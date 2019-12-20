Любимые. Новые фичи форума для бухгалтеров

Самые активные клерки сегодня видели, что форум для нового поколения бухгалтеров на «Клерке» был недоступен в течение полторы минуты. Я спешу успокоить.

Мы обновили форум. Был установлено множество багфиксоф и новых опций с которыми мы сами еще не разобрались.Но про одну нужно рассказать отдельно. Речь идет про "любимую тему" форума.

Теперь пользователи могут выбрать тему, которую они хотят добавить в свой профиль. Тема появится на их карточке пользователя, а также на странице их профиля. Пользователи могут добавлять темы из своих предпочтений на вкладке «Профиль». Выглядит это вот так: Вы можете установить "избранную тему" у себя в профиле: https://club.klerk.ru/u/tot/preferences/profile. Вот тут: Теперь вы можете использовать эту опцию для привлечения внимание к своей проблеме или просто показать, что у вас есть любимая тема. Это резко выделит ваш профиль на фоне клерков без любимой темы.

Совсем недавно мы писали как можно следить за тегами. на форуме. Почитайте: Что такое теги на форуме «Клерка» и как ими пользоваться.

И да. Старый ламповый форум мы бережно храним. Читаем, ремонтируем, гладим шершавою рукой программистов. Он вот тут: форум для бухгалтеров, которому восемнадцать лет.

Оставайтесь с нами.