Топ-10 юридических задач в малом и среднем бизнесе: когда необходимо юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение оказывает юрист или юридическая компания, которые помогают бизнесу минимизировать риски по разным направлениям: налогообложение, судебные споры, право, разработка регламентов, участие в аудите и т. д.

Исполнителями могут быть штатный юрист, юридическая компания и юрист-фрилансер.

У каждого из форматов юридического сопровождения есть свои особенности.

Юрист в штате:

всегда на рабочем месте;

знает «внутреннюю кухню» своей компании;

работает за зарплату.

Навыки штатного юриста относятся только к специфике его компании. Если появится какая-нибудь нестандартная задача, то не факт, что он сможет ее быстро и квалифицированно решить. Ему потребуется время, чтобы разобраться, а у бизнеса не всегда это время есть.

Юридический аутсорсинг:

решает любые задачи — локально или «под ключ»;

команда из юристов разной специализации разберется даже в нестандартной проблеме;

предлагает абонентское обслуживание — это способ сэкономить на юридическом сопровождении.

Юрист-фрилансер:

работает один, поэтому услуги стоят дешевле, чем у аутсорсинговой компании;

можно выбрать юриста-фрилансера, который разбирается в специфике конкретного бизнеса, например, государственные закупки.

Но не всегда юрист-фрилансер способен закрыть все потребности бизнеса. В какой-то момент он может отказаться от работы и тем самым подвести руководителя.