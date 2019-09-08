Кто ответит на вопросы бухгалтера? 75 вопросов

Чем больше бухгалтеров на бухгалтерском форуме, тем больше вопросов на которые не успели ответить. Я выбрал такие темы и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы.
Бухгалтерия и учет
- Соразмерное уменьшение пеней
- Декларация по налогу на прибыль комиссия за выдачу кредита
- Лизинг в отчетности
- Погрузчик моточасы
- Излишне выплаченное пособие до 1,5 лет
- Какой КОСГУ и ВР выбрать?
- Продали в кредит. Помогите с проведением
- Продажа еврооблигаций и переоценка
- ЕГАИС. Общепит. Акты списания проводятся успешно. Алкоголь не списывается
- Профессиональные налоговые вычету у адвоката в коллегии адвокатов
- Страховой стаж в больничном листе (служба в армии)
- Списание задолженности по оплате доли в ООО
- Сотрудники пенсионеры
- Енвд развозная торговля углем
- ИП и путевка в ДОЛ
- Настройка вычета для ИП
- Прием денег на компанию, зарегистрированную в офшоре
- Декларация по акцизам на алкоголь
- Можно ли ИП-продюсеру в интернете применять ПСН
- Учет обязательного экземпляра
- Расчет по страховым взносам пособия
- Расчет среднего премии учет выезда в командировку в выходной день
- Торговый сбор, объект в метро
- Добровольная сертификация сотрудника ( обучение)
- Неправильно указали год в подтверждении вида деятельности
- Приложения к товарному отчету (ТОРГ-29) и журналу операций №7 в бюджете
- Учет аренды земли
- Учет лизинговых операций
- Гособоронзаказ вопросы
- Как вернуть переплату по НДФЛ как агент?
- Электронный больничный
- Код тарифа для РСВ на ТСЖ
- Удержание из зарплаты
- Оплата физ.лицом за ООО
- Оборот алкогольной продукции и Поставка алкогольной продукции
- Удалить сальдо
Проверки
- Налоговая запросила документы после окончания камералки
- Требование по встречной проверке
- Налоги при переходе в другую налоговую
- Проверка ФХД за прошлый год продукты питания в бюджетном учреждении
- Жалоба на ИФНС №51 по Москве
УСН
НДС
- Экспортный НДС, электронные реестры
- НДС и прибыль у Цессионария
- Нужно ли восстанавливать НДС, уплаченный при покупке помещения при сдаче коммерческой недвижимости?
- Импорт услуг. подтверждение 0 ставки НДС
- НДС к возмещению по 78 или 176 НК?
- ОСН или УСН или есть вопрос про НДС
1С
- 1С 8.3 ЕНВД не уменьшается на взносы за себя
- Обработка 1С 8.2 БУ для акта сверки Агента с ДИКСИ ЮГ кому нужна?
- 1с ЗУП 3.1 Как обновить список оснований для досрочной пенсии
- ЗУП 3.1. Индексация среднего заработка по отпуску
Правовые вопросы
- Чем регламентируется очередность погашения долгов перед НКО
- Раздел совместно нажитого имущества супругов. Правовая квалификация передачи денежных средств бывшим супругом после расторжения брака
- Прием на работу соискателя по ученическому договору
- Суд & Ространснадзор – многолетний опыт успешной кооперации
- Сотрудник получил гражданство. Надо уведомлять кого?
- Выход участника, распределение доли второму участнику
- Давность привлечения по ст.12.21.1 КОАП РФ
- Куда гаишники сообщают о дтп
- Закончился патент на работу. Как и когда уволить
- Вклад участника в отчете об изменении капитала
- Увольнение иностранца или что делать Работодателю?
- Внесение исправлений в трудовую книжку
- Производство товаров в Киргизии
- Последствия признания представительства иностранной организации постоянным
- Постановление об обращении взыскания на доходы