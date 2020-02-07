С дроблением будет еще хуже. Как бухгалтерам и директорам защитить себя и бизнес

Эксперты по налогам уверены: налоговики окончательно сместили фокус внимания с однодневок на схемы с дроблением. Но надо быть объективными, группа компаний — это реалии любого российского бизнеса.
Поэтому Центр обучения «Клерка» не мог обойти вниманием такую важную тему и сделал полноценный онлайн-курс. От одного из ведущих специалистов России по этой теме — практикующего налогового юриста Марии Ильяшенко.
Почему вам нужен этот курс
Дробление бизнеса: сейчас о нем из каждого утюга. За него максимально бодро взялись налоговики. Главная опасность — уже не однодневки. Фиктивное разделение бизнеса — тренд усиленного внимания налоговиков. И к ним присоединяются следователи.
Проблема в том, что дробится сегодня бизнес по тем же алгоритмам, по которым недавно покупал «бумажный» НДС. Совершает те же ошибки. А так делать нельзя.
Очередной всплеск интереса налогоплательщиков к теме дробления мы связываем с введением в действие системы АСК НДС-2. Экономить на налогах путем покупки «бумажного» НДС стало непросто, и налогоплательщики в поисках способов экономии налогов устремили свои взгляды в сторону специальных налоговых режимов.
Чему научитесь
- Разбираться в дроблении. Нет, опытных схемотехников за один курс не сделать.
Но в условиях современного бизнеса вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса.
- Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой, если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.
- Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.
Посмотрите первое видео курса:
Для кого курс
Для главных бухгалтеров крупных компаний и бухгалтеров средних и мелких. То есть фактически, для всех бухгалтеров.
Почему, спросите вы. Да потому что ваш директор рано или поздно придет и скажет: «Дорогая, давай оптимизироваться».
Ну, и конечно, наш курс для собственников бизнеса и директоров.
План курса
Структурирование бизнеса или дробление?
1.1. Как налоговики оценивают законность дробления. Методология назначения ВНП по дроблению
1.2. Три признака незаконного дробления: отсутствие деловой цели, общие ресурсы, взаимозависимость
1.3. Последствия незаконного дробления бизнеса
1.4. Основные начала законного структурирования. Какие бизнес-процессы легче всего обособить в группе компаний?
Тест №1
2.1. Построение группы компаний. Владельческий контроль
2.2. Выбор организационно-правовых форм для построения группы компаний. ООО, АО, производственный кооператив, потребительское общество, полное товарищество, ИП
2.3. Когда бизнес уже не ваш? Механизмы скрытого владения. Организация контроля собственника в группе компаний, созданной с использованием доверенных лиц
2.4. Финансирование в группе компаний. Финансовые потоки в группе компаний: маркеры зависимости и способы их устранения
Тест №2
3.1. Основные инструменты организации работы группы компаний и оптимизации налогообложения. Налоговые преимущества и риски
3.2. Создание хранителя активов. Выбор структуры и системы налогообложения хранителя активов. 5 способов низконалогового перемещения имущества внутри группы компаний
3.3. Оптимизация НДС. БезНДСный рукав: совмещение общего и специальных режимов налогообложения
3.4. Договорные модели налогового моделирования: агентская модель, давальческая модель, простое товарищество
3.5. Управляющая компания или управляющий ИП – способы использования в группе компаний и обоснование «деловой цели». ИП-функция в группе компаний
Тест №3
Итоговое задание
Фишки курса
Все на примерах:
- реальные методы защиты
- анализ судебки (понятно и наглядно),
- куча схем
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат
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