ДНК-тест правительства, или Только главред «Клерка» самая русская на бухгалтерской поляне?

Друзья, отвлечемся от вирусов, в конце концов! В соцсетях набрало вирусную популярность очередное приложение. Теперь модно по цифровому ДНК-тесту определять национальность. Ну, мы это...Потестили его, в общем, по полной!

Разработчики так и заявляют: определи по фото, откуда родом твои предки. Мы шутки ради поддались ажиотажу проверить на этническую принадлежность владельца «Клерка» Бориса Мальцева и главреда Марину Снеговскую. А потом понеслось! В жгучем любопытстве решили прогнать и чиновников, и других знаменитостей финансовой среды. Вышло, что вышло: русских среди государственного топ-менеджмента маловато.

Борис, вы были первый, и тут мы реально не ожидали. Nunca te he visto en sombrero!

Иван Мордвинов, исполнительный директор «Клерка», который специально ради того, чтобы поднять наш портал на новую высоту, переехал из Москвы в Краснодар — не подвел.

А Марина Снеговская в итоге оказалась чуть ли не самой русской в этом списке.

В количестве русской крови ее опережает (!) только премьер Мишустин.

Достойное число моль и у президента Путина. Правда, затесались там 3 процента от саудитов. Что в нынешних обстоятельствах смотрится как-то иронично. Но списываем на погрешность программы.

Вернемся к правительству РФ. Силуанов! В нем кипит ирланская, кельтская кровь. Еще британская, в размере взносов в ПФР.

Дмитрий Григоренко, темная лошадка, так вот вы какой.

Татьяна Голикова. Призываем посмотреть, как решают ваши вопросы шведы. Все-таки размер средней пенсии там равен 14 000 крон для мужчин и примерно 10 000 крон для женщин (около 1 500 и 1 100 евро).

Максим Топилин. Как говорится...уверенно не наш.

Ну и закончим с правительством. В родные воды. Даниил Егоров, глава ФНС, конечно, очень похож на славянина, но чисто математически крови викингов в нем все-таки больше.

И четверка любимых банкиров. Эльвира Набиуллина, а можно мы тоже будем доооолго молчать, несмотря на цифры.

Герман Греф. Фиксированная процентная ставка Сбербанка в Чехии от 2,29 %.

Олег Тиньков, раскрыт секрет многолетнего недоверия к вам россиян. Ребят, вы из-за национальности что ли? Хороший же банк, в конце концов!

Андрей Костин, ладно, иностранщина сплошная, но что на вас маска-то не легла?

Борис Нуралиев, 1С по-французски — la 1С. Но во Франции царит SAAP.

Алексей Стариков. Теперь, вы знаете, что в компании «Актион» (Стариков — там гендир) навязывают подписку по бельгийскому методу.

Нет, Борис, с таким набором партию в парламент не заведешь. Титов продвигает российский бизнес слишком нордическими методами.

Закончим список русским мужиком. Владимир Туров и 59 поводов снижать НДС.