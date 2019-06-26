«Мониторинг статотчетности» - первый опыт и первые итоги





Немного предыстории

Прошло около трёх месяцев с тех пор, как мы создали и предложили нашим пользователям инструмент по мониторингу изменений в кодах статистики и перечня статотчётности на портале Росстата.

При его создании у нас, к сожалению, не было ясно видимых ориентиров на то, как он должен выглядеть, какие дать ему возможности и как он будет взаимодействовать с пользователем. Аналогов инструменту тоже не было, да и сейчас нет - словом, опереться особо не на что.

Было только представление о том, что пользователю нужно отслеживать изменения в перечне отчётов, чтобы вовремя узнать о новой хотелке статистического ведомства, сдать требуемый отчёт в срок и таким образом не опасаться попасть под штрафные санкции за несвоевременную сдачу или несдачу отчёта. Тем не менее, не начав, не поймёшь: мы сделали и запустили проект, получили отзывы и предложения от первых немногих пользователей сервиса (огромное им спасибо и за желание воспользоваться услугой, и за обратную связь) и начали корректировать представления на основе пользовательского опыта и дорабатывать инструмент.

Оформление заказа На данной странице можно оформить заказ на услугу мониторинга данных Росстата. После оформления заказа его потребуется оплатить. Данные заказа Тариф: 1000р - до 5 организаций на 6 месяцев 1800р - до 10 организаций на 6 месяцев 4500р - до 50 организаций на 6 месяцев Оформить заказ

Целевая аудитория

В первую очередь практика начала показывать его назначение и целевую аудиторию - кому он действительно может быть полезен.

Теоретически, как написано в нормативных актах, Росстат должен сам уведомлять респондентов, являющихся малыми и средними предприятиями, о проведении в их отношении статистического наблюдения по конкретным формам. Но, к сожалению, на это иногда требуется немало времени при ограниченных сроках сдачи, да и надёжность связи зависит от многих факторов.

У начинающего предпринимателя (не важно, юрлица или ИП) перечень отчётов исходно пуст, и может быть пуст довольно долго, хотя и не бесконечно. По субъектам малого и среднего предпринимательства органы статистики раз в 5 лет проводят сплошное статистическое наблюдение (когда статотчётность сдают все числящиеся в едином реестре), а также ежегодно для микропредприятий и ежемесячно/ежеквартально для остальных - выборочное (из реестра по определённым алгоритмам делается выборка - таким-то сдать такую-то форму). Периоды сплошного наблюдения известны (информация об этом публикуется на сайте Росстата), а вероятность попадания в ту или иную выборку, особенно у микропредприятия, не сказать чтобы очень высока. Так что смысл применения нашего инструмента в таких случаях - разве что, подстраховаться от случайной неожиданности.

Другое дело, когда бизнес не входит в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или по каким-то причинам исключается из него. Тогда отчётность могут спрашивать чуть ли не в любое время, и её может быть довольно много; иногда количество форм в перечне для одной организации может превышать 20. И здесь наш инструмент сумел показать свои способности.

Что изменилось

Периодически, особенно ближе к началу очередного квартала и года, перечень обновляется: меняются отчётные периоды, исчезают неактуальные формы, появляются новые. Первоначально мы при любых изменениях просто отправляли пользователю уведомление с актуальным перечнем отчётов, и всё. Для пары-тройки форм в перечне это не вызвало сложностей: можно было поднять предыдущее письмо и посмотреть, что поменялось. Однако даже для десятка форм отслеживать вручную изменения (иногда довольно частые) уже не то чтобы приятно, а для большего количества и вовсе оказалось очень трудно, о чём пользователи нам написали. И первой значительной доработкой сервиса стала автоматизация отслеживания конкретных изменений и выдача информации о них пользователю в уведомление. Здесь, к сожалению, не обошлось без ошибок: в частности, некоторое время пользователям не выдавалась информация о формах, исчезнувших из перечня. Но на сейчас известные ошибки исправлены, возможные проблемы мы отслеживаем и регулярно перепроверяем работу. При том, что у инструмента пользователей пока совсем немного, мы за эти 3 месяца отправили им в общей сложности около 100 уведомлений об отслеженных изменениях.

Дальше мы заметили, что в рамках инструмента оказалось практически нереально вывести перечень отчётов и информацию об изменениях в виде широкой таблицы, как на портале Росстата: надо было как-то уместить её в колонку фиксированной ширины, куда обычно помещают статьи и новости. Очень кстати в этот момент от одного из пользователей поступило предложение выдавать информацию о перечнях в виде Excel-файлов. Мы реализовали это предложение, а также сделали Excel-форму вывода информации об изменениях. Теперь на странице управления сервисом в истории мониторинга пользователь может скачать в Excel и полный перечень, и информацию об изменениях.

Вкратце о будущем

К сожалению, не все полученные предложения у нас пока получилось реализовать - что-то из-за принципиальных технических ограничений выдачи Росстата, что-то из-за недостатка накопленного опыта. Вместе с тем мы продолжаем эксплуатировать инструмент, набирать опыт и развиваться; часть предложений мы оставили на будущее и по мере накопления опыта обязательно постараемся реализовать. И, конечно же, мы рады каждому новому пользователю инструмента и каждому предложению по развитию, изменению и расширению его функций.

По другим нашим инструментам дело тоже не стоит на месте. По некоторым из них уже в ближайшее время выйдут доработки, которые, как мы надеемся, сделают их более полезными и удобными. И мы также готовы обсуждать с нашими пользователями предложения по изменениям, доработкам, а также по созданию новых приятных и полезных инструментов.

С уважением,

Виктор Любезный, мастер инструментального цеха Клерк.ру