«Клерк»: удвоили январь, следующий хотим утроить

Вся команда «Клерка» вчера собралась в центре Краснодара, чтобы подвести итоги января и года. Вернее, не вся команда, а большая ее часть, ну, и не совсем чтобы подвести итоги, а скорее, чтобы познакомиться. Но это точно был центральный офис «Клерка» в центре Краснодара.

И мы действительно удвоили показатели января 2020, если сравнивать с цифрами прошлого года. Представьте, два года назад «Клерк» за январь смог заработать 394 000 рублей. Только на хостинг мы тратим 52 000 рублей в месяц. Как мы вообще выжили?

Наши основные продукты: Баннеры, Блоги компаний, Рассылки. И наша голубая фишка — Клерк.Бизнес.

В 2019 году отдел продаж резко расширился и теперь кроме руководителя отдела продаж в отделе есть Егор.

Доклад руководителя отдела продаж Олега Варушкина был неожиданно прикольный и интересный.

И не только потому что про деньги, просто Олег из Грузии. Тосты — это его любимое.

Главный редактор «Клерка» Марина Снеговская: новый рекорд посещаемости — 394 877 уникальных пользователей в сутки.

Марина Снеговская, руководитель «Центра обучения Клерка»: за год создано 10 онлайн-курсов, оборот около 3 млн. рублей.

Марина живет в Москве и приехала в Краснодар на пару дней, не понимает как выживают в такой жаре аборигены. У нас 16.

Денис, новый фронт-программист прям на встрече получил известие, что прошел испытательный срок.

Подвел итоги исполнительный директор и движок «Клерка» Иван Мордвинов. Сделано много, цели понятны, инструменты есть, основная команда сформирована.

Основной вектор усилий: превратить «Клерк» в сервисную компанию, утроить оборот.

Нет, мы не сбрасывали в офисе бомбу. Просто так прикольно:

Мы пригласили операторов, купили штатив за 349 рублей и сняли про все это кино. Смотрите все подробности:

Напомню, Клерку в 2019 году исполнилось 18 лет. Это одно из старейший изданий рунета.

Клерк.ру — интернет-издание, специализирующееся на бухгалтерской, юридической и налоговой тематике. Проект был основан 25 октября 2001 года как некоммерческий интернет-ресурс с целью объединения людей по сфере профессиональных интересов и обсуждения вопросов бухгалтерского и налогового учета. Википедия

В месяц наш ресурс посещает более 4 млн. бухгалтеров. И мы знаем как сделать 7,5 млн.

Ну и мой персональный топчик событий 2019 года из жизни «Клерка»:

в январе мы поставили новый бухгалтерский форум (я до сих пор переживаю в правильности решения), в марте создали с Мариной Снеговской Центр онлайн обучения, в мае у «Клерка» был громкий и неприятный инцидент с коллажами и давлением ФНС, в августе на борт «Клерка» высадился Иван Мордвинов, который через месяц стал исполнительным директором компании и стал менять структуру компании и бизнеса.

Спасибо, что остаетесь с нами.

Текст и фото Бориса Мальцева