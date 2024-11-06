Нужно ли пробивать чек на кассе, если покупатель перечислил деньги на расчетный счет

Когда нужна касса при безналичных расчетах
Оплата на расчетный счет — это один из видов безналичных расчетов. Как следует из названия, это форма расчетов без использования наличных денег. Безналичные расчеты используются между физлицами, индивидуальными предпринимателями и организациями.
Безналичные платежи проводятся через банк, который играет роль посредника между покупателем и продавцом. В процессе перевода участвуют банк покупателя и банк продавца.
Продавец выставляет счет покупателю, а покупатель дает своему банку распоряжение перевести деньги со своего счета на счет продавца, находящийся в том же или другом банке. После этого банк продавца зачисляет поступившие средства на счет продавца.
Существуют различные формы безналичных расчетов: платежные поручения или требования, аккредитив, электронные платежи, векселя и прочие.
В большинстве случаев при безналичных расчетах — в том числе при переводе на расчетный счет — касса нужна. Согласно п. 9 ст.2 закона 54-ФЗ, применение кассы и выдача чека не понадобится в одном случае: когда предприниматели и юридические лица осуществляют расчеты друг с другом путем перевода средств с расчетного счета одной компании на счет другой.
Если физическое лицо переводит оплату на расчетный счет продавца, касса понадобится. При этом неважно, каким образом переводит деньги клиент.
Например, он может перечислить оплату по квитанции через сотрудника банка или оплатить покупку через операциониста с помощью карты (это безналичная оплата с использованием электронных средств платежа).
В общем случае от использования онлайн-кассы освобождены те категории бизнеса, которые перечислены в ст. 2 закона 54-ФЗ:
Компании и предприниматели, которые занимаются определенными видами деятельности (например, продажей ценных бумаг, ремонтом обуви и др.).
Продавцы, которые ведут деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях. Список таких местностей устанавливают региональные органы власти.
ИП на ПСН с видами деятельности из п. 2 ст. 346.43 НК.
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Как пробить чек при оплате на расчетный счет
В законе № 54-ФЗ не установлен конкретный момент расчета при безналичной оплате. По мнению налоговой службы, расчет считается завершенным в день поступления денежных средств на расчетный счет организации от покупателя — физического лица.
Поэтому важно своевременно получать информацию от банка о поступивших оплатах. Например, по условиям банковского договора банк может оперативно информировать о движениях по расчетному счету организации.
Кассовый чек при безналичных расчетах нужно передать покупателю не позднее следующего рабочего дня после получения оплаты и при этом не позже момента передачи товара или оказания услуг. Основание — п. 5.3 и 5.4 ст. 1.2 закона 54-ФЗ.
Чек должен быть сформирован на кассе с обязательным заполнением реквизита «телефон или электронный адрес покупателя» и автоматически направлен клиенту.
Контактные данные — номер телефона или адрес электронной почты — предоставляет клиент. Если таких контактов у продавца нет, нужно вместе с товаром передать покупателю бумажный чек.
Пример. Покупатель перечислил деньги за услугу по одному договору на расчетный счет продавца в течение одного и того же дня двумя суммами — 10 тысяч рублей и 80 тысяч рублей. При этом продавец на следующий день сможет сформировать один чек на общую сумму 90 тысяч рублей — нормы закона 54-ФЗ при этом не нарушаются.
Если бы клиент оплачивал услугу продавцу картой или наличными деньгами, то чек следовало бы сформировать сразу в момент расчета. Всего понадобилось бы два чека — на 10 и на 80 тысяч рублей.
Еще один пример. Организация продает мебель собственного производства через свой интернет-магазин. Покупатель выбрал товары и внес предоплату за товар с помощью платежного поручения на расчетный счет продавца. На следующий рабочий день магазин сформировал и передал чек покупателю на электронную почту.
В общем случае, когда клиенты вносят предоплату, а получают товар позднее, продавец должен выдавать два чека — первый на предоплату или аванс (если неизвестно, за что именно получена оплата). Во втором кассовом чеке на отгрузку (зачет предоплаты, аванса) указывают признак «полный расчет».
Признак способа расчета — один из дополнительных реквизитов чека, тег 1214.
Но ФНС в письме от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479 указывает, что компании и ИП, которые продают товары через интернет и сразу отражают в учете реализацию, могут при согласии покупателя создавать один чек с признаком способа расчета «Полный расчет» — если раньше продавец получил полную предоплату. Тогда при отгрузке второй чек формировать не нужно.
Онлайн-касса для интернет-магазина
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Что будет, если не пробить чек при оплате на расчетный счет
ККТ при оплате на расчетный счет в большинстве случаев потребуется. Если кассовый чек не пробивать, организациям и ИП грозят санкции по ст. 14.5 КоАП.
За расчет без использования онлайн-кассы:
штраф для ИП и должностных лиц — 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 тыс. руб.;
штраф для компаний — 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб.
За невыдачу покупателю чека:
штраф для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф 2 000 руб.;
штраф для юрлиц — предупреждение или штраф 10 000 руб.
Решение от сервиса КОМТЕТ Касса по выдаче электронных чеков при приеме оплаты на расчетный счет
Сервис КОМТЕТ Касса:
дает возможность подключать облачные кассы собственного сервиса;
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Касса аккредитована производителями ККТ как «совместимое ПО». Она позволяет расширить функции кассы, чтобы выдавать чеки за наличные платежи в офисе продаж и за безналичные платежи — в том числе за платежи на расчетный счет.
Электронные чеки можно формировать на любой интегрированной с сервисом КОМТЕТ Касса онлайн-кассе.
Чек вручную
В личном кабинете сервиса можно сформировать чеки вручную, указав электронный адрес покупателя.
Удобный интерфейс и функция автозаполнения основных тегов помогает кассиру и бухгалтеру быстро создавать чеки.
Если таких платежей сто и больше, функция загрузки банковских реестров значительно облегчит работу и сократит время бухгалтера на обработку чеков.
С помощью этой функции можно конвертировать банковскую выгрузку в соответствии с форматом фискальных документов и разом загрузить на фискализацию. Все чеки автоматически сформируются в течение нескольких секунд и будут отправлены в ФНС и на электронную почту покупателям.
Подключите облачную онлайн-кассу в «КОМТЕТ Касса» — всего 60 минут* от заявки до первого чека. Формируем чеки при любом способе платежа.
* Подключение за 60 минут с момента оплаты счета при наличии у пользователя ККТ ЭЦП для регистрации через личный кабинет на сайте nalog.ru.
Онлайн-касса для интернет-магазина
КОМТЕТ Касса — надежный партнер по 54-ФЗ. Отправляем онлайн-чеки с 2017 года — старт обязательной фискализации онлайн-платежей
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