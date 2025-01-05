Топ-10 юридических задач в малом и среднем бизнесе: когда необходимо юридическое сопровождение

Что такое юридическое сопровождение
Юридическое сопровождение оказывает юрист или юридическая компания, которые помогают бизнесу минимизировать риски по разным направлениям: налогообложение, судебные споры, право, разработка регламентов, участие в аудите и т. д.
Исполнителями могут быть штатный юрист, юридическая компания и юрист-фрилансер.
У каждого из форматов юридического сопровождения есть свои особенности.
Юрист в штате:
всегда на рабочем месте;
знает «внутреннюю кухню» своей компании;
работает за зарплату.
Навыки штатного юриста относятся только к специфике его компании. Если появится какая-нибудь нестандартная задача, то не факт, что он сможет ее быстро и квалифицированно решить. Ему потребуется время, чтобы разобраться, а у бизнеса не всегда это время есть.
Юридический аутсорсинг:
решает любые задачи — локально или «под ключ»;
команда из юристов разной специализации разберется даже в нестандартной проблеме;
предлагает абонентское обслуживание — это способ сэкономить на юридическом сопровождении.
Юрист-фрилансер:
работает один, поэтому услуги стоят дешевле, чем у аутсорсинговой компании;
можно выбрать юриста-фрилансера, который разбирается в специфике конкретного бизнеса, например, государственные закупки.
Но не всегда юрист-фрилансер способен закрыть все потребности бизнеса. В какой-то момент он может отказаться от работы и тем самым подвести руководителя.
Юридическое сопровождение помогает решать правовые вопросы и защищать ваши интересы. Эта работа охватывает множество направлений: от взаимодействия с госорганами до помощи штатным юристам. В компании Kelin вы получите сопровождение бизнеса по всем юридическим вопросам под ключ, в системе «одного окна».
Юристы компании оказывают услуги по всем областям права — от оформления внутренней документации до представления интересов в контрольных органах. Профессиональная юридическая помощь разному бизнесу — ИП, небольшим компаниям, корпорациям со сложившимися юротделами. Вас проконсультируют без сложной юридической терминологии и разработают индивидуальную стратегию юридического сопровождения.
Какие задачи выполняет юридическое сопровождение
Юридическое сопровождение оказывают локальный специалист или команда квалифицированных юристов, которые помогают разобраться в сложных правовых вопросах и защищать интересы бизнеса.
В него включают множество направлений — от составления документов до представления интересов в суде. Подробно разберемся, что можно поручить юристу — неважно, штатный это сотрудник или аутсорсинговая компания.
Документы и регламенты
Одна из основных задач юридического исполнителя — работа с документами:
Подготовка договоров, соглашений и протоколов.
Проверка уже существующих документов на соответствие нормам закона.
Разработка внутренних регламентов для компаний.
Юридическое сопровождение при подписании контрактов.
Юристы оформят необходимый регламент или наведет порядок в документации. Например, ему можно поручить составление Политики обработки персональных данных и сопутствующих документов, если бизнес работает с персональными данными физлиц по закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Судебные споры
Если возникает конфликт, который невозможно решить мирным путем, юристы становятся незаменимыми помощниками. Они могут:
Проанализировать ситуацию и разработать стратегию защиты.
Представить интересы клиента в суде.
Подать иски, жалобы и другие процессуальные документы.
Оспорить решение суда, если оно было вынесено не в пользу клиента.
Сопровождающие бизнес юристы быстро разберутся в проблеме и подключатся к судебному спору на любом этапе. Они выступят посредниками между клиентом, судом и другими сторонами спора, ведет правильный документооборот.
Правовая поддержка
В процессе деятельности у компаний и предпринимателей часто возникает потребность в регулярной правовой консультации. Юридический исполнитель может:
Разъяснить законы и их применение в конкретных ситуациях.
Дать рекомендации по снижению правовых рисков.
Оказать юридическое сопровождение сделки, чтобы минимизировать вероятность ошибок или мошенничества.
Юристы помогут правильно оформить документацию для сделки и проконтролировать законность каждого этапа.
Налогообложение
Понимание налогового законодательства — важная часть работы юридического исполнителя. Он помогает:
Снизить налоговую нагрузку, оставаясь в рамках закона.
Решить налоговые споры, возникающие при проверках или ошибках.
