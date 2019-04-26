Клерк.Ру
Клерк

40 вопросов бухгалтеров без ответа

35

 

Количество вопросов на новом форуме стал заметно расти. Клерки-старички не хотят менять старый форум на новый. Их можно понять. Но новички разбираются сразу и вопросов становится все больше и больше. А мы, те кто сидит внутри «Клерка», наблюдаем, кто победит.

Вот так выглядит на сегодня количество просмотренных страниц нового бухгалтерского форума в сутки:

 

Я выбрал темы без ответа и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы:

 

Оналйн-кассы, ОФД

  1. Оформление УПД от ОФД
  2. Онлайн-касса у страховщиков

  1. Синхронизация Розницы и Бухгалтерии
  2. 1С 8.3 ЕНВД не уменьшается на взносы за себя
  3. Обработка 1С 8.2 БУ для акта сверки Агента с ДИКСИ ЮГ кому нужна?
  4. Книга покупок заполняется данными за 4 квартал 2018 (0%). 1С 8.3

 

Транспорт

  1. «Вычет» за Платон за 2018 год
  2. Спецрежим, такси и торговля на ярмарках, «не родной» регион
  3. Оформление путевого листа
  4. Транспортный налог декларация при реорганизации

 

НДС

  1. НДС исчисляется налоговым агентом
  2. НДС (налоговый агент)
  3. Не выгружаются доп листы в декларацию по НДС
  4. НДС и инвестиционный контракт

 

Зарплата, выплаты и Кадровые вопросы

  1. Закончился патент на работу. Как и когда уволить
  2. Подработки сотрудников. Документальное оформление
  3. Расчет нового отпускного периода
  4. Сотрудник получил гражданство. Надо уведомлять кого?
  5. Оплата дней по уходу за детьми-инвалидами
  6. Можно избежать штраф за несвоевременно поданные документы для пособия до 1,5 лет?
  7. Оплата патента иностранным сотрудником
  8. ФСС отказал в возмещении, но потом возместил половину
  9. Выход участника, распределение доли второму участнику
  10. В налорге нет данных по трудовым договорам иностранцев, работающих у нас на основании патента
  11. Корректировка в расчете по страховым
  12. СЗВ-М и СЗВ-стаж

Прочие

  1. Агентский договор
  2. Поставка на учёт основных средств при реорганизации в форме присоединения
  3. Форма П-6 статистика — вопрос входят ли депозиты краткосрочные?
  4. Налог на прибыль с ОФЗ. Льготная ставка
  5. Интенсивность процентом
  6. Иностранное представительство
  7. Как правильно учесть монтаж вентиляции и кондиционирования?
  8. Кредиторская задолженность, возникла по одному источнику, а оплата по другому источнику финансирования
  9. Экспорт леса в Финляндию
  10. Декларация по налогу на прибыль комиссия за выдачу кредита
  11. Утоненка по прибыли после получения акта налоговой
  12. Учет в строительстве
  13. Профессиональные налоговые вычету у адвоката в коллегии адвокатов
  14. Списание задолженности по оплате доли в ООО
  15. Ликвидация основного средства

 

Присоединяйтесь к самому большому сообществу бухгалтеров! Здесь бухгалтеры находят ответы.

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»

 

форум Клерк.Ру
Клерк

«Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще.

https://www.klerk.ru