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Кто ответит на вопросы бухгалтера? 75 вопросов

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Чем больше бухгалтеров на бухгалтерском форуме, тем больше вопросов на которые не успели ответить. Я выбрал такие темы и разобрал по категориям. Давайте поможем коллегам найти ответы на свои вопросы.

Бухгалтерия и учет

  1. Соразмерное уменьшение пеней
  2. Декларация по налогу на прибыль комиссия за выдачу кредита
  3. Лизинг в отчетности
  4. Погрузчик моточасы
  5. Излишне выплаченное пособие до 1,5 лет
  6. Какой КОСГУ и ВР выбрать?
  7. Продали в кредит. Помогите с проведением
  8. Продажа еврооблигаций и переоценка
  9. ЕГАИС. Общепит. Акты списания проводятся успешно. Алкоголь не списывается
  10. Профессиональные налоговые вычету у адвоката в коллегии адвокатов
  11. Страховой стаж в больничном листе (служба в армии)
  12. Списание задолженности по оплате доли в ООО
  13. Сотрудники пенсионеры
  14. Енвд развозная торговля углем
  15. ИП и путевка в ДОЛ
  16. Настройка вычета для ИП
  17. Прием денег на компанию, зарегистрированную в офшоре
  18. Декларация по акцизам на алкоголь
  19. Можно ли ИП-продюсеру в интернете применять ПСН
  20. Учет обязательного экземпляра
  21. Расчет по страховым взносам пособия
  22. Расчет среднего премии учет выезда в командировку в выходной день
  23. Торговый сбор, объект в метро
  24. Добровольная сертификация сотрудника ( обучение)
  25. Неправильно указали год в подтверждении вида деятельности
  26. Приложения к товарному отчету (ТОРГ-29) и журналу операций №7 в бюджете
  27. Учет аренды земли
  28. Учет лизинговых операций
  29. Гособоронзаказ вопросы
  30. Как вернуть переплату по НДФЛ как агент?
  31. Электронный больничный
  32. Код тарифа для РСВ на ТСЖ
  33. Удержание из зарплаты
  34. Оплата физ.лицом за ООО
  35. Оборот алкогольной продукции и Поставка алкогольной продукции
  36. Удалить сальдо

Проверки

  1. Налоговая запросила документы после окончания камералки
  2. Требование по встречной проверке
  3. Налоги при переходе в другую налоговую
  4. Проверка ФХД за прошлый год продукты питания в бюджетном учреждении
  5. Жалоба на ИФНС №51 по Москве

УСН

  1. Импорт услуг при УСН
  2. Лизинговый автомобиль в налоговом учете УСН

НДС

  1. Экспортный НДС, электронные реестры
  2. НДС и прибыль у Цессионария
  3. Нужно ли восстанавливать НДС, уплаченный при покупке помещения при сдаче коммерческой недвижимости?
  4. Импорт услуг. подтверждение 0 ставки НДС
  5. НДС к возмещению по 78 или 176 НК?
  6. ОСН или УСН или есть вопрос про НДС

  1. 1С 8.3 ЕНВД не уменьшается на взносы за себя
  2. Обработка 1С 8.2 БУ для акта сверки Агента с ДИКСИ ЮГ кому нужна?
  3. 1с ЗУП 3.1 Как обновить список оснований для досрочной пенсии
  4. ЗУП 3.1. Индексация среднего заработка по отпуску

Правовые вопросы

  1. Чем регламентируется очередность погашения долгов перед НКО
  2. Раздел совместно нажитого имущества супругов. Правовая квалификация передачи денежных средств бывшим супругом после расторжения брака
  3. Прием на работу соискателя по ученическому договору
  4. Суд & Ространснадзор – многолетний опыт успешной кооперации
  5. Сотрудник получил гражданство. Надо уведомлять кого?
  6. Выход участника, распределение доли второму участнику
  7. Давность привлечения по ст.12.21.1 КОАП РФ
  8. Куда гаишники сообщают о дтп
  9. Закончился патент на работу. Как и когда уволить
  10. Вклад участника в отчете об изменении капитала
  11. Увольнение иностранца или что делать Работодателю?
  12. Внесение исправлений в трудовую книжку
  13. Производство товаров в Киргизии
  14. Последствия признания представительства иностранной организации постоянным
  15. Постановление об обращении взыскания на доходы

Регистрация

  1. Отчетность за реорганизованное в рамках присоединения юр. лицо
  2. Реорганизация в форме присоединения
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