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Маркетплейсы

Основные ошибки селлеров в работе на маркетплейсах: 11 причин нерентабельных продаж и низкой прибыли

Современный бизнес на маркетплейсах может очень быстро развиваться и принести серьезный доход. Однако, не все селлеры могут успешно работать на маркетплейсах из-за ряда ошибок, которые они допускают. В этой статье мы рассмотрим основные ошибки, которые делают селлеры в работе на маркетплейсах и как их избежать.
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Основные ошибки селлеров в работе на маркетплейсах: 11 причин нерентабельных продаж и низкой прибыли
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Первая ошибка, которую совершают селлеры, это неправильная оптимизация налога. Это означает, что они не учитывают все налоговые обязательства в своих расчетах, что может привести к серьезным проблемам в бухгалтерии и с контролирующими органами.

Для того чтобы избежать эти ошибки, необходимо обратиться к специалистам, таким как Кира Групп, которые помогут правильно настроить налоговую оптимизацию.

Вторая ошибка, которую делают селлеры, это недостаточная квалификация в продажах. Некоторые селлеры не понимают, как правильно продавать свой товар на маркетплейсах, что может привести к низким продажам и убыткам.

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо учиться и совершенствовать свои навыки продаж, а также изучить конкуренцию на рынке.

Третья ошибка, которую допускают многие селлеры, это плохое качество товара или упаковки. Это может привести к негативным отзывам от покупателей и потере репутации на рынке.

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо обратить внимание на качество товара и упаковки, а также следить за обратной связью от покупателей и быстро реагировать на возможные проблемы.

Наконец, четвертая ошибка, которую делают селлеры, это неэффективное использование маркетинга. Некоторые селлеры не понимают, как правильно привлекать внимание к своему товару и рекламировать его на маркетплейсе. Это может привести к низкому трафику на странице и низким продажам.

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо изучать маркетинговые методы, а также использовать инструменты маркетплейса для продвижения своего товара.

В заключение, работа на маркетплейсах может быть очень прибыльной, если избежать основных ошибок, которые делают селлеры.

Необходимо учитывать все налоговые обязательства, повышать квалификацию в продажах, следить за качеством товара и упаковки, а также эффективно использовать маркетинговые методы.

Если вы избежите этих ошибок, то сможете успешно работать на маркетплейсах и получать высокую прибыль.

11 причин нерентабельных продаж и низкой прибыли

  • Отсутствие базовых знаний ведения бизнеса.

Одной из основных ошибок селлеров является отсутствие базовых знаний ведения бизнеса.

Они недооценивают важность планирования, учета финансов и построения бизнес-модели, что приводит к неправильному распределению ресурсов и, как следствие, к убыткам.

  • Отсутствие бизнес-плана.

Одной из основных ошибок селлеров на маркетплейсах является отсутствие бизнес-плана. Без этого плана селлер не имеет ясного понимания того, что он хочет от себя и своего бизнеса.

В результате, он может тратить много времени и усилий на вещи, которые не генерируют доход или приводят к неправильному направлению развития бизнеса.

  • Отсутствие понимания и знаний маркетинга и своей целевой аудитории.

Одна из немаловажных ошибок селлеров заключается в непонимании своей целевой аудитории.

Без понимания целевой аудитории, селлер не может определить, какие продукты и услуги нужны и востребованы на рынке.

Это может привести к ошибкам в разработке продуктов, неправильному ценообразованию, неточному описанию товаров и многим другим проблемам. А отсутствие понимания и знаний маркетинга может привести к неправильному выбору каналов продвижения, неэффективному использованию рекламных бюджетов, а также снижению качества контента и дизайна.

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В результате, ваш бренд может не вызывать доверия у потенциальных клиентов и не отличаться на фоне конкурентов.

  • Игнорирование конкурентов.

Еще одна распространенная ошибка селлеров — это игнорирование конкурентов.

Вместо того чтобы анализировать, что делает их конкуренты, что они предлагают и как они привлекают своих клиентов, они сосредотачиваются только на своих товарах и услугах.

Это может привести к потере клиентов и уменьшить доходы, поскольку многие клиенты выберут продукты конкурентов, если они лучше отвечают их потребностям.

  • Беретесь за все и сразу: выводите на платформу весь ассортимент.

Селлеры, которые выводят на платформу весь ассортимент, без анализа рынка, конкурентов и потребностей покупателей, также рискует потерять своих клиентов из-за несоответствия товара аудитории.

  • Не учитываете «особенности» площадок (комиссия, логистика, стоимость хранения на складе).

Каждый маркетплейс имеет свои особенности, такие как комиссия, логистика, стоимость хранения на складе и др. Селлеры, игнорирующие эти факторы, могут часто терять деньги и временные ресурсы.

  • Товар не соответствует описанию.

Важно правильно описать товар, указать характеристики, ценность, состояние и т.д.

В противном случае, клиенты могут жаловаться на товар и/или возвращать его, что негативно сказывается на репутации селлера и рейтинге.

  • Слабый контент.

Отсутствие продающего контента, красивых фото, видео или подробного описания товара, может потенциально снизить привлекательность товара для покупателей и сократить продажи.

  • Неверно определяете категорию товара.

Выбор неправильной категории товара может привести к его низкой видимости и соответственно, низким продажам.

Селлерам нужно иметь хорошее понимание структуры категорий товаров на платформе и выбирать наиболее подходящую для своих товаров.

  • Не контролируете показатели маржинальности.

Контрольные маржинальные показатели (затраты на производство, логистику и т.д.) — можно сократить затраты, снизить цены, улучшить качество и увеличить прибыль.

  • Не коммуницируете с клиентами.

Один из главных факторов успеха на маркетплейсах — это эффективное общение с клиентами через отзывы, комментарии и другие формы обратной связи.

Селлеры, игнорирующие общение с клиентами, рискуют потерять доверие и лояльность покупателей, что в свою очередь отразится на продажах.

Данный анализ показал, что основные ошибки селлеров на маркетплейсах связаны с недостаточной продуманностью стратегии продаж, неверным пониманием потребностей клиентов и отсутствием эффективных маркетинговых инструментов.

Наша консалтинговая компания Кира Групп может помочь селлерам избежать этих ошибок и достичь большего успеха на маркетплейсах. Работая с нами, селлеры увеличивают свои продажи и общую прибыль.

Получите бесплатную инструкцию

Узнайте, как законно снизить налоговую ставку на УСН

Платите меньше налогов без подозрений ФНС

Заполните форму ниже и нажмите «Получить» - отправим инструкцию на ваш e-mail

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

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Комментарии

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