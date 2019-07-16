Что делать если вас нет. Громадная чистка базы пользователей «Клерка»

Мы решили навести порядок в огромной базе пользователей «Клерка» (1 130 779 пользователя) и удалить из нее ботов, спамеров и прочую нечисть, которую мы накопили за 18 лет.

Первый подход

Удалили 30 тысяч аккаунтов. Из них 23 000 забаненных пользователей и пользователей без почты - это какой-то баг времён старой регистрации. Объединили пользователей с одинаковой почтой.

Осталось 1 096 464 пользователей

Второй подход

Определили ботов. Это те, кто:

Никогда не заходил на сайт (со времен новой авторизации) На форуме нет коментов В почте 4 точки до собаки В логине нет ничего кроме английских букв и цифр Почта не в домене .ru

Получили вот такой список:

Осталось: 983253 пользователей.

Третий подход

Далее мы заметили что у ботов есть специфичные домены.

Проанализировали статистику использования почтовых доменов и поняли, что есть домены, которые используются только ботами. Например 51344 пользователей зарегистрированные с почтой от китайского домена sina.com

Кроме того, если взять hotmail и aol и по ним отфильтровать по тому же принципу (отсутствие коментов, отсутствие русских букв, древняя дата регистрации и т.п.) то ещё тысяч 50 будет

Вот список зарегистрированных пользователей по доменам:

gmail.com 276645 mail.ru 187429 yandex.ru 60572 sina.com 51344 hotmail.com 30979 aol.com 25890 rambler.ru 23972 bk.ru 12390 dolphinmail.org 11724 buchananinbox.com 11537 hamstermail.net 11387 expressgopher.com 11330 jeffersonbox.com 11294 tylerexpress.com 10927 list.ru 10179 trumanpost.com 8578 inbox.ru 8079 pinkinbox.org 7875 greeninbox.org 7676 yahoo.com 5439 outlook.com 4940 ya.ru 4210

Обратите внимание sina.com на 4м месте. Все регистрации сделаны в 2013 году

Осталось 930 462 пользователей

Четвертый подход

Подготовили к удалению пользователей с почтами:

@greeninbox.org @pinkinbox.org @trumanpost.com @tylerexpress.com @jeffersonbox.com @expressgopher.com @hamstermail.net @buchananinbox.com @dolphinmail.org @mailondandan.com @orangeinbox.org @luxurychanel.com @newsinhouse.com @siteposter.net @hooverexpress.net @mailabconline.com @niketexanshome.com @blackinbox.org @alexamaci.denver-pop3.top @jpcoachoutletvip.com @vipraybanuk.co.uk @prokonto.pl @oakleysunglassesdiscountusw.com @fogkkmail.com @justafou.com @dfgggg.org @yandexmailserv.com @buyhermeshere.com @tom.com @satabmail.com @besttopbeatssale.com

В этом списке 123 674 пользователей

Начальная цифра перед чисткой была - 1130779 пользователей. Когда закончится четвертая итерация, база пользователей станет чище на 323 674 бота.

И это еще не конец.

Все действия протоколируются и бекапятся. Если вы заметите, что от этой чистки пострадает добропорядочный клерк с электропочтой на китайском домене, пожалуйста, напишите про это мне на почту tot@klerk.ru.