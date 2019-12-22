Теперь на «Клерке» можно получать сертификаты и учиться на аттестаты ИПБ России

У нашего Центра обучения «Клерка» крутая коллаборация: начинаем сотрудничество с Институтом профессиональных бухгалтеров России.

Все бухгалтеры знают, что такое ИПБ. И всем хочется стать его членом. Поэтому мы с 2020 года начнем выдавать сертификаты о повышения профессионального уровня и готовить к экзамену на аттестат ИПБ.

Вчера наш Центр обучения был принят в Корпоративные члены ИПБ России и аккредитован в качестве центра подготовки.

Чем это круто для вас?

Члены ИПБ смогут повышать через Центр обучения «Клерка» свой профессиональный уровень. Мы будем выдавать слушателям наших онлайн-курсов сертификаты на 40, 20 или 10 часов, в зависимости от программы обучения.

Тем, кто только хочет стать членом ИПБ и получить их аттестат, мы будем предлагать курсы по подготовке к экзамену на аттестацию.

ВСЕ обучение онлайн. Сертификаты и аттестаты будут доставляться по почтовому адресу.

Подробности о дате выхода курсов, совместных с ИПБ, расскажем после новогодних праздников. А пока оставляйте свои контакты. Тем, кто подаст предварительную заявку до конца декабря, даем скидку 30 процентов на будущие курсы.