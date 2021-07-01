Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как купить весь НДС в России. Или посещаемость рубрик за 30 дней

Для рубрики Самозанятые
Версия для печати

Статистика просмотров материалов рубрик «Клерка» за 30 дней. Рубрики отсортированы по количеству просмотров.

Вы можете убрать все чужие банеры на этих материалах и повесить свои. Эта услуга называется «брендирование рубрики» и стоит 900 рублей за тысячу показов. Для удобства мы привели приблизительную стоимость брендирования за месяц в последнем столбце таблицы.

Трудовое право341 896307 706 руб.
Бухгалтерия233 622210 260 руб.
Налоги, взносы, пошлины214 062192 656 руб.
Экономика России197 415177 674 руб.
Зарплата184 054165 649 руб.
Индивидуальный предприниматель167 754150 979 руб.
Трудовые отношения162 451146 206 руб.
Кадры159 029143 126 руб.
Пенсии156 031140 428 руб.
Кадровый учет154 895139 406 руб.
Обзоры для бухгалтера146 557131 901 руб.
Право146 275131 648 руб.
Бухгалтерский учет145 333130 800 руб.
Общество. Люди. События141 672127 505 руб.
Свой бизнес133 093119 784 руб.
Налоговые проверки126 223113 601 руб.
НДФЛ111 464100 318 руб.
Банки111 142100 028 руб.
НДС104 40993 968 руб.
Отпускные101 56291 406 руб.
Налог на прибыль99 59689 636 руб.
Основные средства98 67888 810 руб.
УСН97 79888 018 руб.
Учет в госсекторе97 59587 836 руб.
Управление персоналом (аутсорсинг, аутстаффинг)96 58886 929 руб.
Больничные95 54285 988 руб.
90 44981 404 руб.
Социальные пособия88 75879 882 руб.
Онлайн-кассы84 01475 613 руб.
Управление финансами74 98867 489 руб.
Детские пособия65 30458 774 руб.
Охрана труда62 78956 510 руб.
Жилищное законодательство60 88854 799 руб.
Новости ФНС57 36651 629 руб.
Первичка56 22850 605 руб.
Отчетность в ПФР54 44348 999 руб.
Самозанятые 52 49647 246 руб.
Регистрация бизнеса49 47544 528 руб.
Учет в торговле49 05044 145 руб.
Учет займов и кредитов48 55543 700 руб.
Банковские карты45 03440 531 руб.
Подотчет, командировки42 96438 668 руб.
Отчетность41 17637 058 руб.
ГК РФ40 21636 194 руб.
Менеджмент38 40334 563 руб.
Оптимизация налогообложения38 29734 467 руб.
Учет в строительстве38 10834 297 руб.
Блокировка счетов 115-ФЗ36 95733 261 руб.
Кредиты36 92633 233 руб.
НК РФ35 11531 604 руб.
Бухгалтеры34 03630 632 руб.
Расчеты с работниками33 56930 212 руб.
Карьера бухгалтера31 27328 146 руб.
Банкротство29 33426 401 руб.
ПСН29 20126 281 руб.
Ликвидация27 60224 842 руб.
Маркировка товаров27 15724 441 руб.
Маркетинг27 00424 304 руб.
Страховые взносы26 79624 116 руб.
КоАП РФ26 55323 898 руб.
Бизнес-психология26 38623 747 руб.
Платежные системы26 30323 673 руб.
Исполнительное производство25 58123 023 руб.
Кассовые операции25 07722 569 руб.
Налоговые споры22 13119 918 руб.
Экономические преступления21 15219 037 руб.
Семейный кодекс20 95918 863 руб.
Ипотека19 43517 492 руб.
Счета-фактуры19 24117 317 руб.
ВЭД19 17417 257 руб.
Главбух: права, обязанности, передача дел19 00217 102 руб.
Имущественный вычет18 90617 015 руб.
Транспортный налог17 81816 036 руб.
Электронные трудовые книжки17 61915 857 руб.
Налоговые изменения 202117 33315 600 руб.
Интернет и IT17 18315 465 руб.
ЭДО16 81415 133 руб.
Проверка контрагентов16 75715 081 руб.
Учет в некоммерческих организациях16 17214 555 руб.
Проверки15 80214 222 руб.
Малый бизнес15 44313 899 руб.
6-НДФЛ15 16113 645 руб.
2-НДФЛ15 09713 587 руб.
Электронная отчетность14 28812 859 руб.
Налоговые штрафы14 15612 740 руб.
НМА13 19011 871 руб.
Инвестиции13 12011 808 руб.
Права потребителей12 88911 600 руб.
Арендные отношения12 87211 585 руб.
Субсидиарная ответственность12 86111 575 руб.
Премии12 58611 327 руб.
ЕСХН12 35711 121 руб.
Компенсация за неиспользованный отпуск12 31311 082 руб.
Вклады11 90710 716 руб.
Бухгалтерская отчетность11 80310 623 руб.
РСВ11 70910 538 руб.
Валютные операции11 42110 279 руб.
Декретный отпуск11 39410 255 руб.
Защита персональных данных11 35710 221 руб.
ЕНВД11 32910 196 руб.
Прослеживаемость товаров11 0739 966 руб.
МСФО10 8989 808 руб.
Земельный налог10 8649 778 руб.
Делопроизводство10 8189 736 руб.
Отраслевой учет10 7039 633 руб.
Госзакупки10 5229 470 руб.
УК РФ10 4689 421 руб.

А вот так выглядит брендирование.

Это главная страница рубрики «Самозанятые» и наш любимый клиент «Тинькофф». Обратите внимание — это три банерных места на одной странице рубрики и полное отсутствие другой рекламы на странице.