Кто получит отсрочку взыскания налогов из-за коронавируса. Разъяснения ФНС

ФНС на своем сайте разъяснила на кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов.
Такой порядок распространяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществляющих свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.
В отношении лиц, относящихся к особым отраслями списки налогоплательщиков и видов экономической деятельности, в отношении которых будут применяться данные меры, предоставляются:
- в отношении туристической отрасли – Министерством экономического развития Российской Федерации и Ростуризмом;
- в отношении авиаперевозчиков – Росавицией;
- в отношении области физической культуры и спорта – Министерство спорта Российской Федерации
- в отношении искусства, культуры и кинематографии – Министерство культуры Российской Федерации.
Предоставленные списки размещены на специальной странице на сайте ФНС: Приостановка взыскания (коронавирусная инфекция).
На той же странице опубликованы письма ФНС, в которых даны указания нижестоящим территориальным органам о приостановке, в том числе и технического плана (действий с программным обеспечением ФНС).
Если у вас есть налоговые долги, поищите себя в списке. Может вам тоже дали отсрочку. Но учтите, что дают её не всем. Списки сформированы по тем видам деятельности, по которым приняты решения о приостановке взысканий.
Если вашей организации нет в размещенных списках налогоплательщиков рекомендуется обратиться в соответствующее министерство, предоставляющее списки налогоплательщиков или видов экономической деятельности.
Письма ФНС России о применении особого порядка мер взыскания (урегулирования) задолженности
- Письмо ФНС России от 16.03.2020 № КЧ-4-8/4506@ "В отношении отступления от сроков применения мер"
- Письмо ФНС России от 18.03.2020 № 8-2-03/0265@ "По поручению Правительства, дополнение"
- Письмо ФНС России от 20.03.2020 № 8-2-03/0001@ "По поручению Правительства, дополнение СПОРТ"
- Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@
- Письмо ФНС России от 25.03.2020 № КЧ-4-8/5147@ "О реализации поручения от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@ и некоторых иных поручений в ФНС России по вопросам урегулирования (взыскания) задолженности"