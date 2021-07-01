Как купить весь НДС в России. Или посещаемость рубрик за 30 дней

Статистика просмотров материалов рубрик «Клерка» за 30 дней. Рубрики отсортированы по количеству просмотров.
Вы можете убрать все чужие банеры на этих материалах и повесить свои. Эта услуга называется «брендирование рубрики» и стоит 900 рублей за тысячу показов. Для удобства мы привели приблизительную стоимость брендирования за месяц в последнем столбце таблицы.
|Трудовое право
|341 896
|307 706 руб.
|Бухгалтерия
|233 622
|210 260 руб.
|Налоги, взносы, пошлины
|214 062
|192 656 руб.
|Экономика России
|197 415
|177 674 руб.
|Зарплата
|184 054
|165 649 руб.
|Индивидуальный предприниматель
|167 754
|150 979 руб.
|Трудовые отношения
|162 451
|146 206 руб.
|Кадры
|159 029
|143 126 руб.
|Пенсии
|156 031
|140 428 руб.
|Кадровый учет
|154 895
|139 406 руб.
|Обзоры для бухгалтера
|146 557
|131 901 руб.
|Право
|146 275
|131 648 руб.
|Бухгалтерский учет
|145 333
|130 800 руб.
|Общество. Люди. События
|141 672
|127 505 руб.
|Свой бизнес
|133 093
|119 784 руб.
|Налоговые проверки
|126 223
|113 601 руб.
|НДФЛ
|111 464
|100 318 руб.
|Банки
|111 142
|100 028 руб.
|НДС
|104 409
|93 968 руб.
|Отпускные
|101 562
|91 406 руб.
|Налог на прибыль
|99 596
|89 636 руб.
|Основные средства
|98 678
|88 810 руб.
|УСН
|97 798
|88 018 руб.
|Учет в госсекторе
|97 595
|87 836 руб.
|Управление персоналом (аутсорсинг, аутстаффинг)
|96 588
|86 929 руб.
|Больничные
|95 542
|85 988 руб.
|1С
|90 449
|81 404 руб.
|Социальные пособия
|88 758
|79 882 руб.
|Онлайн-кассы
|84 014
|75 613 руб.
|Управление финансами
|74 988
|67 489 руб.
|Детские пособия
|65 304
|58 774 руб.
|Охрана труда
|62 789
|56 510 руб.
|Жилищное законодательство
|60 888
|54 799 руб.
|Новости ФНС
|57 366
|51 629 руб.
|Первичка
|56 228
|50 605 руб.
|Отчетность в ПФР
|54 443
|48 999 руб.
|Самозанятые
|52 496
|47 246 руб.
|Регистрация бизнеса
|49 475
|44 528 руб.
|Учет в торговле
|49 050
|44 145 руб.
|Учет займов и кредитов
|48 555
|43 700 руб.
|Банковские карты
|45 034
|40 531 руб.
|Подотчет, командировки
|42 964
|38 668 руб.
|Отчетность
|41 176
|37 058 руб.
|ГК РФ
|40 216
|36 194 руб.
|Менеджмент
|38 403
|34 563 руб.
|Оптимизация налогообложения
|38 297
|34 467 руб.
|Учет в строительстве
|38 108
|34 297 руб.
|Блокировка счетов 115-ФЗ
|36 957
|33 261 руб.
|Кредиты
|36 926
|33 233 руб.
|НК РФ
|35 115
|31 604 руб.
|Бухгалтеры
|34 036
|30 632 руб.
|Расчеты с работниками
|33 569
|30 212 руб.
|Карьера бухгалтера
|31 273
|28 146 руб.
|Банкротство
|29 334
|26 401 руб.
|ПСН
|29 201
|26 281 руб.
|Ликвидация
|27 602
|24 842 руб.
|Маркировка товаров
|27 157
|24 441 руб.
|Маркетинг
|27 004
|24 304 руб.
|Страховые взносы
|26 796
|24 116 руб.
|КоАП РФ
|26 553
|23 898 руб.
|Бизнес-психология
|26 386
|23 747 руб.
|Платежные системы
|26 303
|23 673 руб.
|Исполнительное производство
|25 581
|23 023 руб.
|Кассовые операции
|25 077
|22 569 руб.
|Налоговые споры
|22 131
|19 918 руб.
|Экономические преступления
|21 152
|19 037 руб.
|Семейный кодекс
|20 959
|18 863 руб.
|Ипотека
|19 435
|17 492 руб.
|Счета-фактуры
|19 241
|17 317 руб.
|ВЭД
|19 174
|17 257 руб.
|Главбух: права, обязанности, передача дел
|19 002
|17 102 руб.
|Имущественный вычет
|18 906
|17 015 руб.
|Транспортный налог
|17 818
|16 036 руб.
|Электронные трудовые книжки
|17 619
|15 857 руб.
|Налоговые изменения 2021
|17 333
|15 600 руб.
|Интернет и IT
|17 183
|15 465 руб.
|ЭДО
|16 814
|15 133 руб.
|Проверка контрагентов
|16 757
|15 081 руб.
|Учет в некоммерческих организациях
|16 172
|14 555 руб.
|Проверки
|15 802
|14 222 руб.
|Малый бизнес
|15 443
|13 899 руб.
|6-НДФЛ
|15 161
|13 645 руб.
|2-НДФЛ
|15 097
|13 587 руб.
|Электронная отчетность
|14 288
|12 859 руб.
|Налоговые штрафы
|14 156
|12 740 руб.
|НМА
|13 190
|11 871 руб.
|Инвестиции
|13 120
|11 808 руб.
|Права потребителей
|12 889
|11 600 руб.
|Арендные отношения
|12 872
|11 585 руб.
|Субсидиарная ответственность
|12 861
|11 575 руб.
|Премии
|12 586
|11 327 руб.
|ЕСХН
|12 357
|11 121 руб.
|Компенсация за неиспользованный отпуск
|12 313
|11 082 руб.
|Вклады
|11 907
|10 716 руб.
|Бухгалтерская отчетность
|11 803
|10 623 руб.
|РСВ
|11 709
|10 538 руб.
|Валютные операции
|11 421
|10 279 руб.
|Декретный отпуск
|11 394
|10 255 руб.
|Защита персональных данных
|11 357
|10 221 руб.
|ЕНВД
|11 329
|10 196 руб.
|Прослеживаемость товаров
|11 073
|9 966 руб.
|МСФО
|10 898
|9 808 руб.
|Земельный налог
|10 864
|9 778 руб.
|Делопроизводство
|10 818
|9 736 руб.
|Отраслевой учет
|10 703
|9 633 руб.
|Госзакупки
|10 522
|9 470 руб.
|УК РФ
|10 468
|9 421 руб.
А вот так выглядит брендирование.
Это главная страница рубрики «Самозанятые» и наш любимый клиент «Тинькофф». Обратите внимание — это три банерных места на одной странице рубрики и полное отсутствие другой рекламы на странице.