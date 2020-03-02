Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция

Первый онлайн-курс ЦОКа про то, как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес.

Для кого курс

Вы работаете бухгалтером в найме и хотите уйти в свободное плавание?

Или у вас уже есть небольшая частная практика, но доходы не растут и возникают мысли вернуться снова в найм?

Если это так, то этот курс для вас.

Почему вам нужен этот курс

Нужно действовать системно. Важен опыт тех, кто успешно прошел путь от бухгалтера-наемника до востребованного аутсорсера.

Наслушаетесь кривых советов — получите слив сил, рекламных бюджетов, бесконечную нехватку времени и убитые нервы.

Мы убережем вас от ошибок.

После окончания курса вы сможете комфортно работать и в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.

Курс стартовал. До 15 марта скидка 50 %: Купить курс за 4600 вместо 9200 руб.

Чему научитесь

Курс построен как готовая система по переходу на аутсорс.

Пошагово. Понятно. С примерами. Все на опыте чужих ошибок и побед.

Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.

Посмотрите первое видео курса

Разберете вопросы

какие услуги и кому продавать;

где брать этих клиентов;

как сформировать прайс на услуги;

как набирать первых помощников;

как составить план продаж, который точно можно выполнить.

Полный план курса

1. На чем зарабатывают бухгалтеры

1.1. Определяем перечень услуг

1.2. Выбираем основные и дополняющие услуги

1.3. Почему услуги нужно купить именно у нас

1.4. Составляем прайс-лист

Тест № 1

2. Кому, как и где продавать наши услуги

2.1. С какими клиентами мы хотим работать

2.2. Какую услугу, какому клиенту продавать

2.3. Где взять этих клиентов

2.4. Как сформировать средний чек

Тест № 2

3. Рост и масштабирование прибыли

3.1. Выбор дальнейшего пути развития

3.2. Где и как брать помощников

3.3. Как организовать работу внутри команды

3.4. Как составить план продаж, чтобы его выполнить — емкость рынка и конкуренты

Тест № 3

Итоговый тест

Фишки курса

Расчеты сделаны в таблицах для вашего удобства.

В курсе собраны и правильные варианты развития событий, из которых вы выберете подходящий для себя, и готовые рекомендации, как действовать в конкретной ситуации.

Курс стартовал. До 15 марта скидка 50 %: Купить курс за 4600 вместо 9200 руб.

Кто автор курса

Лариса Магафурова начала путь в бухгалтерском аутсорсинге еще в 2010 году.

«За это время я прошла по многим граблям, по некоторым даже по несколько раз.

И все потому что часто действовала или интуитивно или прислушивалась к советам людей, которые были поверхностно знакомы с темой профессиональных услуг.

И только со временем, после прохождения тренингов для руководителей, я научилась видеть систему, выстраивать её, выбирать сотрудников и каналы продаж.

И только когда все эти компетенции собрались воедино моя деятельность стала обретать очертания бизнеса, который меня радует, а не того, из которого хочется бежать, не оглядываясь».

Лариса — автор самого популярного нашего курса «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат

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