Предновогодняя акция на онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП. Впервые: распродаем пакеты курсов

Давно хотели купить наш онлайн-курс, но ждали действительно классных акций? Новый год — дело такое, «Клерк» приготовил настоящие подарки. Покупайте курсы в пакете — это сэкономит вам до 65% их стоимости.

Что такое пакет онлайн-курсов от Центра обучения «Клерка»

В каждом пакете по три онлайн-курса от Центра-онлайн обучения «Клерка».

Почему пакет — это круто:

1. НАМНОГО дешевле, чем покупать курсы по отдельности.

За три курса по отдельности вы бы заплатили от 17145 до 19995 руб.

Но пакет стоит всего 5990 руб.

2. Курсы из пакета можно подарить коллегам, партнерам и близким.

Время унылых бизнес-подарков типа брендированных ручек или дубовых имбирных пряников прошло. Онлайн-курс — это модно, полезно и удобно (+ 100500 к карме от менеджеров, назначенных курьерами месить в декабре снег от офиса к офису).

3. Пакет можно купить сразу, пока есть акция, а учиться постепенно.

Мы не ограничиваем время на обучение ни по одному из курсов в пакете

У нас 4 пакета курсов. Выбирайте ниже тот, который подойдет именно вам.

1. Пакет онлайн-курсов «Защита: налоговые проверки, трудовые проверки, договоры»

Пакет, который научит защищаться от претензий:

налоговиков

ОБЭП

трудовых инспекторов

контрагентов

Купить пакет из трех курсов за 5990 руб. вместо 19950 руб.

2. Пакет онлайн-курсов «Прокачайся: управленческий учет, дебиторка, договоры»

Пакет для тех, кто хочет стать круче в профессии или научиться делать свой бизнес прибыльнее.

Научитесь:

вести управленческий учет с нуля

работать с дебиторкой

составлять идеальные договоры

Купить пакет из трех курсов за 5990 руб. вместо 19995 руб.

3. Пакет онлайн-курсов «Начинающий: учет для начинающих, проверки, управленческий учет»

Пакет для тех, кто хочет, наконец, разобраться в этих запутанных бухучете и налогах. Открываете свой бизнес или планируете стать бухгалтером? Или уже все понимаете, но хотите подарить обучение родным и близким, которые во все это ввязываются? Этот пакет для вас.

Научитесь:

понимать основы учета и налогов

уметь противостоять налоговым проверкам, от которых никто не застрахован

вести управленческий учет с нуля

Купить пакет из трех курсов за 5990 руб. вместо 18200 руб.

4. Пакет онлайн-курсов «Работа без проблем: кадровый учет, тайм-менеджмент, дебиторка»

Надоело задерживаться на работе? Хотите научиться быстрее разбираться с текучкой? На вас вешают кадры и работу с просроченной дебиторкой? В этом пакете три курса-спасения.

Научитесь:

составлять быстро любые кадровые документы

уходить с работы на 2 часа раньше

работать с дебиторкой так, чтобы директор был доволен

Купить пакет из трех курсов за 5990 руб. вместо 17145 руб.

Как проходит обучение на наших онлайн-курсах

Обучение на всех наших курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Что такое Центр обучения «Клерка»

ЦОК — это обучение будущего.

Почему наш Центр, а не другие:

Мы выбираем только тех авторов, которые могут дать практически полезный материал.

Мы делаем тексты понятными и простыми, но очень тщательно проверяем всю нормативную базу.

Мы учим, а не просто бухтим о предмете со ссылками на законы.

Выпустившись с курса, вы не просто будете знать, в какой закон посмотреть, а сможете составить нужную бумагу, правильно выстроить линию защиты от проверяющих и тратить на работу меньше времени.

Стоимость наших курсов в 2-3 раза ниже, чем у других. Почему? Потому что мы уже почти 20 лет делаем klerk.ru бесплатным, и научились не наживаться на аудитории.

Чего в нашем Центре нет: