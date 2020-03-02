Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция

Первый онлайн-курс ЦОКа про то, как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес.
Для кого курс
Вы работаете бухгалтером в найме и хотите уйти в свободное плавание?
Или у вас уже есть небольшая частная практика, но доходы не растут и возникают мысли вернуться снова в найм?
Если это так, то этот курс для вас.
Почему вам нужен этот курс
Нужно действовать системно. Важен опыт тех, кто успешно прошел путь от бухгалтера-наемника до востребованного аутсорсера.
Наслушаетесь кривых советов — получите слив сил, рекламных бюджетов, бесконечную нехватку времени и убитые нервы.
Мы убережем вас от ошибок.
После окончания курса вы сможете комфортно работать и в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.
Курс стартовал. До 15 марта скидка 50 %:
Чему научитесь
Курс построен как готовая система по переходу на аутсорс.
Пошагово. Понятно. С примерами. Все на опыте чужих ошибок и побед.
Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.
Посмотрите первое видео курса
Разберете вопросы
- какие услуги и кому продавать;
- где брать этих клиентов;
- как сформировать прайс на услуги;
- как набирать первых помощников;
- как составить план продаж, который точно можно выполнить.
Полный план курса
1. На чем зарабатывают бухгалтеры
1.1. Определяем перечень услуг
1.2. Выбираем основные и дополняющие услуги
1.3. Почему услуги нужно купить именно у нас
1.4. Составляем прайс-лист
Тест № 1
2. Кому, как и где продавать наши услуги
2.1. С какими клиентами мы хотим работать
2.2. Какую услугу, какому клиенту продавать
2.3. Где взять этих клиентов
2.4. Как сформировать средний чек
Тест № 2
3. Рост и масштабирование прибыли
3.1. Выбор дальнейшего пути развития
3.2. Где и как брать помощников
3.3. Как организовать работу внутри команды
3.4. Как составить план продаж, чтобы его выполнить — емкость рынка и конкуренты
Тест № 3
Итоговый тест
Фишки курса
- Расчеты сделаны в таблицах для вашего удобства.
- В курсе собраны и правильные варианты развития событий, из которых вы выберете подходящий для себя, и готовые рекомендации, как действовать в конкретной ситуации.
Курс стартовал. До 15 марта скидка 50 %:
Кто автор курса
Лариса Магафурова начала путь в бухгалтерском аутсорсинге еще в 2010 году.
«За это время я прошла по многим граблям, по некоторым даже по несколько раз.
И все потому что часто действовала или интуитивно или прислушивалась к советам людей, которые были поверхностно знакомы с темой профессиональных услуг.
И только со временем, после прохождения тренингов для руководителей, я научилась видеть систему, выстраивать её, выбирать сотрудников и каналы продаж.
И только когда все эти компетенции собрались воедино моя деятельность стала обретать очертания бизнеса, который меня радует, а не того, из которого хочется бежать, не оглядываясь».
Лариса — автор самого популярного нашего курса «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат
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