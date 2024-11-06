Нужно ли пробивать чек на кассе, если покупатель перечислил деньги на расчетный счет

Оплата на расчетный счет — это один из видов безналичных расчетов. Как следует из названия, это форма расчетов без использования наличных денег. Безналичные расчеты используются между физлицами, индивидуальными предпринимателями и организациями.

Безналичные платежи проводятся через банк, который играет роль посредника между покупателем и продавцом. В процессе перевода участвуют банк покупателя и банк продавца.

Продавец выставляет счет покупателю, а покупатель дает своему банку распоряжение перевести деньги со своего счета на счет продавца, находящийся в том же или другом банке. После этого банк продавца зачисляет поступившие средства на счет продавца.

Существуют различные формы безналичных расчетов: платежные поручения или требования, аккредитив, электронные платежи, векселя и прочие.

В большинстве случаев при безналичных расчетах — в том числе при переводе на расчетный счет — касса нужна. Согласно п. 9 ст.2 закона 54-ФЗ, применение кассы и выдача чека не понадобится в одном случае: когда предприниматели и юридические лица осуществляют расчеты друг с другом путем перевода средств с расчетного счета одной компании на счет другой.

Если физическое лицо переводит оплату на расчетный счет продавца, касса понадобится. При этом неважно, каким образом переводит деньги клиент.

Например, он может перечислить оплату по квитанции через сотрудника банка или оплатить покупку через операциониста с помощью карты (это безналичная оплата с использованием электронных средств платежа).

В общем случае от использования онлайн-кассы освобождены те категории бизнеса, которые перечислены в ст. 2 закона 54-ФЗ:

Компании и предприниматели, которые занимаются определенными видами деятельности (например, продажей ценных бумаг, ремонтом обуви и др.).

Продавцы, которые ведут деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях. Список таких местностей устанавливают региональные органы власти.

ИП на ПСН с видами деятельности из п. 2 ст. 346.43 НК.