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Решено за неделю: 10 бухгалтерских тем

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Самые интересные за прошедшую неделю вопросы на форуме для бухгалтеров с решением:

  1. ИП на УСНО сдаёт собственную квартиру. Как можно принимать оплату?
  2. Подтверждение вида деятельности и оквэд на 2019
  3. ККТ с 2019 кто может не применять?
  4. Доходы в декларации за 2018 год
  5. Требование из ИФНС
  6. Социальный вычет на дорогостоящее протезирование зубов возможно получить?
  7. Патент на проведение занятий по физкультуре и спорту и солярий
  8. Налог на имущество юридических лиц в Москве
  9. Как считать возврат прихода на УСН 6%?
  10. Заявление о предоставлении налоговой льготы

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