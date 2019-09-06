Клерк.Ру
Клерк

Научим понимать учет. Курс для начинающих (и, если честно, продолжающих)

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Центр обучения «Клерка» запускает еще один курс. Нас о нем долго просили.

Курс «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» для тех, кому надо понимать суть учета, но не хочется сидеть над кучей скучных учебников.

О чем курс

Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза, рассчитанный на разную аудиторию.

Понятная теория и доступные примеры.

Кому подойдет

  • Руководителям компаний;
  • Предпринимателям, которые хотят разбираться в учете;
  • Начинающим бухгалтерам;
  • Бухгалтерам с опытом, которые хотят накопить аргументов для общения с директором и сотрудниками;
  • Студентам.

Когда и как стартует курс

Курс будет доступен в ЦОК уже 23 сентября. До 23 сентября его можно купить со скидкой в 15 %.

Хочу купить за 5695 руб. вместо 6700 руб.

Начать учиться можно и позже 23 сентября в удобном вам ритме. У нас нет потоковой системы. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Чему научим

Руководителей и предпринимателей

Курс поможет понять руководителям организации, чем же на самом деле занимается их постоянно пьющий чай бухгалтер.

И почему документы, которые они подписали у партнера, нужно немедленно отнести в бухгалтерию, а не хранить месяцами у себя на столе или в бардачке автомобиля. Почему мы по итогам полугодия получили прибыль, да вдобавок к этому должны уплатить еще и какой-то налог на добавленную стоимость, когда на счетах какие-то жалкие копейки.

Бухгалтеров

Курс будет полезно прослушать и бухгалтеру. Он соберет в нем немало понятных аргументов для того, чтобы объяснить как руководству, так и племени манагеров справедливость и обоснованность своих требований.

Прослушать курс будет полезно так называемым бухгалтерам 1С. Если вы знаете, какую кнопку нажать в программе, но не имеете понятия о структуре затрат, классификации расходов, формировании прибыли, то сегодня я помогу вам в этом разобраться.

Студентов

Понять, о чем же на самом деле бухтел ваш лектор на протяжении трех семестров.

Цель курса

Всему учету не научим, не надейтесь! Зато дадим основное из бухгалтерии без кипы учебников.

Фишки курса

  • Учиться будем, в основном, учету.
  • Но остановимся и на главных налогах, особенно — на НДС.
  • Поговорим подробно про упрощенку. В частности типа патента и ЕНВД окунать вас не будем.
  • Наш курс сделан просто и на примерах.

Кто автор

Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учета и налогообложению.

Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Сергей Верещагин:  «Я не могу сказать, что знаю про бухучет все, но очень многое. И могу на пальцах понятно и доступно объяснить любому собеседнику принципы бухгалтерского учета и налогообложения».

Разберитесь, наконец, в учете!

Хочу купить за 5695 руб. вместо 6700 руб.

 