Резервирование ОБС до подписания контракта: зачем и как?

Представим ситуацию: предприятие выиграло тендер на поставку продукции по государственному оборонному заказу. Госзаказчик присылает проект контракта — и в реквизитах сторон уже требуется указать номер отдельного банковского счёта. Контракт ещё не подписан, но без реквизитов его не подпишут. А банк не откроет отдельный счёт без подписанного контракта: документ-основание — обязательное условие.
Получается замкнутый круг. Резервирование разрывает этот круг: позволяет получить номер счёта за минуты и вписать его в проект контракта, не дожидаясь полного открытия. Полное открытие счёта происходит позже — после подписания контракта и предоставления всех документов.
Федеральный закон № 275-ФЗ не регулирует резервирование как отдельную процедуру. Это банковский сервис, и его условия зависят от конкретной кредитной организации. Однако практика резервирования плотно интегрирована в процесс банковского сопровождения ГОЗ и опирается на требования статьи 8.3 275-ФЗ к режиму отдельного счёта.
Ниже — пошаговая инструкция, нормативная база, частые ошибки и ответы на вопросы, с которыми сталкиваются предприятия ОПК при резервировании ОБС.
Что такое резервирование ОБС и чем оно отличается от открытия
Резервирование — это предварительное закрепление банком номера будущего отдельного счёта за организацией. Счёт ещё не является рабочим инструментом: зачислять на него деньги нельзя, списывать тоже. Это «бронь» реквизитов для включения в контракт.
Открытие — полноценная процедура. Банк проверяет учредительные документы, контракт с ИГК, карточку подписей, анкету по 115-ФЗ. Только после активации счёта по нему можно проводить операции в режиме, установленном статьёй 8.3 275-ФЗ.
275-ФЗ (ст. 8.1–8.4) регулирует режим отдельного счёта, но не устанавливает самостоятельную процедуру резервирования. Это сервис банка, и условия — срок брони, форма заявки, необходимость ИГК — определяет кредитная организация.
Два последовательных этапа: сначала бронь номера → затем проверка и активация. Резервирование не заменяет открытие и не даёт права распоряжаться деньгами.
Ключевое ограничение, которое часто упускают: зарезервированный счёт не является открытым. Если контрагент или заказчик попытается зачислить средства на забронированный номер до активации — банк заблокирует операцию. ПСБ прямо предупреждает клиентов: «Просьба не использовать счёт для расчётов до получения уведомления об его открытии».
Когда резервирование необходимо, а когда — лишний шаг
Резервировать номер имеет смысл в четырех ситуациях:
Реквизиты ОБС требуются уже в проекте контракта или допсоглашения.
Срок подписания контракта короткий — нет времени ждать полного открытия.
Ожидается быстрое авансирование сразу после подписания.
Организация впервые подключается к уполномоченному банку и хочет заранее зафиксировать номер.
Резервировать не нужно, если контракт уже подписан и в нём указан обычный расчетный счет — в этом случае оформляется доп соглашение с реквизитами ОБС, а затем счет открывается в стандартном порядке.
Подавать заявку «на всякий случай» бессмысленно. Перед резервированием нужно знать:
Уполномоченный банк сделки — определен головным исполнителем по согласованию с госзаказчиком. Как правило, в контракте с заказчиком уже указан уполномоченный банк.
Наличие сведений о контракте — хотя бы реквизиты закупки; ИГК может потребоваться не во всех банках.
Вид сопровождения — банковское, а не казначейское.
Если по контракту действует казначейское сопровождение, резервирование ОБС в банке не применяется. Вместо него резервируется лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства.
Пошаговая инструкция: как зарезервировать ОБС
ПАО «Промсвязьбанк» — опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, определённый пунктом 4.3 статьи 3 275-ФЗ. Ниже — процедура на примере ПСБ, крупнейшей площадки для расчётов по ГОЗ. Другие уполномоченные банки (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, РНКБ) применяют схожие подходы с отдельными нюансами.
Ключевое изменение с 1 января 2025 года состоит в том, что утратило силу распоряжение Правительства РФ от 03.06.2016 № 1135-р, которым ранее был закреплен перечень уполномоченных банков для целей ГОЗ.
Статус уполномоченного банка определяется по правилам ст. 8.1 Закона № 275-ФЗ: банковское сопровождение осуществляется банком, в отношении которого принято специальное решение Правительства РФ по согласованию с Президентом РФ.
Актуальный список уполномоченных банков по 275-ФЗ о государственном оборонном заказе находится в закрытом доступе и доступен только для госзаказчиков и главных исполнителей контрактов. Одним из ключевых участников является Промсвязьбанк, который полностью принадлежит государству (п.п. 4.2, 4.3 Закона № 275-ФЗ).
