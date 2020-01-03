Доели оливье? Учитесь в ЦОКе на онлайн-курсах со скидкой 55 %

Офигеть! Прокурор сдрейфил :) Клерк мои искренние поздравления :)...
Прекращено. Прокурор отозвал иск.
© Фонтанка.руИ после всех этих историй с СЗВ-К эти люди собираются вести электронные трудовые кни...
Спасибо за ответ! А если в декабре 2019 уволился? Брать на работу по бумажной трудовой как обычно...
Налоговая, банки, ЦБ - много их развелось контролёров.
А что конкретно хотите уточнить? Закон уже изменили и написанное выше неактуально. ...
угу. особенно в колхозах. они там вообще никакой не получали. по итогам года дадут мешок зёрнышка...
Можно уточнение по ситуации по налогу на имущество (Екатеринбург)?...
Угу. За счастье было, что не расстреляли и не посадили.
Вотов Сталин не расстреливал.)) Воры были близким по духу социальным элементом.))...
При Сталине никто даже не знал что такое серая зарплата. И жили счастливо....
А как же гос-во за демографию,а третий ,четвертый и ...... дети выходит только до 1,5 лет нуждают...
Это проблема порядочности государства.30 000 руб надо отдать пенсионному фонду независимо от того...
России нужен Диктатор Честный. Такой как Сталин.Сталин денег миллиарды не воровал. Воров расстрел...
Работали бы у нормальных БУРЖУЕВ.
"надо поднимать и зарплаты в медицине, заключил глава государства."Огромная разница между "НАДО" ...
Сейчас домики в Италии продаются по 1 евро) Зачем же у нас казначейское исполнение бюджета, позво...
Хочу среднюю пенсию... у меня увеличилась аж на 600 р. Но хоть за 10000 перевалила... ...
Дайте ссылку на итоги! Дед компьютером пользоваться не умеет!...
Для случаев "уволится в январе" рекомендовано получить заявление от работника на ведение ТК в бум...
Здесь ошибка.Исправляйте. Мы семинар вместе с представителями ПФР читали.Верный вариант. Решение ...
А в 2020 что при трудоустройстве должен предъявить работник кроме бумажной трудовой и обычных док...
Да и в пень эту пенсию. Мы всё равно не доживём. С новым годом...
Закон перепишут и будет другая дата поступления. Делов-то. Можно подумать, у нас в стране проблем...
«Рассчитывать доход «упрощенца» инспекторы будут на основании переданных им сведений относительно...
У нас нет ни одного налога, который можно полностью считать автоматически кассовым методом.Даже н...
@ANDREY DEMIDOV, Вы в какой программе? мой огнелис может только красной чертой слово подчеркнуть,...
Я написал Минфин с маленькой буквы. А программа исправила на большую. вот вам ещё один пример. Ин...
Нет и речи быть не может. Это прямой путь к рабству и неуважению. Доверять можно только надёжным ...
Ключевое слово "отдОхнет". Красиво звучит, чтобы это не означало ......
А я не писала, что такого не существует в принципе. Я вообще-то писала о том, что запрещать отели...
Да если бы те деньги шли только бюджетникам, жалко разве! Так они идут на домики в Италии известн...
Как крыс не загоняют в угол?