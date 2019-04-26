40 вопросов бухгалтеров без ответа

Количество вопросов на новом форуме стал заметно расти. Клерки-старички не хотят менять старый форум на новый. Их можно понять. Но новички разбираются сразу и вопросов становится все больше и больше. А мы, те кто сидит внутри «Клерка», наблюдаем, кто победит.
Вот так выглядит на сегодня количество просмотренных страниц нового бухгалтерского форума в сутки:
Я выбрал темы без ответа и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы:
Оналйн-кассы, ОФД
1С
- Синхронизация Розницы и Бухгалтерии
- 1С 8.3 ЕНВД не уменьшается на взносы за себя
- Обработка 1С 8.2 БУ для акта сверки Агента с ДИКСИ ЮГ кому нужна?
- Книга покупок заполняется данными за 4 квартал 2018 (0%). 1С 8.3
Транспорт
- «Вычет» за Платон за 2018 год
- Спецрежим, такси и торговля на ярмарках, «не родной» регион
- Оформление путевого листа
- Транспортный налог декларация при реорганизации
НДС
- НДС исчисляется налоговым агентом
- НДС (налоговый агент)
- Не выгружаются доп листы в декларацию по НДС
- НДС и инвестиционный контракт
Зарплата, выплаты и Кадровые вопросы
- Закончился патент на работу. Как и когда уволить
- Подработки сотрудников. Документальное оформление
- Расчет нового отпускного периода
- Сотрудник получил гражданство. Надо уведомлять кого?
- Оплата дней по уходу за детьми-инвалидами
- Можно избежать штраф за несвоевременно поданные документы для пособия до 1,5 лет?
- Оплата патента иностранным сотрудником
- ФСС отказал в возмещении, но потом возместил половину
- Выход участника, распределение доли второму участнику
- В налорге нет данных по трудовым договорам иностранцев, работающих у нас на основании патента
- Корректировка в расчете по страховым
- СЗВ-М и СЗВ-стаж
Прочие
- Агентский договор
- Поставка на учёт основных средств при реорганизации в форме присоединения
- Форма П-6 статистика — вопрос входят ли депозиты краткосрочные?
- Налог на прибыль с ОФЗ. Льготная ставка
- Интенсивность процентом
- Иностранное представительство
- Как правильно учесть монтаж вентиляции и кондиционирования?
- Кредиторская задолженность, возникла по одному источнику, а оплата по другому источнику финансирования
- Экспорт леса в Финляндию
- Декларация по налогу на прибыль комиссия за выдачу кредита
- Утоненка по прибыли после получения акта налоговой
- Учет в строительстве
- Профессиональные налоговые вычету у адвоката в коллегии адвокатов
- Списание задолженности по оплате доли в ООО
- Ликвидация основного средства
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Борис Мальцев, руководитель «Клерка»