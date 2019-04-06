Одна новая форма в день: почему компаниям важно мониторить сайт Росстата

«Обожаем отчеты. Особенно новые. Очень любим статистические. Вдвойне любим, когда они размножаются». Это мы цитируем мысли Росстата.
Берем для примера маленькую организацию, сайт в интернете, не Клерк, сайт поменьше — «Афиша Краснодара».
У нас есть инструмент, который по номеру ИНН высылает на емеил список отчетов, которые ждет Росстат. Проще говоря, мы можем мониторить отчетность за вас.
Вот что уготовил Росстат «Афише Краснодара» всего за несколько последних дней.
- Уведомление от Мониторинга статистики от 26 марта: 8 форм статистической отчетности.
- Уведомление от Мониторинга статистики от 29 марта: 9 форм статистической отчетности.
- Уведомление от Мониторинга статистики от 1 апреля: 9 форм статистической отчетности.
- Уведомление от Мониторинга статистики от 3 апреля: 9 форм статистической отчетности.
- Уведомление от Мониторинга статистики от 4 апреля: 9 форм статистической отчетности.
- Уведомление от Мониторинга статистики от 5 апреля: 10 форм статистической отчетности.
Думаю, комментарии о том, почему наш инструмент полезен, излишни. А вот подписаться на Мониторинг данных Росстата — просто необходимо.
Если вы чувствуете, что вам нужна эта услуга, но хотите разбираться, оставляй свои контакты, с вами свяжется наш менеджер:
Статистика знает все — одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев. Но знать хочет, потому еженедельно обязывает нас сдавать все больше и больше отчетов.