Шаг 1. Уточните уполномоченный банк сделки
Головной исполнитель выбирает банк по согласованию с госзаказчиком. Предприятия кооперации открывают счета в том же банке. Если зарезервировать счёт в другом уполномоченном банке, реквизиты нельзя будет использовать по конкретной сделке. Наименование опорного банка вы найдете в контракте с заказчиком.
Шаг 2. Подайте заявку на резервирование
В ПСБ:
— через сайт в разделе «Гособоронзаказ» → «Заявка на резервирование отдельного счета».
Выбираем нужный тип счета:
· 40506 выбирают организации в федеральной собственности (ОКФС 12)
· 40606 выбирают организации в собственности субъекта РФ (ОКФС 13)
· 40706 выбирают негосударственные организации, а также организации в городской (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и муниципальной собственности
· 40825 выбирают индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты) для коммерческих организаций выбираем «Негосударственные организации (балансовый счет 40706)
Далее заполняем форму: наименование компании, ИНН, количество счетов, контактные данные. Номер зарезервированного счета придет на почту, указанную при заполнении заявки.
— через PSB Corporate для действующих клиентов:
1) При создании заявки на резервирование счета в Системе перейдите в раздел «Гособоронзаказ» -> «Резервирование счетов ГОЗ».
2) Выберите вкладку «Заявки» и нажмите кнопку «+Создать».
3) Откроется форма Заявки на резервирование отдельных счетов ГОЗ, заполните основные поля.
4) Внесите параметры резервирования. Заполните количество счетов в поле «Количество счетов» (максимальное количество 100) и Организационно-правовую форму из списка. Подача заявки может осуществляться на несколько счетов, при этом создавать несколько заявлений не нужно.
В Сбербанке — через форму на сайте. В других банках — через отделение или дистанционные каналы.
ИГК на этапе резервирования в ПСБ не требуется — он понадобится при открытии. Однако некоторые банки, в частности Сбербанк, запрашивают ИГК или реквизиты закупки уже при бронировании. Это зависит от внутренних правил кредитной организации.
Шаг 3. Получите зарезервированный номер
В ПСБ реквизиты приходят на e-mail в течение часа после подачи заявки. Срок резерва — до 360 календарных дней. При необходимости его продлевают по звонку на горячую линию.
Шаг 4. Внесите реквизиты в контракт
Передайте полученные реквизиты госзаказчику или головному исполнителю для включения в контракт либо допсоглашение. Важно соблюдать последовательность: сначала отдельный счёт открывает заказчик, затем — исполнитель. Оба счёта должны быть открыты в рамках одного ИГК
Шаг 5. Доведите счет до открытия
После подписания контракта подайте полный пакет документов: учредительные, контракт с ИГК, карточку подписей, анкету 115-ФЗ. Заключите договор банковского сопровождения. После проверки счёт активируется.
Средний срок открытия счета в ПСБ — 8 рабочих часов после получения полного пакета документов. На практике возможны задержки, если банк запрашивает дополнительные сведения.
Срок действия резерва и что делать при истечении
ПСБ резервирует номер на срок до 360 календарных дней. Продление — по звонку на горячую линию, процедура бесплатная.
Если резерв истёк, а контракт еще не подписан — подайте новую заявку. Номер счета изменится, старый аннулируется. Бывают случаи, когда счет зарезервирован, включен в контракт, но заявка на открытие не подавалась в связи с долгим процессом подписания контракта. Если резерв аннулирован, участникам сделки придется заново зарезервировать счет и переподписывать контракт.
Для сравнения: резервирование лицевого счета в УФК действует до 6 месяцев, после чего аннулируется. Для получения нового номера подается новая заявка по форме 0531368.
Типичные ошибки при резервировании отдельного банковского счета (ОБС)
Резервирование ОБС — процедура, где формальная ошибка обходится дорого: она блокирует авансирование, а иногда и весь старт работ по контракту. Вот шесть самых частых промахов с примерами.
Ошибка 1. Бронь «на всякий случай» без подтверждения банка и ИГК.
Пример: исполнитель зарезервировал счёт в удобном ему банке, но головной исполнитель работает только с двумя уполномоченными банками. Реквизиты пришлось менять, потеряли неделю.
Ошибка 2. Указание обычного расчётного счёта в контракте вместо ОБС.
Пример: в проект договора вписали р/с, который использовался для коммерческих сделок. Банк отказал в проводке аванса. Пришлось подписывать допсоглашение, заново согласовывать с заказчиком — аванс пришёл на 12 дней позже, сроки старта работ сдвинулись.
