Как правильно выдавать чеки покупателю при торговле через посредников

ФНС обращает внимание на то, что в последнее время распространяются разные виды сервисов, которые готовы предоставлять бизнесу услуги по формированию фискальных документов (письмо ФНС от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@).

При получении агентами денег за товары и услуги от покупателей компании и ИП, которые поручили этим агентам принимать средства, но не поручили выдавать товары, при выдаче товара могут не применять ККТ.

При этом компании и ИП, обязанные по 54-ФЗ использовать кассу, которые перепоручили формирование и передачу чека агенту, на этом основании не освобождаются от обязанности использования ККТ.

Формирование чека, выдача его покупателю и передача в ФНС — это не услуга, которую компания может перепоручить агенту. Это обязанность пользователя ККТ.

В итоге компании и ИП могут поручать агентами оказание услуг по приему платежей, в рамках исполнения которых агенты при расчетах должны применять кассу, но эта обязанность агента не может называться сервисом по формированию фискальных документов, который агент представляет поставщику товаров. Применение ККТ в таком случае — не сервисная услуга, а обязанность агента.