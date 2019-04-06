Одна новая форма в день: почему компаниям важно мониторить сайт Росстата

«Обожаем отчеты. Особенно новые. Очень любим статистические. Вдвойне любим, когда они размножаются». Это мы цитируем мысли Росстата.

Берем для примера маленькую организацию, сайт в интернете, не Клерк, сайт поменьше — «Афиша Краснодара».

У нас есть инструмент , который по номеру ИНН высылает на емеил список отчетов, которые ждет Росстат. Проще говоря, мы можем мониторить отчетность за вас .

Вот что уготовил Росстат «Афише Краснодара» всего за несколько последних дней.

Уведомление от Мониторинга статистики от 26 марта: 8 форм статистической отчетности. Уведомление от Мониторинга статистики от 29 марта: 9 форм статистической отчетности. Уведомление от Мониторинга статистики от 1 апреля: 9 форм статистической отчетности. Уведомление от Мониторинга статистики от 3 апреля: 9 форм статистической отчетности. Уведомление от Мониторинга статистики от 4 апреля: 9 форм статистической отчетности. Уведомление от Мониторинга статистики от 5 апреля: 10 форм статистической отчетности.

Думаю, комментарии о том, почему наш инструмент полезен, излишни. А вот подписаться на Мониторинг данных Росстата — просто необходимо.

Если вы чувствуете, что вам нужна эта услуга, но хотите разбираться, оставляй свои контакты, с вами свяжется наш менеджер:

Статистика знает все — одного она не знает. Не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев. Но знать хочет, потому еженедельно обязывает нас сдавать все больше и больше отчетов.