Ошибка 3. Попытка переиспользовать счёт от предыдущего контракта.
Пример: исполнитель решил, что раз банк и заказчик те же, можно использовать старый ОБС. Банк выявил смешение средств двух ИГК на одном счёте и заблокировал операции до разбирательства.
Ошибка 4. Зачисление денег на зарезервированный счет.
Пример: бухгалтерия, не дождавшись активации, отправила аванс на зарезервированный счет. Банк вернул платеж как ошибочный — счет не активирован. Деньги «зависли» на несколько дней.
Ошибка 5. Резервирование в банке, не указанном головным исполнителем.
Пример: исполнитель оформил ОБС в региональном банке, но головной исполнитель согласовывает расчеты только через федеральные уполномоченные банки из своего перечня. Реквизиты оказались непригодны для сделки.
Ошибка 6. Путаница между резервированием ОБС и лицевого счета в УФК.
Пример: исполнитель подал документы на резервирование в УФК, хотя контракт предполагал расчёты через ОБС в уполномоченном банке. Процедуры разные: разные адресаты, формы, сроки. В итоге — отказ и потерянное время.
Вывод: перед резервированием убедитесь, что:
Банк подтвержден головным исполнителем. Головной исполнитель выбирает уполномоченный банк, и вы обязаны открыть счёт именно в нём. Выбор банка «по удобству» не работает.
ИГК получен (или есть реквизиты закупки). Без идентификатора государственного контракта резервирование не имеет смысла — реквизиты будут непригодны для конкретной сделки.
Вид сопровождения определён — банковское. По 275-ФЗ расчеты идут через отдельный счет в уполномоченном банке, а не через лицевой счет в УФК. Это разные процедуры.
Организация — резидент РФ. Расчеты по ГОЗ через отдельные счета доступны только российским юридическим лицам и ИП.
Резервирование ОБС vs резервирование лицевого счёта в УФК: сравнительная таблица
Параметр
Резервирование ОБС (банк)
Резервирование лицевого счёта (УФК)
Где подаётся
Сайт Банка ПСБ (раздел «Гособоронзаказ») либо система ДБО (дистанционное банковское обслуживание).
ГИИС «Электронный бюджет» (форма 0531368).
Заявка формируется в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (ГИИС ЭБ).
Используется специальная электронная форма 0531368
Кто может подать
Участник ГОЗ (головной исполнитель или исполнитель)
Заявку подает сама организация (юридическое лицо или ИП). Процедура полностью онлайн, но требует наличия данных организации для формирования реквизитов.
Участник закупки или Заказчик.
Есть два варианта:
- Сам участник закупки
подает форму 0531368 (если у него открыт лицевой счет в казначействе).
- Заказчик подает форму
0531369 (в случаях, когда обеспечение вносится за счет средств заказчика или по иным основаниям, предусмотренным порядком).
Нужен ли ИГК (Идентификационный код закупки)
Не требуется для резервирования номера, но нужен для открытия
При резервировании номера счета сам ИГК не запрашивается. Однако это критически важный параметр для последующего открытия счета: счет заказчика и счет исполнителя должны быть открыты в рамках одного и того же ИГК для исполнения контракта
Не требуется для резервирования номера, но нужен для открытия
При резервировании номера счета сам ИГК не запрашивается. Однако это критически важный параметр для последующего открытия счета.
Срок брони
До 360 календарных дней.
До 6 месяцев.
Если в течение 6 месяцев с даты резервирования не поданы документы на открытие счёта, зарезервированный номер аннулируется
Срок получения номера
В течение 1 часа.
В течение нескольких минут
После заполнения заявки на резерв счет резервируется практически сразу же.
Регулируется
Сервис банка (в рамках 275-ФЗ).
Приказ Казначейства России от 22.12.2021 N 44н (ред. от 22.06.2026) "Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения"
Что меняется в 2026–2027 годах
Закон № 232-ФЗ от 04.07.2026, действует с 4 августа. Введен автоматический перевод ОБС в опорный банк ОПК при исключении кредитной организации из числа уполномоченных (ст. 8.9–8.13 275-ФЗ). Банк формирует реестр всех отдельных счетов с реквизитами и остатками, единовременно переводит средства в опорный банк, счета закрываются без заявления исполнителя. Новый номер присваивается в рамках процедуры перевода — повторное резервирование не требуется. Нюанс: сопровождаемая сделка не может быть переведена в другой уполномоченный банк до закрытия счета в исключенном банке.
