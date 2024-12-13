Разрешительный режим торговли маркированными товарами и особенности его применения при дистанционной торговле

Согласно ч. 6.1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ, интернет-магазины, которые продают маркируемые товары и самостоятельно принимают оплату, обязаны включать код маркировки в фискальный документ и передавать его в систему «Честный ЗНАК» во время расчета.

Пользователи, которые проводят расчеты за продукцию с маркировкой, должны вносить информацию о таких товарах в ГИС МТ и в момент расчета формировать запросы о коде маркировки (кроме случаев из п. 3.2 ст. 4.3 закона 54-ФЗ) через онлайн-кассу.

Это условие подтверждает и постановление №1944, согласно которому при включении кода маркировки в фискальный документ нужно выполнить все предусмотренные законом действия, включая проверку по разрешительному режиму и добавление информации о результате и дате проверки в фискальный документ (чек).

Поэтому, несмотря на то что для онлайн-продажи предусмотрены два способа передачи данных в «Честный ЗНАК» (через кассу с фискальным чеком и через личный кабинет «Честного ЗНАКа»), пока регулятор не дал точных разъяснений, стоит ориентироваться на вывод маркировки с фискальным чеком через ККТ.

Процесс такой:

Покупатель добавляет товар в корзину на сайте. Принимается предоплата, и формируется фискальный чек с признаком способа оплаты «100% предоплата». При сборке заказа на складе интернет-магазин (УОТ) проводит проверку марки по разрешительному режиму. Данные о марке и время проверки сохраняются в верхнеуровневом ПО для дальнейшей передачи на онлайн-кассу и добавления в финальный фискальный чек. После доставки товара покупателю формируется чек «полный расчет», в котором указывают считанный код маркировки, а также данные о проверке — результат и время.

Такой же принцип проверки по разрешительному режиму нужно применять и для маркируемых товаров, продаваемых онлайн с постоплатой.