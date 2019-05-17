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52 вопроса бухгалтеров на которых нет ответа

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Чем больше бухгалтеров на новом форуме, тем больше вопросов на которые не успели ответить. Я выбрал такие темы и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы:

 Бухгалтерский учет и налогообложение

  1. Расчет нового отпускного периода
  2. НДС и инвестиционный контракт
  3. Форма П-6 статистика - вопрос входят ли депозиты краткосрочные?
  4. Онлайн-касса у страховщиков
  5. Корректировка в расчете по страховым
  6. Оплата патента иностранным сотрудником
  7. Можно избежать штраф за несвоевременно поданные документы для пособия до 1,5 лет?
  8. Иностранное представительство
  9. Поставка на учёт основных средств при реорганизации в форме присоединения
  10. Как правильно учесть монтаж вентиляции и кондиционирования?
  11. Спецрежим, такси и торговля на ярмарках, “не родной” регион
  12. В налорге нет данных по трудовым договорам иностранцев, работающих у нас на основании патента
  13. Кредиторская задолженность, возникла по одному источнику, а оплата по другому источнику финансирования
  14. Оплата дней по уходу за детьми-инвалидами
  15. Вклад участника в отчете об изменении капитала
  16. Расходы по командировке
  17. Оформление УПД от ОФД
  18. НИОКР коэфф к расх 1,5 
  19. Учет аренды земли
  20. НДС (налоговый агент)
  21. Временный сотрудник, декрет и вакансии
  22. Выплата дивидендов конечному бенефициару-нерезиденту
  23. Как вернуть переплату по НДФЛ как агент?
  24. Титульный лист Баланса за присоединенную компанию
  25. Подработки сотрудников. Документальное оформление
  26. Лизинг в отчетности
  27. Лизинговый автомобиль в налоговом учете УСН
  28. Можно ли ИП-продюсеру в интернете применять ПСН 
  29. Помогите с НДФЛ при отступном в виде квартиры по договору займа
  30. Сдача нулевой отчетности в пфр за период до 2017
  31. СНТ не выдает справку об отсутствии задолженности
  32. Перевод сотрудника на ВКС
  33. Вопрос по расчету пособия БиР после отпуска до 1.5 и работы на неполный день
  34. Инвестиционный налоговый вычет НДФЛ
  35. Корректировки в БУ по результатам ВНП 
  36. Расчет среднего премии учет выезда в командировку в выходной день
  37. Нужно ли восстанавливать НДС, уплаченный при покупке помещения при сдаче коммерческой недвижимости?

Внешнеэкономическая деятельность

  1. Экспорт леса в Финляндию
  2. Экспорт в Казахстан впервые
  3. Реестр таможенных деклараций

Правовые вопросы

  1. Списание задолженности по оплате доли в ООО
  2. Давность привлечения по ст.12.21.1 КОАП РФ
  3. Рамочный договор ГПХ
  4. Раздел совместно нажитого имущества супругов. Правовая квалификация передачи денежных средств бывшим супругом после расторжения брака 
  5. Прошу совета по договору аренды. Работаю как ИП по франшизе Место спорта
  6. Сотрудник получил гражданство. Надо уведомлять кого?
  7. Закончился патент на работу. Как и когда уволить

  1. Синхронизация Розницы и Бухгалтерии
  2. 1С 8.3 ЕНВД не уменьшается на взносы за себя
  3. При расчете ЕНВД 1С не берет в расход фиксированные взносы ИП
  4. Обработка 1С 8.2 БУ для акта сверки Агента с ДИКСИ ЮГ кому нужна?
  5. Интенсивность процентом

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»

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