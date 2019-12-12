Мы дарим клеркам по два онлайн-курса

В Новый год мы решили забыть о том, что бесплатно раздавать продукты — это маркетинговое самоубийство.

Поэтому только пять дней (и пока наш директор по маркетингу в отпуске) мы дарим каждому, кто купит один онлайн-курс Центра обучения «Клерка», еще два. Подарки выберите сами.

Дарите себе и коллегам знания, а не полотенчики с мышатами на Новый год. Ваш директор точно будет рад такому подарку, бизнес-образование на современной онлайн-платформе — это тренд.

Итак, простая инструкция для тех, кто хочет успеть до возврата нашего маркетолога с лыжного курорта:

Выбираете ниже один из трех наших флагманских курсов и оформляете заказ, нажав на сиреневую кнопку под названием курса на этой странице:

Налоговые проверки. Тактика защиты

Вот тут подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.

Купить курс за 5500 руб.

Все про управленческий учет: для бухгалтера, ИП и директора

Вот тут подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.

Купить курс за 6000 руб.

Идеальный кадровый учет: научитесь оформлять документы, чтобы инспекторы не прикопались

Вот тут подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.

Купить курс за 7450 руб.

2. После оплаты курса ждете наших инструкций с доступом на образовательную платформу. В ответном письме пишете названия ДВУХ подарочных курсов.

Подарки выбирайте из этих курсов:

3. Мы присылаем вам на емеил доступы к бесплатному прохождению двух подарочных курсов. Дарите доступы коллегам и друзьям (а вообще, оставляйте себе учиться на новогодние каникулы — курсы можно проходить не только с компа, но еще с планшета или даже смартфона).

Обучение на всех наших курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.