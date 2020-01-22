Получите сертификат ИПБ после онлайн-курса «Клерка» по проверкам

Ну что, сегодня Центр обучения «Клерка» запускает совместный проект с ИПБ России. Проходите онлайн наш курс по защите при налоговых проверках и получайте по итогам обучения сертификат ИПБ о повышении профессионального уровня в объеме 20 часов.

Кто может записаться на курс

Все. Получить сертификат ИПБ смогут как действительные члены ИПБ (им нужно каждый год повышать свой профессиональный уровень в объёме не менее 40 часов в год), так и те, кто не является членом ИПБ. Просто сертификаты им выдают по разным формам.

Как учиться на нашем курсе

1. Оплатите по кнопке ниже и получите доступ к онлайн-платформе курса.

Купить курс за 7500 с выдачей сертификата ИПБ на 20 часов

2. Смотрите видео, читайте конспекты, скачивайте дополнительные материалы, проходите тестирование. Ездить никуда не надо.

3. В конце обучения получите два сертификата — первый, от ЦОК придет автоматически на Ваш емеил. Второй от ИПБ на 20 часов мы в течение месяца пришлем заказным письмом на Ваш почтовый адрес.

Как записаться на онлайн-курс

1. Нажимайте кнопку

Купить курс за 7500 с выдачей сертификата ИПБ на 20 часов

2. После этого с Вами свяжется наш менеджер, даст доступ к платформе курса, уточнит, являетесь ли Вы членом ИПБ (чтобы понимать, какой сертификат Вам выдавать) и уточнит почтовый адрес, куда высылать сертификат.

О чем курс

О налоговых проверках — выездных и камеральных, и обо всех мероприятиях налогового контроля, которые их сопровождают: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка.

И о том, как сделать, чтобы налоговые ревизии не довели бухгалтера до уголовного дела и субсидиарной ответственности.

Минимум теории и максимум практических рекомендаций.

Чему вы научитесь

грамотно и без лишнего стресса и трудозатрат противостоять давлению налоговиков при проверках;

определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;

правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;

правильно отвечать на допросах;

разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;

защищать информацию от проверяющих;

правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;

понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.

Кто автор курса

Иван Кузнецов — один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения» и автор книги «Реальная оптимизация налогов».

Имеет наработанную практику сопровождения налоговых проверок, ведения споров с налоговой и большой опыт работы в ОБЭП:

«Я знаю, что такое азарт охотника у правоохранителей и налоговиков, и как они опасны для бизнеса, знаю о чем они думают, чего хотят, как будут работать, чтобы достичь своих целей. И знаю, что и как этому противопоставить».

Купить курс за 7500 с выдачей сертификата ИПБ на 20 часов

Если вам надо время, чтобы определиться с записью на курс, оставляйте свои контакты в форме ниже. Это гарантирует вам цену, даже если мы решим ее поднять.