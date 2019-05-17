52 вопроса бухгалтеров на которых нет ответа

Чем больше бухгалтеров на новом форуме, тем больше вопросов на которые не успели ответить. Я выбрал такие темы и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы:
Бухгалтерский учет и налогообложение
- Расчет нового отпускного периода
- НДС и инвестиционный контракт
- Форма П-6 статистика - вопрос входят ли депозиты краткосрочные?
- Онлайн-касса у страховщиков
- Корректировка в расчете по страховым
- Оплата патента иностранным сотрудником
- Можно избежать штраф за несвоевременно поданные документы для пособия до 1,5 лет?
- Иностранное представительство
- Поставка на учёт основных средств при реорганизации в форме присоединения
- Как правильно учесть монтаж вентиляции и кондиционирования?
- Спецрежим, такси и торговля на ярмарках, “не родной” регион
- В налорге нет данных по трудовым договорам иностранцев, работающих у нас на основании патента
- Кредиторская задолженность, возникла по одному источнику, а оплата по другому источнику финансирования
- Оплата дней по уходу за детьми-инвалидами
- Вклад участника в отчете об изменении капитала
- Расходы по командировке
- Оформление УПД от ОФД
- НИОКР коэфф к расх 1,5
- Учет аренды земли
- НДС (налоговый агент)
- Временный сотрудник, декрет и вакансии
- Выплата дивидендов конечному бенефициару-нерезиденту
- Как вернуть переплату по НДФЛ как агент?
- Титульный лист Баланса за присоединенную компанию
- Подработки сотрудников. Документальное оформление
- Лизинг в отчетности
- Лизинговый автомобиль в налоговом учете УСН
- Можно ли ИП-продюсеру в интернете применять ПСН
- Помогите с НДФЛ при отступном в виде квартиры по договору займа
- Сдача нулевой отчетности в пфр за период до 2017
- СНТ не выдает справку об отсутствии задолженности
- Перевод сотрудника на ВКС
- Вопрос по расчету пособия БиР после отпуска до 1.5 и работы на неполный день
- Инвестиционный налоговый вычет НДФЛ
- Корректировки в БУ по результатам ВНП
- Расчет среднего премии учет выезда в командировку в выходной день
- Нужно ли восстанавливать НДС, уплаченный при покупке помещения при сдаче коммерческой недвижимости?
Внешнеэкономическая деятельность
Правовые вопросы
- Списание задолженности по оплате доли в ООО
- Давность привлечения по ст.12.21.1 КОАП РФ
- Рамочный договор ГПХ
- Раздел совместно нажитого имущества супругов. Правовая квалификация передачи денежных средств бывшим супругом после расторжения брака
- Прошу совета по договору аренды. Работаю как ИП по франшизе Место спорта
- Сотрудник получил гражданство. Надо уведомлять кого?
- Закончился патент на работу. Как и когда уволить
1С
- Синхронизация Розницы и Бухгалтерии
- 1С 8.3 ЕНВД не уменьшается на взносы за себя
- При расчете ЕНВД 1С не берет в расход фиксированные взносы ИП
- Обработка 1С 8.2 БУ для акта сверки Агента с ДИКСИ ЮГ кому нужна?
- Интенсивность процентом
Борис Мальцев, руководитель «Клерка»