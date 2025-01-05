Юридическая компания KELIN
Аутсорсинг

Топ-10 юридических задач в малом и среднем бизнесе: когда необходимо юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение нужно любому бизнесу — предпринимателям, небольшим компаниям и крупным фирмам. Оно помогает навести порядок в документации, подготовиться к проверкам и даже частично участвует в управленческой деятельности. Рассказываем, что делают юристы для компании и какие задачи им можно поручить.

Что такое юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение оказывает юрист или юридическая компания, которые помогают бизнесу минимизировать риски по разным направлениям: налогообложение, судебные споры, право, разработка регламентов, участие в аудите и т. д.

Исполнителями могут быть штатный юрист, юридическая компания и юрист-фрилансер. 

У каждого из форматов юридического сопровождения есть свои особенности.

Юрист в штате:

  • всегда на рабочем месте;

  • знает «внутреннюю кухню» своей компании;

  • работает за зарплату.

Навыки штатного юриста относятся только к специфике его компании. Если появится какая-нибудь нестандартная задача, то не факт, что он сможет ее быстро и квалифицированно решить. Ему потребуется время, чтобы разобраться, а у бизнеса не всегда это время есть.

Юридический аутсорсинг:

  • решает любые задачи — локально или «под ключ»;

  • команда из юристов разной специализации разберется даже в нестандартной проблеме;

  • предлагает абонентское обслуживание — это способ сэкономить на юридическом сопровождении.

Юрист-фрилансер:

  • работает один, поэтому услуги стоят дешевле, чем у аутсорсинговой компании;

  • можно выбрать юриста-фрилансера, который разбирается в специфике конкретного бизнеса, например, государственные закупки.

Но не всегда юрист-фрилансер способен закрыть все потребности бизнеса. В какой-то момент он может отказаться от работы и тем самым подвести руководителя.

Юридическое сопровождение помогает решать правовые вопросы и защищать ваши интересы. Эта работа охватывает множество направлений: от взаимодействия с госорганами до помощи штатным юристам. В компании Kelin вы получите сопровождение бизнеса по всем юридическим вопросам под ключ, в системе «одного окна».

Юристы компании оказывают услуги по всем областям права — от оформления внутренней документации до представления интересов в контрольных органах.  Профессиональная юридическая помощь разному бизнесу — ИП, небольшим компаниям, корпорациям со сложившимися юротделами. Вас проконсультируют без сложной юридической терминологии и разработают индивидуальную стратегию юридического сопровождения.

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Какие задачи выполняет юридическое сопровождение

Юридическое сопровождение оказывают локальный специалист или команда квалифицированных юристов, которые помогают разобраться в сложных правовых вопросах и защищать интересы бизнеса

В него включают множество направлений — от составления документов до представления интересов в суде. Подробно разберемся, что можно поручить юристу — неважно, штатный это сотрудник или аутсорсинговая компания.

Документы и регламенты

Одна из основных задач юридического исполнителя — работа с документами:

  • Подготовка договоров, соглашений и протоколов.

  • Проверка уже существующих документов на соответствие нормам закона.

  • Разработка внутренних регламентов для компаний.

  • Юридическое сопровождение при подписании контрактов.

Юристы оформят необходимый регламент или наведет порядок в документации. Например, ему можно поручить составление Политики обработки персональных данных и сопутствующих документов, если бизнес работает с персональными данными физлиц по закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Судебные споры

Если возникает конфликт, который невозможно решить мирным путем, юристы становятся незаменимыми помощниками. Они могут:

  • Проанализировать ситуацию и разработать стратегию защиты.

  • Представить интересы клиента в суде.

  • Подать иски, жалобы и другие процессуальные документы.

  • Оспорить решение суда, если оно было вынесено не в пользу клиента.

Сопровождающие бизнес юристы быстро разберутся в проблеме и подключатся к судебному спору на любом этапе. Они выступят посредниками между клиентом, судом и другими сторонами спора, ведет правильный документооборот.

Правовая поддержка

В процессе деятельности у компаний и предпринимателей часто возникает потребность в регулярной правовой консультации. Юридический исполнитель может:

  • Разъяснить законы и их применение в конкретных ситуациях.

  • Дать рекомендации по снижению правовых рисков.

  • Оказать юридическое сопровождение сделки, чтобы минимизировать вероятность ошибок или мошенничества.

Юристы помогут правильно оформить документацию для сделки и проконтролировать законность каждого этапа. 

Налогообложение

Понимание налогового законодательства — важная часть работы юридического исполнителя. Он помогает:

  • Снизить налоговую нагрузку, оставаясь в рамках закона.

  • Решить налоговые споры, возникающие при проверках или ошибках.

  • Разобраться с вопросами уплаты налогов и сборов. 

