Суд по иску к «Клерку» на десять миллионов рублей опять перенесли

Такое мог придумать только чудак на букву М....
Вы немного ошибаетесь. Для всего этого достаточно 1-й КЭП. Просто нужно правильно всякие плагины...
Может поделитесь мыслями?
Конкретно по описанной ситуации с СЗВ-М - работаю в Сбисе. Пять минут на него от создания до отпр...
Да задолбали уже эти демагоги! Неужели нельзя зафиксировать максимальную ставку по микрозаймам ск...
ээээ... простите, ЧТО??! О_о гхм. Гениальный, однако, штаб. Пока что даже "самый роботизированный...
Чиновники не будут работать за маленькую зарплатуДа они и за большую не работают как надо. То, чт...
А какой смысл добавлять исправления задним числом? Ведь сейчас считают пени для уплаты уже после ...
"Программа" совершила невероятное. Представляете, еще полгода назад я просто орал в кабинетах ИФН...
Добрый день! Налоговые (в Мурманской области, по-крайней мере) рассчитывают пени согласно письму ...
Так буржуй-то тут в чем виноват?
Расчет придумали те, кто никогда вообще не занимался начислением зарплаты....
Т.е. вы уверены, что дебилизм будет вечно, только нужно для счастья его автоматизировать?.А не ра...
Скорее соглашусь с автором. К тому же рисуемая картина радостна и позитивна!...
Приходят потому что детей кормить надо, а не потому что устраивает. ...
Хмм...— Доктор, скажите, а мне пиво можно?— Какое пиво!?— Ну а в будущем?— Какое будущее?!...
Там 2000 тысяч :) Два миллиона то бишь. *задумчиво* а сколько у нас в России вообще юр.лиц? намн...
По поводу нариков в штатах - да, это было тому назад .... *задумалась* а как бы не лет 15-20. И н...
Господа/товарищи, в современном мире зависимость работодателя от работников не меньше, чем работн...
Никто прохожих на улицах не хватает и силой на завод не затаскивает. Раз сама пришла - значит, ус...
Т.е. Х5 разработает разные скидки для разных категорий льготников? пенсионеров, предпенсионеров, ...
Непонятно, почему предприниматель, никак не влияющий на инфляцию, должен компенсировать работника...
Да уж. Миллионы рублей можно срубить с бедных парикмахеров, которые в основной своей массе не уве...
сейчас теряется стаж когда трудовая на руках, а когда отдашь-прощай пенсия!!!...
Да есть пожарные и без погон. В Калининградской области в погонах служат городские, а в районах в...
Настаивайте. В суде. Скорее всего в Конституционном, потому что Вам придется объяснять каким так...
Пусть официально откупаются за налоговые нарушения, обналичку, за связь с организациями-помойками...
Ух, заживем, как буржуи. Ешь ананасы, рябчиков жуй
Часто встречаете реальный бизнес, который работает себе в убыток? А почему тогда надзорные органы...
Автор смешал в кучу денежные чеки и расчётные чеки. По денежным никакой 55 не ведётся....
что ж вы так свой народ-то не любите....
Слишком длинные ногти? Пошел вон. Мало улыбался посетителям? Вали отсюда. Добро пожаловать в реал...