Как купить весь НДС в России. Или посещаемость рубрик за 30 дней

Статистика просмотров материалов рубрик «Клерка» за 30 дней. Рубрики отсортированы по количеству просмотров.

Вы можете убрать все чужие банеры на этих материалах и повесить свои. Эта услуга называется «брендирование рубрики» и стоит 900 рублей за тысячу показов. Для удобства мы привели приблизительную стоимость брендирования за месяц в последнем столбце таблицы.

А вот так выглядит брендирование.

Это главная страница рубрики «Самозанятые» и наш любимый клиент «Тинькофф». Обратите внимание — это три банерных места на одной странице рубрики и полное отсутствие другой рекламы на странице.