Клерк.Ру
Клерк

Записывайтесь на бесплатный вебинар: что меняется в налогах, работе, жизни из-за коронавируса

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В пятницу, 3 апреля в 11-00 по мск проведем большой вебинар про все изменения этого непростого времени.

О чем вебинар

Мы дадим полный обзор изменений, которые известны на настоящий момент. Вебинар поможет вам сориентироваться в потоке новостей. Вы подробный анализ по трем крупным блокам:

  • Налоги: что меняется, какие льготы может получить бизнес, как изменится уплата налогов и подача отчетности, что делать с налоговыми проверками и пр.;
  • Трудовое право: как перевести сотрудников на "удаленку", что такое "нерабочие дни", как платить сотрудникам в карантин и многое другое.
  • Договоры: как работает форс-мажор, что делать с арендой и другими затратами, какие меры поддержки получит малый и средний бизнес.
  • Дополнительно рассмотрим ответственность граждан за нарушение режима карантина.

Кто проведет

Сотрудники юридической компании "Taxadvisor":

  • Дмитрий Костальгин, управляющий партнер
  • Алексей Яковлев, партнер
  • Святослав Царегородцев, юрист

Как записаться

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