проверить корректность настроек, указать верный канал связи и корректные параметры ОФД для отправки документов, сформировать отчет об изменении параметров регистрации.

3. Подписка в личном кабинете ОФД на ККТ неактивна.

Решение: активировать подписку на ККТ в ОФД.

Чек пробили на кассе, он есть в ОФД, но нет в ФНС

Перед тем как налоговая примет чек, он должен пройти форматно-логический контроль (ФЛК). Эта процедура проверяет:

есть ли в чеке обязательные реквизиты (поля) и верно ли они заполнены;

нет ли ошибок в логических правилах;

какое расширение у переданного файла.

По результатам контроля налоговая инспекция может не принять чек. Например, если в чеке отсутствуют обязательные реквизиты, не указан ИНН поставщика — налоговая не примет чеки к учету. Коды критических ошибок — 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510.

Также чек может быть принят налоговой, но при этом содержать некритичные ошибки, например, некорректно заполнен необязательный тег, сумма позиций не соответствует общей сумме чека. Коды таких ошибок — 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534.

Решение: в личном кабинете ОФД можно проверить ошибку. Обычно оператор присваивает чеку статус и указывает, почему чек не передан в ФНС. Например, если налоговая не приняла чек, ему может быть присвоен статус «Отказ в приеме». Если не закончили регистрацию на ККТ — чек может получить статус «Принят в карантин». В этом случае нужно завершить регистрацию.

Если возникли некритичные ошибки, причина может быть в том, что прошивку кассы не обновили. Тогда нужно обратиться в сервисный центр, чтобы установить обновление.

Если чек не находится в карантине и имеет статус «Отказ в приеме», это может показывать ошибку при регистрации ККТ. Например, могли некорректно указать реквизиты кассовой техники или ФН. Нужно проверить и скорректировать информацию в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Чтобы поправить ошибку в уже сформированном чеке:

сформируйте чек коррекции для ФФД версии 1.1 или 1.2;

сформируйте идентичный чек с обратным признаком расчета и правильный чек с признаком приход для ФФД 1.05.

Исправленные фискальные документы вместе с заявлением о найденной ошибке (для ФФД 1.05) направьте в ИФНС. Рекомендуется связаться с налоговым инспектором, чтобы убедиться, что вся информация предоставлена и у ФНС нет дополнительных вопросов.

Специалисты сервиса «КОМТЕТ Касса» подберут удобное решение 54-ФЗ для любого бизнеса, принимающего оплаты онлайн или через выездных сотрудников и курьеров. Подключим кассу, настроим ее работу удаленно и покажем, как работать в личном кабинете. Оставьте заявку на консультацию или пройдите онлайн-тест по выбору ККТ на сайте.

Онлайн-касса для интернет-магазина КОМТЕТ Касса — надежный партнер по 54-ФЗ. Отправляем онлайн-чеки с 2017 года — старт обязательной фискализации онлайн-платежей Подобрать кассу

Реклама: ООО «Комтет», ИНН 5834041042, erid: LjN8KU9iE