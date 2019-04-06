Решено за неделю: 10 бухгалтерских тем

Самые интересные за прошедшую неделю вопросы на форуме для бухгалтеров с решением:

Опция «Решено» включает у каждого сообщения форума галочку, которая позволяет автору созданной темы или опытным пользователям «Клерка» определять, какой из ответов является решением для этой темы.

Следующим посетителям темы с подобным вопросом не нужно просматривать всю тему форума в поиске верного ответа. Он видит ее мгновенно рядом с вопросом.

Почитайте об этой полезной опции подробнее: «Решено!». Как мгновенно и бесплатно находить ответ на бухгалтерский вопрос.

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