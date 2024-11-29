Как правильно выдавать чеки покупателю при торговле через посредников

Выдача чеков не может быть сервисной услугой агента
ФНС обращает внимание на то, что в последнее время распространяются разные виды сервисов, которые готовы предоставлять бизнесу услуги по формированию фискальных документов (письмо ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@).
При получении агентами денег за товары и услуги от покупателей компании и ИП, которые поручили этим агентам принимать средства, но не поручили выдавать товары, при выдаче товара могут не применять ККТ.
При этом компании и ИП, обязанные по 54-ФЗ использовать кассу, которые перепоручили формирование и передачу чека агенту, на этом основании не освобождаются от обязанности использования ККТ.
Формирование чека, выдача его покупателю и передача в ФНС — это не услуга, которую компания может перепоручить агенту. Это обязанность пользователя ККТ.
В итоге компании и ИП могут поручать агентами оказание услуг по приему платежей, в рамках исполнения которых агенты при расчетах должны применять кассу, но эта обязанность агента не может называться сервисом по формированию фискальных документов, который агент представляет поставщику товаров. Применение ККТ в таком случае — не сервисная услуга, а обязанность агента.
Кто использует кассу при заключении договора комиссии
Сначала рассмотрим применение кассы при заключении комиссионного договора.
Комиссионные договоры — один из видов посреднических соглашений, которые заключаются для того, чтобы одна сторона действовала от своего имени, но в интересах другой стороны. В такой сделке есть два участника:
комиссионер — исполнитель;
комитент — поручитель.
Комиссионер берет на себя обязательство по поручению комитента заключить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет и в пользу комитента, а комитент обязан принять исполненную сделку и перечислить комиссионеру оплату за его услуги (ст. 990 ГК).
Когда комиссионер заключает сделку с третьей стороной, права и обязательства возникают именно у комиссионера, даже если в сделке был указан комитент или он непосредственно взаимодействовал с третьей стороной.
Комиссионерами могут выступать как комиссионные магазины, так и некоторые маркетплейсы и аналогичные платформы. У комиссионера, как непосредственного участника расчетов, возникает обязанность применять онлайн-кассу в таких ситуациях (письма Минфина от 11.10.2017 № 03-01-15/66398, от 29.06.2018 № 03-01-15/45091):
при продаже товаров комитента;
при получении вознаграждения от комитента (физлица).
Когда комиссионер передает комитенту оплату за реализованный товар, кассу ему применять не нужно. Об этом говорится в письмах Минфина от 29.06.2018 № 03-01-15/45091, от 26.09.2019 № 03-01-15/74190.
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Когда агенту нужно использовать онлайн-кассу
Еще один тип посреднических договоров — агентский договор, который оформляется между агентом (исполнителем) и принципалом (поручителем).
В рамках такого соглашения агент обязуется выполнять порученные ему действия в интересах принципала, а принципал должен принять результаты этих действий и выплатить агенту вознаграждение. Агентский договор может охватывать продажу товаров, заключение сделок, выполнение работ и оказание услуг.
Если комиссионер выступает в качестве самостоятельного субъекта, который совершает сделки с третьими лицами от своего имени, агент не всегда самостоятелен. Нередко сделки оформляются от имени принципала. Применение кассы в этом случае зависит от того, как работает агент: действует от своего имени или от принципала.
Агент действует от своего имени
В этом случае агент обязан использовать онлайн-кассу в таких случаях:
при продаже товаров принципала (письма Минфина от 12.03.2021 № 03-00-03/17554, от 04.07.2018 № 03-01-15/46377);
при получении вознаграждения от принципала (письмо ФНС от 05.10.2020 № АБ-4-20/16229@).
Агент может применять свою кассу, оформленную на свое имя, включая соответствующие реквизиты в чеки (письма Минфина от 09.03.2022 № 30-01-15/16983, от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@). Инструкция по формированию чеков при получении денег от покупателей в интернет-магазине представлена в письмах ФНС от 29.03.2024 № ЗГ-2-20/4958, от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@.
Так, если агент интернет-магазина принимает оплату от клиентов в торговом объекте, месте или пункте выдачи заказов, он должен использовать кассовую технику. Это касается как наличных, так и безналичных платежей, а также зачетов предварительной оплаты и авансов в момент, когда товары передаются покупателю.
Агент не использует онлайн-кассу, когда передает принципалу деньги за проданные товары или получает от него средства в качестве оплаты своих услуг.
Онлайн-касса для интернет-магазина
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Агент действует от имени принципала
Если агент работает от имени принципала, обязательство по применению онлайн-кассы лежит на принципале (см. письма Минфина от 03.04.2024 № 30-01-15/30314, от 12.03.2021 № 03-00-03/17554). Принципал может предоставить агенту кассу, оформленную на свое имя, но это не освобождает его от ответственности за соблюдение законодательства об использовании кассы (письмо ФНС от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@).
Какие реквизиты должен включить в чек платежный агент
Если агент передает покупателю-физическому лицу чек за покупку, оплаченную наличными деньгами, документ должен включать такие допреквизиты:
сумму вознаграждения, которую перечисляет покупатель платежному агенту или субагенту;
номера телефонов платежного агента или субагента, платежного оператора.
Если покупатель приобрел товар безналичным способом, то есть с помощью перевода денег, электронных средств платежа, тогда агент включает в чек такие допреквизиты:
название операции банковского платежного агента или субагента;
сумму вознаграждения, которое перечисляет покупатель, в составе общей суммы с учетом вознаграждения агента;
название, адрес, ИНН оператора по переводу средств;
контактные номера телефона оператора по переводу средств и агента или субагента.
Письма ФНС от 29.03.2024 № ЗГ-2-20/4958 и от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@ устанавливают реквизиты, которые нужно указывать в кассовом чеке, выданном клиенту платежным агентом при продаже товаров через интернет-магазин.
В ситуации, когда агент получает от покупателя средства для полной оплаты товара (за исключением подакцизного), который будет передан ему продавцом после оплаты, агент обязан выдать кассовый чек и в нем должны быть указаны реквизиты:
«признак способа расчета» (тег 1214) со значением «1» (полная предварительная оплата до передачи товара);
«признак предмета расчета» (тег 1212) со значением «1» (товар);
«наименование предмета расчета» (тег 1030), который включает информацию о продаваемом товаре.
Если полная оплата проводится при передаче товара или при зачете предоплаты во время передачи товара, кассовый чек может не содержать реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) или содержать его со значением «4» — «полный расчет».
В этих случаях чек должен включать реквизиты «признак агента» (тег 1057) или «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «данные агента» (тег 1223), а также «данные поставщика» (тег 1224) и «ИНН поставщика» (тег 1226).
Если покупатель перечисляет агенту оплату за предоставленные услуги, ее размер нужно указывать как «предмет расчета» (тег 1059). При этом реквизиту «признак предмета расчета» (тег 1212) должно быть присвоено «11», что обозначает вознаграждение платежного агента, комиссионера или иного представителя.
В версии ФФД 1.2 кассового чека реквизита «признак агента» (тег 1057) нет, как указано в письме ФНС от 21.12.2021 № АБ-4-20/17950@. Реквизиты «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «данные поставщика» (тег 1224), «ИНН поставщика» (тег 1226) и «данные агента» (тег 1223) должны быть включены в состав «предмета расчета» (тег 1059), когда расчет осуществляет платежный агент.
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