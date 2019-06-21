Суд по иску к «Клерку» на десять миллионов рублей опять перенесли

Процесс по делу «судья Дауркин против СМИ» перенесли на 25 июня.

Фото из зала суда

В суд представлено заявление на отзыв от истца Дауркина на пяти страницах:

И ходатайство:

Напомним, в мае к Клерку пришел иск на десять миллионов. Вводные данные опубликованы здесь: Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн.

Мнение нашего адвоката Михаила Беньяша по делу опубликовано в его статье: Еще несколько слов по новому процессу века: «судья Дауркин против СМИ».

Ждем вторника.