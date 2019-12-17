Что такое теги на форуме «Клерка» и как ими пользоваться

Cкоро год, как у «Клерка» появился новый форум. Пользователи сначала отнеслись к нему настороженно, но с каждым днем он пользуется все большей популярностью.

«Старый» форум тоже работает, его можно найти в левой панели сайта как Архив форума.

У нового форума много функций, которых нет в старом. Например, теги . Любой пользователь, создающий тему с вопросом, может поставить к ней теги, по которым её могут найти другие люди. Кроме того, можно подписаться на нужный тег, чтобы отслеживать новые темы.

Проще всего это сделать, нажав на свой ник в правом верхнем углу, и выбрав Настройки. Далее в левом поле выбрать Теги и добавить нужный тег в список, выбрав его из всплывающих вариантов. Вам будут приходить уведомления о новых сообщениях и темах, а также количество непрочитанных и новых сообщений будет показано рядом с названиями тем.

Какие же теги самые популярные в этом году? Самый популярный — УСН. Это и понятно, у нас на форуме много представителей малого бизнеса.

Второй по популярности — НДС. Это связано? в первую очередь с тем, что ставка налога изменилась и было много вопросов по этому поводу.

Конечно же, много вопросов про онлайн-ККТ, поэтому и тег ККТ часто встречается.

Традиционно много вопросов по 1С, поскольку большинство бухгалтеров и ИП работает именно в этой программе.

Из отчетности чаще всего встречается тег 6-НДФЛ. Это и понятно, поскольку эта форма вызывает больше всего вопросов. И, конечно, же, не обошлось без тега Самозанятые. У него можно прогнозировать всплеск новых тем, ведь с 2020 года еще в 19 регионах можно будет стать плательщиком налога на профессиональный доход (т.н. налог самозанятых).

Как ни странно, очень мало тем у тега Сбой в налоговой, хотя это практически хит этого года по вопросам как в старом форуме, так и в новом. Но дело в том, что сами пользователи чаще всего теги не ставят, а модераторы не всегда успевают их проставить во всех темах. Так что, создавая тему, не стесняйтесь ставить тег. Это пригодится и вам, и другим пользователям

Самые интересные темы форума каждую неделю можно найти в наших обзорах.