С дроблением будет еще хуже. Как бухгалтерам и директорам защитить себя и бизнес

Эксперты по налогам уверены: налоговики окончательно сместили фокус внимания с однодневок на схемы с дроблением. Но надо быть объективными, группа компаний — это реалии любого российского бизнеса.

Поэтому Центр обучения «Клерка» не мог обойти вниманием такую важную тему и сделал полноценный онлайн-курс. От одного из ведущих специалистов России по этой теме — практикующего налогового юриста Марии Ильяшенко.

Почему вам нужен этот курс

Дробление бизнеса: сейчас о нем из каждого утюга. За него максимально бодро взялись налоговики. Главная опасность — уже не однодневки. Фиктивное разделение бизнеса — тренд усиленного внимания налоговиков. И к ним присоединяются следователи.

Проблема в том, что дробится сегодня бизнес по тем же алгоритмам, по которым недавно покупал «бумажный» НДС. Совершает те же ошибки. А так делать нельзя.

Очередной всплеск интереса налогоплательщиков к теме дробления мы связываем с введением в действие системы АСК НДС-2. Экономить на налогах путем покупки «бумажного» НДС стало непросто, и налогоплательщики в поисках способов экономии налогов устремили свои взгляды в сторону специальных налоговых режимов.

Онлайн-курс стартовал 7 февраля. Если запишетесь до 1 марта, заплатите всего половину: Купить курс со скидкой 50% за 4495 вместо 8990 руб.

Чему научитесь

Разбираться в дроблении. Нет, опытных схемотехников за один курс не сделать.

Но в условиях современного бизнеса вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса.

Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой , если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.

Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.

Посмотрите первое видео курса:

Для кого курс

Для главных бухгалтеров крупных компаний и бухгалтеров средних и мелких. То есть фактически, для всех бухгалтеров.

Почему, спросите вы. Да потому что ваш директор рано или поздно придет и скажет: «Дорогая, давай оптимизироваться».

Ну, и конечно, наш курс для собственников бизнеса и директоров.

План курса

Структурирование бизнеса или дробление?

1.1. Как налоговики оценивают законность дробления. Методология назначения ВНП по дроблению

1.2. Три признака незаконного дробления: отсутствие деловой цели, общие ресурсы, взаимозависимость

1.3. Последствия незаконного дробления бизнеса

1.4. Основные начала законного структурирования. Какие бизнес-процессы легче всего обособить в группе компаний?

Тест №1

2.1. Построение группы компаний. Владельческий контроль

2.2. Выбор организационно-правовых форм для построения группы компаний. ООО, АО, производственный кооператив, потребительское общество, полное товарищество, ИП

2.3. Когда бизнес уже не ваш? Механизмы скрытого владения. Организация контроля собственника в группе компаний, созданной с использованием доверенных лиц

2.4. Финансирование в группе компаний. Финансовые потоки в группе компаний: маркеры зависимости и способы их устранения

Тест №2

3.1. Основные инструменты организации работы группы компаний и оптимизации налогообложения. Налоговые преимущества и риски

3.2. Создание хранителя активов. Выбор структуры и системы налогообложения хранителя активов. 5 способов низконалогового перемещения имущества внутри группы компаний

3.3. Оптимизация НДС. БезНДСный рукав: совмещение общего и специальных режимов налогообложения

3.4. Договорные модели налогового моделирования: агентская модель, давальческая модель, простое товарищество

3.5. Управляющая компания или управляющий ИП – способы использования в группе компаний и обоснование «деловой цели». ИП-функция в группе компаний

Тест №3

Итоговое задание

Курс стартовал 7 февраля. Если запишетесь до 1 марта, заплатите всего половину: Купить курс со скидкой 50% за 4495 вместо 8990 руб.

Фишки курса

Все на примерах:

реальные методы защиты

анализ судебки (понятно и наглядно),

куча схем

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат

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