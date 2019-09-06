Научим понимать учет. Курс для начинающих (и, если честно, продолжающих)

Центр обучения «Клерка» запускает еще один курс. Нас о нем долго просили.
Курс «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» для тех, кому надо понимать суть учета, но не хочется сидеть над кучей скучных учебников.
О чем курс
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза, рассчитанный на разную аудиторию.
Понятная теория и доступные примеры.
Кому подойдет
- Руководителям компаний;
- Предпринимателям, которые хотят разбираться в учете;
- Начинающим бухгалтерам;
- Бухгалтерам с опытом, которые хотят накопить аргументов для общения с директором и сотрудниками;
- Студентам.
Когда и как стартует курс
Курс будет доступен в ЦОК уже 23 сентября. До 23 сентября его можно купить со скидкой в 15 %.
Начать учиться можно и позже 23 сентября в удобном вам ритме. У нас нет потоковой системы. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Чему научим
Руководителей и предпринимателей
Курс поможет понять руководителям организации, чем же на самом деле занимается их постоянно пьющий чай бухгалтер.
И почему документы, которые они подписали у партнера, нужно немедленно отнести в бухгалтерию, а не хранить месяцами у себя на столе или в бардачке автомобиля. Почему мы по итогам полугодия получили прибыль, да вдобавок к этому должны уплатить еще и какой-то налог на добавленную стоимость, когда на счетах какие-то жалкие копейки.
Бухгалтеров
Курс будет полезно прослушать и бухгалтеру. Он соберет в нем немало понятных аргументов для того, чтобы объяснить как руководству, так и племени манагеров справедливость и обоснованность своих требований.
Прослушать курс будет полезно так называемым бухгалтерам 1С. Если вы знаете, какую кнопку нажать в программе, но не имеете понятия о структуре затрат, классификации расходов, формировании прибыли, то сегодня я помогу вам в этом разобраться.
Студентов
Понять, о чем же на самом деле бухтел ваш лектор на протяжении трех семестров.
Цель курса
Всему учету не научим, не надейтесь! Зато дадим основное из бухгалтерии без кипы учебников.
Фишки курса
- Учиться будем, в основном, учету.
- Но остановимся и на главных налогах, особенно — на НДС.
- Поговорим подробно про упрощенку. В частности типа патента и ЕНВД окунать вас не будем.
- Наш курс сделан просто и на примерах.
Кто автор
Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учета и налогообложению.
Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Сергей Верещагин: «Я не могу сказать, что знаю про бухучет все, но очень многое. И могу на пальцах понятно и доступно объяснить любому собеседнику принципы бухгалтерского учета и налогообложения».
Разберитесь, наконец, в учете!