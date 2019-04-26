40 вопросов бухгалтеров без ответа

Количество вопросов на новом форуме стал заметно расти. Клерки-старички не хотят менять старый форум на новый. Их можно понять. Но новички разбираются сразу и вопросов становится все больше и больше. А мы, те кто сидит внутри «Клерка», наблюдаем, кто победит.

Вот так выглядит на сегодня количество просмотренных страниц нового бухгалтерского форума в сутки:

Я выбрал темы без ответа и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы:

Оналйн-кассы, ОФД

1С

Транспорт

НДС

Зарплата, выплаты и Кадровые вопросы

Прочие

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Борис Мальцев, руководитель «Клерка»