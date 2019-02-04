Ищем аккаунт-менеджера в команду Клерка

Всем привет!
Нам на Клерк.ру нужен молодой специалист на очень конкретный проект.
Развивать продукт по генерации заявок для банков (РКО, дебетовые и кредитные карты, рефинансирование кредитов и тп.).
Сейчас на Клерке уже активно работают два калькулятора: калькулятор по подбору РКО и калькулятор для физлиц для рефинансирования имеющихся кредитов.
Задача аккаунт-менеджера:
- взаимодействовать с банками (“теплые” контакты с топ-банками уже имеются);
- контроль обновлений в тарифах, запрос новых офферов у банков;
- работа в CPA-сетях (Admitad и CityAds);
- поиск новых банков для продвижения их продуктов для юрлиц и физлиц;
- взаимодействие с отделом разработки для внесения улучшений в работающие калькуляторы;
- взаимодействие с редакцией для промо предложений банков в редакционных материалах.
Локация: офис, центр Краснодара (если очень классный кандидат, рассмотрим удаленку)
Испытательный срок: 3 месяца.
Оклад: 25 000 руб.
После испытательного срока переход на мотивационную схему - оклад + бонусы за выполнение показателей KPI
Почта для резюме: sales@klerk.ru (резюме с сопроводительными письмами, краткими эссе о том, почему мы должны взять именно вас на эту должность - смотрим в первую очередь!)
Ждем с нетерпением