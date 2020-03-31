Записывайтесь на бесплатный вебинар: что меняется в налогах, работе, жизни из-за коронавируса

В пятницу, 3 апреля в 11-00 по мск проведем большой вебинар про все изменения этого непростого времени.

О чем вебинар

Мы дадим полный обзор изменений, которые известны на настоящий момент. Вебинар поможет вам сориентироваться в потоке новостей. Вы подробный анализ по трем крупным блокам:

Налоги : что меняется, какие льготы может получить бизнес, как изменится уплата налогов и подача отчетности, что делать с налоговыми проверками и пр.;

: что меняется, какие льготы может получить бизнес, как изменится уплата налогов и подача отчетности, что делать с налоговыми проверками и пр.; Трудовое право : как перевести сотрудников на "удаленку", что такое "нерабочие дни", как платить сотрудникам в карантин и многое другое.

: как перевести сотрудников на "удаленку", что такое "нерабочие дни", как платить сотрудникам в карантин и многое другое. Договоры : как работает форс-мажор, что делать с арендой и другими затратами, какие меры поддержки получит малый и средний бизнес.

: как работает форс-мажор, что делать с арендой и другими затратами, какие меры поддержки получит малый и средний бизнес. Дополнительно рассмотрим ответственность граждан за нарушение режима карантина.

Кто проведет

Сотрудники юридической компании "Taxadvisor":

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер

Алексей Яковлев, партнер

Святослав Царегородцев, юрист

Как записаться

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