Разрешительный режим торговли маркированными товарами и особенности его применения при дистанционной торговле

Как работает разрешительный режим в 2025 году
Общие понятия и правила разрешительного режима устанавливает постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944. Смысл разрешительного режима в том, что при продаже маркированного товара на кассе ККТ проверяет марку в ГИС МТ «Честный ЗНАК». Из системы приходит ответ, разрешена ли продукция к реализации.
Нельзя продавать товары, если:
В ГИС МТ нет сведений о данной марке или нанесении ее на товар. Это бывает в случаях, если, например, неправильно настроена кассовая программа или код — подделка.
В ГИС МТ нет информации о вводе марки в оборот. Возможно, код некорректен или не была передана информация о его вводе в оборот.
В ГИС МТ есть данные, что марка уже выведена из оборота. Такое происходит, если попытаться отсканировать одну и ту же марку дважды.
У товара закончился срок годности.
Товар нельзя продавать по решению органа исполнительной власти. Это возможно, если, например, у продукции истек срок действия сертификатов качества.
Продавец реализует товар по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).
Результат проверки кода некорректен. В этом случае, скорее всего, есть ошибка в составе кода.
На декабрь 2024 года разрешительный режим действует для 14 категорий товаров:
табачная, никотиносодержащая и безникотиновая продукция;
молочная продукция;
упакованная вода;
пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков;
безалкогольные напитки и соки;
парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием, а также кожные антисептики — дезинфицирующие средства;
биологически активные добавки к пище;
обувные товары;
товары легкой промышленности;
фототовары;
шины;
духи и туалетная вода;
медицинские изделия;
кресла-коляски.
Разрешительный режим не нужно применять:
Продавцам, чьи кассы работают в автономном режиме.
При продаже в киосках мороженого, безалкогольных напитков в розлив, ведении торговли в труднодоступных местностях (то есть продавцам, которые освобождены от использования онлайн-кассы по 54-ФЗ).
Продавцам, которые не являются участниками оборота товаров (УОТ) в соответствии с правилами маркировки отдельных групп.
Точкам общественного питания, где выдача товара и оплата не одномоментны.
При реализации товаров через торговые автоматы.
Выбытие товаров из оборота при дистанционной продаже
Вывод из оборота маркируемых товаров регулируют отраслевые нормативно-правовые акты (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944).
Табачную, никотиносодержащую и безникотиновую продукцию, а также пиво, напитки на его основе и отдельные виды слабого алкоголя дистанционно продавать нельзя. Для остальных категорий, которые попадают под разрешительный режим, реализация через интернет допустима.
При дистанционной продаже есть два сценария выбытия проданных марок, которые предусмотрены в нормативных актах для всех 12 категорий.
Когда маркированный товар продается по образцам или через интернет, продавец должен передать данные в ГИС МТ:
С использованием кассы через ОФД. Это можно сделать самостоятельно либо с помощью других компаний или предпринимателей, которых на это уполномочил УОТ и которые действуют от его имени.
Самостоятельно, через личный кабинет в системе «Честный ЗНАК» (метод прямой подачи сведений). Это нужно сделать в течение трех рабочих дней после отправки товара со склада, в том числе через торговый автомат или постамат, или не позднее его доставки покупателю.
Кто не является УОТ при онлайн-торговле
Организации, филиалы иностранных компаний в России и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги почтовой связи в отношении товаров с наложенным платежом, услуги по доставке товаров или принимают оплату за товары по образцам или удаленно (выступают платежными агентами), не считаются участниками оборота маркированных товаров. Проще говоря, это те, кто оказывает услугу интернет-магазинам по получению оплаты от покупателей или доставке товара.
Что касается маркетплейсов, они могут быть или не быть УОТ в зависимости от того, как работают с продавцами. Схема работы установлена в договоре между селлером (продавцом) и площадкой.
Что важно знать при выводе марки через кассу
Если в фискальный чек передается информация о маркировке, то обязательно нужно отправить и данные проверки по разрешительному режиму — результат и дату проверки. Если в чеке есть маркировка, но нет результата и даты проверки по разрешительному режиму, такой чек будет отклонен.
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Как выводить марку интернет-магазину — участнику оборота
Согласно ч. 6.1 ст. 1.2 закона 54-ФЗ, интернет-магазины, которые продают маркируемые товары и самостоятельно принимают оплату, обязаны включать код маркировки в фискальный документ и передавать его в систему «Честный ЗНАК» во время расчета.
Пользователи, которые проводят расчеты за продукцию с маркировкой, должны вносить информацию о таких товарах в ГИС МТ и в момент расчета формировать запросы о коде маркировки (кроме случаев из п. 3.2 ст. 4.3 закона 54-ФЗ) через онлайн-кассу.
Это условие подтверждает и постановление №1944, согласно которому при включении кода маркировки в фискальный документ нужно выполнить все предусмотренные законом действия, включая проверку по разрешительному режиму и добавление информации о результате и дате проверки в фискальный документ (чек).
Поэтому, несмотря на то что для онлайн-продажи предусмотрены два способа передачи данных в «Честный ЗНАК» (через кассу с фискальным чеком и через личный кабинет «Честного ЗНАКа»), пока регулятор не дал точных разъяснений, стоит ориентироваться на вывод маркировки с фискальным чеком через ККТ.
Процесс такой:
Покупатель добавляет товар в корзину на сайте.
Принимается предоплата, и формируется фискальный чек с признаком способа оплаты «100% предоплата».
При сборке заказа на складе интернет-магазин (УОТ) проводит проверку марки по разрешительному режиму. Данные о марке и время проверки сохраняются в верхнеуровневом ПО для дальнейшей передачи на онлайн-кассу и добавления в финальный фискальный чек.
После доставки товара покупателю формируется чек «полный расчет», в котором указывают считанный код маркировки, а также данные о проверке — результат и время.
Такой же принцип проверки по разрешительному режиму нужно применять и для маркируемых товаров, продаваемых онлайн с постоплатой.
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Как выводить марку селлеру на маркетплейсе, который работает по схеме FBO
Если продавец (селлер) работает на маркетплейсе по модели FBO, участником оборота становится маркетплейс.
Маркетплейс выступает в роли агента и принимает информацию о маркировке от селлера через электронный документооборот (ЭДО), принимая на себя обязательства по выводу марки.
При сборке заказа на своем складе маркетплейс проводит проверку кода по разрешительному режиму и фиксирует результаты и дату проверки для включения в фискальный чек.
Во время передачи товара покупателю маркетплейс формирует окончательный чек с указанием «полный расчет», в который добавляются код маркировки, а также результаты и дата проверки.
Так как маркетплейс — агент, он обязательно указывает в чеке информацию о поставщике (селлере).
Как выводить марку селлеру на маркетплейсе, который работает по схеме FBS или DBS
Если продавец (селлер) продает товары на маркетплейсе по моделям FBS или DBS, то УОТ остается сам селлер. Но селлер может поручить маркетплейсу или курьерской службе передавать информацию о выбытии маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК». Рассмотрим оба подхода.
Схема FBS/DBS без делегирования маркетплейсу обязанности проверок товаров по разрешительному режиму.
Схема FBS/DBS с делегированием маркетплейсу обязанности проверок товаров по разрешительному режиму.
Поскольку неизвестно, сколько времени займет доставка товара до покупателя, для результата и времени проверки по разрешительному режиму не установлены временные ограничения для включения в чек.
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