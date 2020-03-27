Кто получит отсрочку взыскания налогов из-за коронавируса. Разъяснения ФНС

ФНС на своем сайте разъяснила на кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов.

Такой порядок распространяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

осуществляющих свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.

В отношении лиц, относящихся к особым отраслями списки налогоплательщиков и видов экономической деятельности, в отношении которых будут применяться данные меры, предоставляются:

в отношении туристической отрасли – Министерством экономического развития Российской Федерации и Ростуризмом;

в отношении авиаперевозчиков – Росавицией;

в отношении области физической культуры и спорта – Министерство спорта Российской Федерации

в отношении искусства, культуры и кинематографии – Министерство культуры Российской Федерации.

Предоставленные списки размещены на специальной странице на сайте ФНС: Приостановка взыскания (коронавирусная инфекция).

На той же странице опубликованы письма ФНС, в которых даны указания нижестоящим территориальным органам о приостановке, в том числе и технического плана (действий с программным обеспечением ФНС).

Если у вас есть налоговые долги, поищите себя в списке. Может вам тоже дали отсрочку. Но учтите, что дают её не всем. Списки сформированы по тем видам деятельности, по которым приняты решения о приостановке взысканий.

Если вашей организации нет в размещенных списках налогоплательщиков рекомендуется обратиться в соответствующее министерство, предоставляющее списки налогоплательщиков или видов экономической деятельности.

Письма ФНС России о применении особого порядка мер взыскания (урегулирования) задолженности