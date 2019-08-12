Как бухгалтеры учатся на «Клерке». Как наши курсы выглядят изнутри

Нас завалили вопросами про наши онлайн-курсы. В нашем Центре обучения «Клерка» уже несколько сот студентов. Тем, кто еще не присоединился, показываем, что из себя представляют курсы.

Обучение происходит в потоке или индивидуально?

Обучайтесь в том темпе, который нужен именно вам.

Потоковой системы нет, вы не завязаны на других студентов «ЦОК».

После приобретения курса, ждите даты его официального запуска.

После нее у вас будет год, чтобы завершить обучение.

Стоит ли столько тянуть? Нет, конечно. Мы делаем курсы актуальными. Но законы меняются быстро, поэтому лучше закончите курс за месяц, например.

Эксперты говорят, что именно недели три — четыре — оптимальное время на такие онлайн-курсы.

Как вообще происходит обучение?

Давайте на примере нашего курса по налоговым проверкам.

Вам выдадут доступ к платформе https://learn.klerk.ru/.

После этого вы можете начать смотреть видео. Посмотрите одно — только после этого система пропустит к следующему. Бегунок покажет, сколько процентов курса вы уже прошли.

Длинных видео на часика полтора у нас нет, выбросите спички и готовьтесь к энергичному формату в стиле «Клерка».

Не нравится видео-формат или нет возможности смотреть со звуком? Под видео — текстовый конспект видео.

Курс обычно состоит из трех частей с несколькими подразделами. Между частями курса вам предстоит проходить аттестацию в тестовой форме.

В конце — итоговое задание.

Что я получу после прохождения онлайн-курса?

Сертификат

За ним не нужно никуда ездить.

Система выдаст вам сертификат в электронной форме. Его можно распечатать

Практические знания

Мы выбираем только тех авторов, которые могут дать практически полезный материал.

Мы делаем тексты понятными и простыми, но очень тщательно проверяем всю нормативную базу.

Мы учим, а не просто бухтим о предмете со ссылками на законы.

Выпустившись с курса, вы не просто будете знать, в какой закон посмотреть, а сможете составить нужную бумагу, правильно выстроить линию защиты от проверяющих и тратить на работу меньше времени.

Сколько стоят онлайн-курсы «Клерка»

Стоимость наших курсов в 2-3 раза ниже, чем у других. Почему?

Потому что мы уже почти 20 лет делаем klerk.ru бесплатным, и научились не наживаться на аудитории.

А еще у нас в августе летняя распродажа. Смотрите цены ниже.

Курс по защите при налоговых проверках

Гарантируем, что на этом курсе:

Научитесь, как вести себя на допросах и при выемках.

Поймете, как правильно отвечать на требования налоговиков.

Узнаете, какие ошибки налоговиков при проверке помогут отменить ее результаты.

Защитите себя от уголовки и субсидиарки.

Курс сделали так, чтобы в нем не было воды. Поэтому не удивляйтесь. Видео-лекций на полтора часика там нет!

Купить курс за 3850 руб. вместо 5500 руб.

Курс по кадровому учету

О чем курс:

как организовать учет с нуля;

какие документы должны быть обязательно;

какие ошибки вырастут в огромные штрафы.

Кадровые документы – это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».

Вы научитесь:

разбираться в трудовом законодательстве;

улаживать споры между сотрудниками и работодателем;

объяснять права и обязанности работникам и руководителю.

Хочу купить за 6332,5 вместо 7450 руб.

Курс о том, как бухгалтеру все успевать

Курс - это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.

Вы научитесь:

Как снизить стресс на работе;

Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;

Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;

Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;

Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.