5 важных критериев выбора облачной кассы

Облачная касса — это онлайн-сервис, который позволяет фискализировать продажи и формировать чеки в соответствии с 54-ФЗ.
Основное отличие от стационарной кассы и одновременно главное преимущество этого решения в том, что облачная касса не стоит у вас в офисе/магазине, а находится в специализированном дата-центре, где ее обслуживанием полностью занимаются специалисты, а все операции происходят в облаке.
Такая касса работает и отправляет чеки 24/7. Контролировать работу кассы, просматривать чеки и формировать отчеты можно через личный кабинет.
Сейчас на рынке много сервисов облачной фискализации, цены на которые отличаются на несколько десятков тысяч рублей. Перед предпринимателями встает вопрос: как выбрать действительно надежное решение и не переплатить за ненужные опции?
Выбрать кассу просто, если знать, на какие критерии обращать внимание при общении с менеджерами облачных сервисов.
Рассмотрим 5 важных критериев, на которые нужно обратить особенное внимание при покупке облачной кассы.
1. Базовые функции облачной кассы
Облачная касса должна уметь автоматически формировать чеки при разных способах платежей:
картой на сайте,
по платежной ссылке,
по QR-коду СБП,
при оплате на расчетный счет,
при оплате через сервисы кредитов/рассрочек.
Даже если сейчас вы принимаете платежи только одним способом, нельзя исключать, что через несколько месяцев вам не понадобится подключить новый способ. Например, чтобы сэкономить на комиссии с помощью QR-кода от СБП или увеличить количество покупок, подключив сервис рекуррентных платежей.
Кроме того, облачная касса должна поддерживать такие базовые функции, как:
формирование чека вручную;
оформление возврата;
чеки коррекции;
продажи маркированных товаров;
экспорт чеков;
доступ к отчету по операциям;
просмотр чека по позициям;
автоматическое открытие и закрытие кассовых смен;
страховка от задвоения чеков;
проверка данных чека перед отправкой на фискализацию;
поддержка двух чеков при онлайн-оплате: предоплата и полный расчет.
Также важный момент, на который нужно обратить внимание — интеграция. Облачную кассу можно подключить к платформе сайта (CMS), платежной системе или по API.
Хороший сервис облачной фискализации предоставляет бесплатные готовые модули интеграции для популярных CMS и платежных систем. С помощью этих модулей кассу можно подключить быстро без помощи программистов и правок в сайт.
Чем больше таких модулей, тем лучше, потому что:
вы сможете подключить фискализацию от несколько платежных систем при необходимости;
вы сможете быстро и просто перенастроить кассу при смене платежной системы;
это говорит о надежности данного сервиса, раз ему доверяют крупные игроки рынка ecom.
КОМТЕТ Касса предлагает более 50 бесплатных модулей интеграции для популярных CMS и платежных систем, таких как Т-Банк, Альфа-Банк, 1С, InSales, 1С-Битрикс и другие.
2. Стоимость сервиса и скрытые платежи
Теперь разберемся, что действительно необходимо для работы облачной кассы, а от каких услуг имеет смысл отказаться.
Необходимо и обязательно:
Аренда кассы в дата-центре с фискализацией онлайн-оплат и автоматической отправкой чеков. Выше мы подробно разобрали базовый функционал облачной кассы. Хорошие сервисы обычно предоставляют возможность оплачивать услуги как ежемесячно, так и сразу на год.
Фискальный накопитель (ФН) — это небольшое криптографическое устройство, которое вставляется в кассу и хранит все чеки. ФН подбирается в зависимости от системы налогообложения и после заполнения/истечения срока действия его необходимо хранить 5 лет. Налоговая может потребовать ФН для проверки, поэтому ФН необходимо оформить в собственность юридического лица или ИП (письмо ФНС от 15.05.2017 г. № АС-4-20/9012). Если вам оформляют ФН в качестве услуги, тарифного модификатора, лицензии или использует любую другую формулировку, то мы не советуем доверять такому сервису.
