Мы дарим клеркам по два онлайн-курса

В Новый год мы решили забыть о том, что бесплатно раздавать продукты — это маркетинговое самоубийство.
Поэтому только пять дней (и пока наш директор по маркетингу в отпуске) мы дарим каждому, кто купит один онлайн-курс Центра обучения «Клерка», еще два. Подарки выберите сами.
Дарите себе и коллегам знания, а не полотенчики с мышатами на Новый год. Ваш директор точно будет рад такому подарку, бизнес-образование на современной онлайн-платформе — это тренд.
Итак, простая инструкция для тех, кто хочет успеть до возврата нашего маркетолога с лыжного курорта:
- Выбираете ниже один из трех наших флагманских курсов и оформляете заказ, нажав на сиреневую кнопку под названием курса на этой странице:
Налоговые проверки. Тактика защиты
Вот тут подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.
Все про управленческий учет: для бухгалтера, ИП и директора
Вот тут подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.
Идеальный кадровый учет: научитесь оформлять документы, чтобы инспекторы не прикопались
Вот тут подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.
2. После оплаты курса ждете наших инструкций с доступом на образовательную платформу. В ответном письме пишете названия ДВУХ подарочных курсов.
Подарки выбирайте из этих курсов:
- Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров
- Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами
- ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки
- Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки
- Как бухгалтеру все успевать: работающие техники.
3. Мы присылаем вам на емеил доступы к бесплатному прохождению двух подарочных курсов. Дарите доступы коллегам и друзьям (а вообще, оставляйте себе учиться на новогодние каникулы — курсы можно проходить не только с компа, но еще с планшета или даже смартфона).
Обучение на всех наших курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.