Своевременная юридическая помощь в налоговых вопросах помогает избежать штрафов и конфликтов с государственными органами. Например, специалист может подобрать для бизнеса более выгодную систему налогообложения, чтобы сократить ненужные издержки.

Переговоры

Юристы участвуют в переговорах с партнерами, клиентами или контрагентами. Они:

  • Защищает интересы клиента на всех этапах переговоров.

  • Проверяет, чтобы условия сделок соответствовали закону.

  • Выступает в качестве посредника, если стороны не могут прийти к соглашению.

Часто сделки так и не заключаются, потому что стороны не смогли договориться самостоятельно. В этом случае юридический исполнитель поможет наладить диалог между сторонами и гарантировать законность сделки.

Защита интересов в контрольных органах

Контрольные органы, такие как налоговая инспекция или трудовая инспекция, часто проверяют деятельность компаний. Юристы:

  • Сопровождают проверки и следит, чтобы права компании не нарушались.

  • Готовят документы и разъяснения для проверяющих.

  • Защищают интересы клиента в случае разногласий или претензий.

Допустим, предприниматель участвует в торгах и его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Он не согласен с таким решением и хочет оспорить его в ФАС. Инхаус-специалист или юридический аутсорс подготовят доказательства того, что предпринимателя незаконно внесли в РНП и поможет отстоять его интересы в антимонопольной службе.

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Претензионная работа и переписка

Когда возникают споры с партнерами, клиентами или поставщиками, часто приходится готовить претензии и вести переписку. Юристы занимаются

  • Составлением писем-претензий и ответов на них.

  • Анализом полученных документов на соответствие закону.

  • Урегулированием споров до обращения в суд.

Например, потребитель написал жалобу на некачественный товар, приобретенный в интернет-магазине. Юрист может взять на себя переписку с потребителем, разъяснить непонятные моменты и снизить градус конфликта.

Участие в управленческой деятельности

Юридический исполнитель, будь то штатник или аутсорс, может брать на себя часть управленческих задач, связанных с правовыми вопросами, например:

  • Контролировать выполнение договорных обязательств.

  • Помогать руководству принимать юридически грамотные решения.

  • Участвовать в разработке внутренней политики компании.

  • Проверить органы управления на соблюдение правовых норм.

  • Подготовить документы для принятия решений собранием акционеров. 

Консультации

Юристы дадут ценные советы по ежедневным вопросам:

  • Как правильно оформить договор.

  • Какие действия предпринять в конфликтной ситуации.

  • Как избежать рисков в бизнесе. 

Консультации — это распространенный вид юридической помощи. Компании нередко ищут специалистов, которые разъяснят трудное законодательство или подскажут, как действовать в конкретной ситуации. Например, фирма занимается поставками компьютерной техники, но хочет освоить поставки медицинских изделий. Юрист проконсультирует, какие нормативы из этой области нужно изучить.

Подготовка к проверкам

Любой бизнес всегда должен быть готов к проверкам со стороны налоговой и других контрольных органов. Для этого нужно держать документацию в порядке, чтобы в любой момент их можно было показать налоговикам или сотрудникам прокуратуры. Специалист со стороны компании:

  • Подготавливает бизнес к обязательному аудиту.

  • Проверяет налоговую документацию на соблюдение норм закона.

  • Проверяет законное оформление финансовых операций.

В этом случае исполнитель должен работать в тесной связке с аудитором и бухгалтерией. 

Заключение

Новые компании и ИП появляются ежедневно. Молодые руководители решают важные управленческие задачи, но часто забывают о юридической составляющей предпринимательской деятельности. В результате свежеиспеченный бизнес может закрыться, так и не достигнув своего расцвета. 

Но еще хуже, когда бизнес существует квартал-другой, а потом внезапно открываются серьезные нарушения, ведущие убыткам. Всего этого можно избежать, если бы руководитель вовремя проконсультировался у юриста и делегировал ему важные юридические задачи.  

Юридическая поддержка, будь то штатный юрист, сторонний юрист или юридический аутсорсинг, нужна бизнесу всегда. Юрист  — это универсальный помощник в правовых вопросах, который может взять на себя широкий спектр задач. Обращение к профессионалам не только экономит время, но и позволяет избежать серьезных ошибок, которые могут обернуться финансовыми потерями и судебными разбирательствами. 

В компании Kelin вы можете заказать безлимитное абонентское юридическое обслуживание по фиксированной цене — без внезапных доплат или ограничения по часам в подписке. Квалифицированные юристы получают задачи удобным для вас способом — вашем таск-трекере, мессенджерах, в почте, по телефону, и выполняют их точно в оговоренный срок — стандарт прописан в условиях контракта. Все это — с улыбкой и на позитиве. Если сомневаетесь в формате, практикуется тестовая задача или пробный месяц, а еще вся деятельность Kelin застрахована.

Бизнес-юристы для удобной и безопасной работы

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