Приказ Казначейства № 14н от 22.06.2026, с 1 сентября. Карточка контракта формируется только в «Электронном бюджете» с УКЭП обеих сторон — бумажная подача исключена. Возврат неполного пакета — на следующий рабочий день. Введён возврат аванса при ликвидации поставщика: казначейство проверяет ЕГРЮЛ и перечисляет остаток в бюджет за три рабочих дня.
Постановление № 874 от 13.07.2026, с 1 января 2027. Новые правила калькулирования себестоимости по ГОЗ: единая номенклатура статей (коды 0100–1600), позаказный и попередельный методы, новые формы отчёта о фактических затратах. Прямой связи с резервированием нет, но документ определяет учёт по контракту, для которого открывается ОБС. Ошибки в распределении косвенных затрат — риск исключения расходов из себестоимости и пересмотра цены контракта.
Влияние на резервирование: при автоматическом переводе ОБС в новый банк в рамках 232-ФЗ повторное резервирование не требуется — номер счёта в опорном банке присваивается в ходе процедуры перевода. Это устраняет прежнюю проблему, когда при исключении банка из числа уполномоченных контракты «зависали», а для закрытия счетов требовались заявления и согласования, длившиеся неделями.
Частые вопросы по теме (FAQ)
Можно ли проводить платежи по зарезервированному счёту?
Нет. Резервирование закрепляет за организацией номер будущего отдельного счёта, но сам счёт остаётся в статусе «не активирован». Банк не принимает к нему платежные поручения, не зачисляет входящие переводы и не проводит списания. Любая попытка перевести средства на зарезервированный счёт будет отклонена — банк вернёт платеж отправителю с пометкой о неподходящем статусе счёта. Счёт становится рабочим только после подачи полного пакета документов, проверки банком и заключения договора банковского сопровождения — то есть после процедуры открытия, которая следует за резервированием.
Можно ли зарезервировать счёт без ИГК?
В большинстве уполномоченных банков — да. Идентификационный код госконтракта не является обязательным для подачи заявки на резервирование: счёт бронируется по данным организации (наименование, ИНН, организационно-правовая форма, город открытия). ИГК потребуется на следующем этапе — при подаче документов на открытие счёта, когда контракт уже подписан и код присвоен.
Сколько отдельных счетов нужно открывать?
По одному на каждый госконтракт — правило закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 8.3 275-ФЗ: каждое списание с ОБС проводится с указанием ИГК. Один ИГК — один отдельный счёт. Смешивать средства разных контрактов на одном ОБС нельзя: банк проконтролирует соответствие кода в платежном поручении коду, указанному в договоре банковского сопровождения, и заблокирует операцию при несовпадении. Если организация исполняет три госконтракта — нужно открыть три отдельных счета, даже если все они обслуживаются в одном уполномоченном банке.
Можно ли зарезервировать счёт в любом уполномоченном банке?
Нет. Головной исполнитель выбирает уполномоченный банк по согласованию с госзаказчиком (п. 4.3 ст. 3 275-ФЗ), и этот выбор фиксируется в контракте. Кооперация — исполнители и субподрядчики — открывает отдельные счета в том же банке, что и головной исполнитель.
Что делать, если срок резерва истёк?
Подать новую заявку на резервирование — номер счёта при этом изменится, старый аннулируется. В ПСБ срок резерва составляет до 360 календарных дней с возможностью продления по горячей линии. Если продление не оформлено и срок истёк, зарезервированный номер автоматически освобождается и может быть присвоен другому клиенту. Если на момент истечения контракт еще не подписан — достаточно подать повторную заявку через сайт банка или ДБО, указав те же данные организации. Процедура займёт тот же срок — около часа в ПСБ. Если контракт уже подписан, но счёт не доведен до открытия — лучше не ждать нового резерва, а сразу подавать полный пакет документов на открытие: банк проведет активацию, и номер останется прежним или будет переоформлен в рамках открытия
Нужно ли платить за резервирование?
Как правило, нет. Резервирование — бесплатный сервис уполномоченных банков: ПСБ, Сбербанк, ВТБ и другие не взимают плату за бронь номера отдельного счёта.
Заключение
Резервирование отдельного счёта — это быстрый и бесплатный инструмент, который помогает разорвать замкнутый круг «нет реквизитов — не подписать контракт». Процедура занимает минуты и даёт исполнителю готовые реквизиты для проекта договора.
Главное — действовать осознанно: заранее согласовать уполномоченный банк с головным исполнителем, не резервировать счёт «на всякий случай» и обязательно довести процедуру до открытия после подписания контракта. Тогда не будет задержек с авансированием и нарушений режима 275‑ФЗ.
Бронь номера — только первый шаг. Чтобы счет стал рабочим, нужно подать полный пакет документов и заключить договор банковского сопровождения.
Чем компания KaznaHelp может помочь?
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