Клерк.Ру
Клерк

Ищем аккаунт-менеджера в команду Клерка

Всем привет!

Нам на Клерк.ру нужен молодой специалист на очень конкретный проект. 

Развивать продукт по генерации заявок для банков (РКО, дебетовые и кредитные карты, рефинансирование кредитов и тп.). 

Сейчас на Клерке уже активно работают два калькулятора: калькулятор по подбору РКО и калькулятор для физлиц для рефинансирования имеющихся кредитов.

Задача аккаунт-менеджера:

  • взаимодействовать с банками (“теплые” контакты с топ-банками уже имеются);
  • контроль обновлений в тарифах, запрос новых офферов у банков;
  • работа в CPA-сетях (Admitad и CityAds);
  • поиск новых банков для продвижения их продуктов для юрлиц и физлиц;
  • взаимодействие с отделом разработки для внесения улучшений в работающие калькуляторы;
  • взаимодействие с редакцией для промо предложений банков в редакционных материалах. 

Локация: офис, центр Краснодара (если очень классный кандидат, рассмотрим удаленку)

Испытательный срок: 3 месяца.

Оклад: 25 000 руб.

После испытательного срока переход на мотивационную схему - оклад + бонусы за выполнение показателей KPI

Почта для резюме: sales@klerk.ru (резюме с сопроводительными письмами, краткими эссе о том, почему мы должны взять именно вас на эту должность - смотрим в первую очередь!)

Ждем с нетерпением

Клерк

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