Регистрация кассы в ФНС. Регистрацию могут выполнить сотрудники сервиса удаленно, это обычно занимает около 30 минут. Либо сам предприниматель может зарегистрировать кассу при личном обращении в любую налоговую.
Подключение к сайту/платежной системе и настройка кассы в дата-центре.
Услуги оператора фискальных данных (ОФД). КОМТЕТ Касса предоставляет своим клиентам ОФД в подарок на весь срок договора аренды.
Техническая поддержка. Подробно поговорим об этом в пункте 3. Отметим только, что она должна быть.
Облачная КОМТЕТ Касса «под ключ за 60 минут» — все онлайн: от вас потребуется доступ к компьютеру с КЭП и 30 минут свободного времени.
Все остальные дополнительные услуги из разряда «премиум поддержка», «резервирование дополнительных касс» и прочие направлены на увеличение счета и никак не влияют на работу облачной кассы.
3. Техническая поддержка
Техническая поддержка (информационно-техническое сопровождение) — это необходимая и неотъемлемая часть сервиса. Специалисты техподдержки решают множество вопросов, которые возникают у предпринимателей на старте и в процессе работы: выполняют настройку и подключение оборудования; обучают работе в личном кабинете; проводят тестовые чеки, чеки коррекции, возврата; ищут и устраняют проблему, если чек выпал в «ошибку»; настраивают выбытие маркировки и отвечают на массу профильных вопросов.
Некоторые сервисы не включают техническую поддержку в стоимость тарифа, а выносят эту позицию в отдельную услугу. Предприниматель сам решает, покупать эту услугу или нет.
Такое решение может показаться очень привлекательным за счет низкой цены тарифа, но только до первой ошибки в чеке или письма из ФНС с выявлением нефискализированной выручки. Дальше придется подключать услугу от оператора или искать отдельного человека в штат для контроля работы кассы. Сомнительная экономия.
КОМТЕТ Касса не предоставляет сервис без или с частичной техподдержкой, только обслуживание «под ключ», которое включает в себя все необходимое для правильной работы: автоматические чеки, омниканальную техподдержку с полным сопровождением на всех этапах работы. Наша техподдержка отвечает по телефону, в чате на сайте, по электронной почте, в Telegram и WhatsApp.
4. Клиентский опыт
Как говорится, лучше всего учиться на чужих ошибках. Прежде чем подключить облачную кассу, изучите отзывы людей и мнения экспертов. Это поможет принять взвешенное решение и выбрать надежного партнера.
Особое внимание стоит уделить независимым площадкам, где возможность оставить отзыв есть только у тех людей, которые гарантированно пользовались сервисом. Так вы сможете выявить потенциальные проблемы и получить представление о качестве обслуживания. Например, Эвотор Маркет.
5. Дополнительный сервис и фичи
Всегда приятно получать что-то сверх тарифа и бесплатно. Расскажем, какие «плюшки» получают клиенты сервиса КОМТЕТ Касса.
1. Персональный менеджер. За каждыми клиентом закрепляется отдельный специалист, который:
правильно подберет кассу и оборудование,
проконтролирует процесс настройки и интеграции,
является экспертом в 54-ФЗ и ответит на все профильные вопросы.
Персональный менеджер не будет перебрасывать вас с оператора на оператора. Прямые контакты менеджера указаны в левом нижнем углу личного кабинета.
2. Брендированные чеки. Это маркетинговый инструмент, с помощью которого можно сделать свои чеки красивыми и прибыльными: добавьте в чеки свой логотип, фирменные цвета и рекламный блок. Настройка занимает не больше 5 минут.
3. Мобильное приложение КОМТЕТ Касса. Функция мобильный кассир поможет принять платежи на выезде и сформировать чеки на облачной кассе. Приложение доступно для Android/iOS. Это опция особенно актуальна для сферы услуг, выездной торговли и шоурумов.
* Техподдержка работает и отвечает на ваши вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00 (МСК).
Онлайн-касса для интернет-магазина
КОМТЕТ Касса — надежный партнер по 54-ФЗ. Отправляем онлайн-чеки с 2017 года — старт обязательной фискализации онлайн-платежей
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