52 вопроса бухгалтеров на которых нет ответа

ToT Хм, что же это за бизнес такой, который может развиваться при налоге в 90%? ... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Aleksey Klimov Бизнес может нормально развиваться и быть конкурентным и при налоге в 90%, но должны быть правил... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Ibrisami Сегодня с налоговым инспектором разговаривала. У нас в области новая программа работает с 13.00 (... А что сбой в ФНС значит для рядовых инспекторов?

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Зеленая долина "Однако бизнес идею врядли поддержит."о каком бизнесе речь? обычному пофиг где квартируется Газпр... Госкомпаниям могут предложить переехать в регионы

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