Разобраться с вопросами уплаты налогов и сборов.
Своевременная юридическая помощь в налоговых вопросах помогает избежать штрафов и конфликтов с государственными органами. Например, специалист может подобрать для бизнеса более выгодную систему налогообложения, чтобы сократить ненужные издержки.
Переговоры
Юристы участвуют в переговорах с партнерами, клиентами или контрагентами. Они:
Защищает интересы клиента на всех этапах переговоров.
Проверяет, чтобы условия сделок соответствовали закону.
Выступает в качестве посредника, если стороны не могут прийти к соглашению.
Часто сделки так и не заключаются, потому что стороны не смогли договориться самостоятельно. В этом случае юридический исполнитель поможет наладить диалог между сторонами и гарантировать законность сделки.
Защита интересов в контрольных органах
Контрольные органы, такие как налоговая инспекция или трудовая инспекция, часто проверяют деятельность компаний. Юристы:
Сопровождают проверки и следит, чтобы права компании не нарушались.
Готовят документы и разъяснения для проверяющих.
Защищают интересы клиента в случае разногласий или претензий.
Допустим, предприниматель участвует в торгах и его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Он не согласен с таким решением и хочет оспорить его в ФАС. Инхаус-специалист или юридический аутсорс подготовят доказательства того, что предпринимателя незаконно внесли в РНП и поможет отстоять его интересы в антимонопольной службе.
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Претензионная работа и переписка
Когда возникают споры с партнерами, клиентами или поставщиками, часто приходится готовить претензии и вести переписку. Юристы занимаются
Составлением писем-претензий и ответов на них.
Анализом полученных документов на соответствие закону.
Урегулированием споров до обращения в суд.
Например, потребитель написал жалобу на некачественный товар, приобретенный в интернет-магазине. Юрист может взять на себя переписку с потребителем, разъяснить непонятные моменты и снизить градус конфликта.
Участие в управленческой деятельности
Юридический исполнитель, будь то штатник или аутсорс, может брать на себя часть управленческих задач, связанных с правовыми вопросами, например:
Контролировать выполнение договорных обязательств.
Помогать руководству принимать юридически грамотные решения.
Участвовать в разработке внутренней политики компании.
Проверить органы управления на соблюдение правовых норм.
Подготовить документы для принятия решений собранием акционеров.
Консультации
Юристы дадут ценные советы по ежедневным вопросам:
Как правильно оформить договор.
Какие действия предпринять в конфликтной ситуации.
Как избежать рисков в бизнесе.
Консультации — это распространенный вид юридической помощи. Компании нередко ищут специалистов, которые разъяснят трудное законодательство или подскажут, как действовать в конкретной ситуации. Например, фирма занимается поставками компьютерной техники, но хочет освоить поставки медицинских изделий. Юрист проконсультирует, какие нормативы из этой области нужно изучить.
Подготовка к проверкам
Любой бизнес всегда должен быть готов к проверкам со стороны налоговой и других контрольных органов. Для этого нужно держать документацию в порядке, чтобы в любой момент их можно было показать налоговикам или сотрудникам прокуратуры. Специалист со стороны компании:
Подготавливает бизнес к обязательному аудиту.
Проверяет налоговую документацию на соблюдение норм закона.
Проверяет законное оформление финансовых операций.
В этом случае исполнитель должен работать в тесной связке с аудитором и бухгалтерией.
Заключение
Новые компании и ИП появляются ежедневно. Молодые руководители решают важные управленческие задачи, но часто забывают о юридической составляющей предпринимательской деятельности. В результате свежеиспеченный бизнес может закрыться, так и не достигнув своего расцвета.
Но еще хуже, когда бизнес существует квартал-другой, а потом внезапно открываются серьезные нарушения, ведущие убыткам. Всего этого можно избежать, если бы руководитель вовремя проконсультировался у юриста и делегировал ему важные юридические задачи.
Юридическая поддержка, будь то штатный юрист, сторонний юрист или юридический аутсорсинг, нужна бизнесу всегда. Юрист — это универсальный помощник в правовых вопросах, который может взять на себя широкий спектр задач. Обращение к профессионалам не только экономит время, но и позволяет избежать серьезных ошибок, которые могут обернуться финансовыми потерями и судебными разбирательствами.
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