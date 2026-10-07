Резервирование ОБС до подписания контракта: зачем и как?

Пошаговая инструкция: как зарезервировать ОБС

ПАО «Промсвязьбанк» — опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, определённый пунктом 4.3 статьи 3 275-ФЗ. Ниже — процедура на примере ПСБ, крупнейшей площадки для расчётов по ГОЗ. Другие уполномоченные банки (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, РНКБ) применяют схожие подходы с отдельными нюансами.

Ключевое изменение с 1 января 2025 года состоит в том, что утратило силу распоряжение Правительства РФ от 03.06.2016 № 1135-р, которым ранее был закреплен перечень уполномоченных банков для целей ГОЗ.

Статус уполномоченного банка определяется по правилам ст. 8.1 Закона № 275-ФЗ: банковское сопровождение осуществляется банком, в отношении которого принято специальное решение Правительства РФ по согласованию с Президентом РФ.

Актуальный список уполномоченных банков по 275-ФЗ о государственном оборонном заказе находится в закрытом доступе и доступен только для госзаказчиков и главных исполнителей контрактов. Одним из ключевых участников является Промсвязьбанк, который полностью принадлежит государству (п.п. 4.2, 4.3 Закона № 275-ФЗ).

Шаг 1. Уточните уполномоченный банк сделки

Головной исполнитель выбирает банк по согласованию с госзаказчиком. Предприятия кооперации открывают счета в том же банке. Если зарезервировать счёт в другом уполномоченном банке, реквизиты нельзя будет использовать по конкретной сделке. Наименование опорного банка вы найдете в контракте с заказчиком.

Шаг 2. Подайте заявку на резервирование

В ПСБ:

— через сайт в разделе «Гособоронзаказ» → «Заявка на резервирование отдельного счета».

Выбираем нужный тип счета:

· 40506 выбирают организации в федеральной собственности (ОКФС 12)

· 40606 выбирают организации в собственности субъекта РФ (ОКФС 13)

· 40706 выбирают негосударственные организации, а также организации в городской (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и муниципальной собственности

· 40825 выбирают индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты) для коммерческих организаций выбираем «Негосударственные организации (балансовый счет 40706)

Далее заполняем форму: наименование компании, ИНН, количество счетов, контактные данные. Номер зарезервированного счета придет на почту, указанную при заполнении заявки.

— через PSB Corporate для действующих клиентов:

1) При создании заявки на резервирование счета в Системе перейдите в раздел «Гособоронзаказ» -> «Резервирование счетов ГОЗ».

2) Выберите вкладку «Заявки» и нажмите кнопку «+Создать».

3) Откроется форма Заявки на резервирование отдельных счетов ГОЗ, заполните основные поля.

4) Внесите параметры резервирования. Заполните количество счетов в поле «Количество счетов» (максимальное количество 100) и Организационно-правовую форму из списка. Подача заявки может осуществляться на несколько счетов, при этом создавать несколько заявлений не нужно.

В Сбербанке — через форму на сайте. В других банках — через отделение или дистанционные каналы.

ИГК на этапе резервирования в ПСБ не требуется — он понадобится при открытии. Однако некоторые банки, в частности Сбербанк, запрашивают ИГК или реквизиты закупки уже при бронировании. Это зависит от внутренних правил кредитной организации.

Шаг 3. Получите зарезервированный номер

В ПСБ реквизиты приходят на e-mail в течение часа после подачи заявки. Срок резерва — до 360 календарных дней. При необходимости его продлевают по звонку на горячую линию.

Шаг 4. Внесите реквизиты в контракт

Передайте полученные реквизиты госзаказчику или головному исполнителю для включения в контракт либо допсоглашение. Важно соблюдать последовательность: сначала отдельный счёт открывает заказчик, затем — исполнитель. Оба счёта должны быть открыты в рамках одного ИГК

Шаг 5. Доведите счет до открытия

После подписания контракта подайте полный пакет документов: учредительные, контракт с ИГК, карточку подписей, анкету 115-ФЗ. Заключите договор банковского сопровождения. После проверки счёт активируется.

Средний срок открытия счета в ПСБ — 8 рабочих часов после получения полного пакета документов. На практике возможны задержки, если банк запрашивает дополнительные сведения.