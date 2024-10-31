5 важных критериев выбора облачной кассы

Облачная касса должна уметь автоматически формировать чеки при разных способах платежей:

картой на сайте,

по платежной ссылке,

по QR-коду СБП,

при оплате на расчетный счет,

при оплате через сервисы кредитов/рассрочек.

Даже если сейчас вы принимаете платежи только одним способом, нельзя исключать, что через несколько месяцев вам не понадобится подключить новый способ. Например, чтобы сэкономить на комиссии с помощью QR-кода от СБП или увеличить количество покупок, подключив сервис рекуррентных платежей.

Кроме того, облачная касса должна поддерживать такие базовые функции, как:

формирование чека вручную;

оформление возврата;

чеки коррекции;

продажи маркированных товаров;

экспорт чеков;

доступ к отчету по операциям;

просмотр чека по позициям;

автоматическое открытие и закрытие кассовых смен;

страховка от задвоения чеков;

проверка данных чека перед отправкой на фискализацию;

поддержка двух чеков при онлайн-оплате: предоплата и полный расчет.

Также важный момент, на который нужно обратить внимание — интеграция. Облачную кассу можно подключить к платформе сайта (CMS), платежной системе или по API.

Хороший сервис облачной фискализации предоставляет бесплатные готовые модули интеграции для популярных CMS и платежных систем. С помощью этих модулей кассу можно подключить быстро без помощи программистов и правок в сайт.

Чем больше таких модулей, тем лучше, потому что:

вы сможете подключить фискализацию от несколько платежных систем при необходимости;

вы сможете быстро и просто перенастроить кассу при смене платежной системы;

это говорит о надежности данного сервиса, раз ему доверяют крупные игроки рынка ecom.