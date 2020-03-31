Записывайтесь на бесплатный вебинар: что меняется в налогах, работе, жизни из-за коронавируса

Вы не поняли моего объяснения, про 20% я для примера, я про то, что понятия "ключевая ставка" и "...
@MaxC, дайте ссылку на нормативное определение карантина
Посмотрите лучше вести из Испании: "мои РУССКИЕ СТРАННОСТИ которые ДРУЗЬЯ ЗАМЕТИЛИ" https://youtu...
Да не читайте Вы эту ерунду. Военные прекрасно знают, что такое карантин. И у них богатейший опыт...
во и текст и подтверждение того, что ограничительные мероприятия и карантин по смыслу одна фигня,...
Краснодарский край, текста пока нет но https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/529535/...
Ну, да в личном кабинете ФНС все видят свои доходы со всех мест. А ФНС их не видит? Осталось т...
порядок введения и правовые последствия ограничительных мер и карантина- одинаковы прочитайте вни...
И где бух.сообщество опять? Ау!!! Очередной раз показывает что бухгалтера не люди, а нЕлюди........
Не знаю, где давали такие шикарные проценты по депозитам. Впрочем, в те годы и ситуация экономиче...
Короткая у вас память, в 2013-2014 были таки проценты до 22% доходили депозиты, чего то ни про од...
Думала шуточка "чёрное и белое - это оттенки серого", но в каждой шутке...Какие такие 100000 рубл...
Травматизм не трогали, всё по-прежнему?
Про помощь народу и не заикались, это помощь мелкому бизнесу работающему в белую. ...
Ну не смешите, сколько за последние 10-15 лет было пенсионных реформ....
Регион нельзя посадить на карантин, т.к. невозможно изолировать полностью.Город, при определенных...
А вы вкурсе, что ИП который платит взносы по максимуму (>200тыр) получает меньше баллов чем бе...
У нас тут не форум ненаучной фантастики :) Да за такие проценты банки удавятся...
Контактеры первого колена:https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a0000017130e980bfbf14493a087c9c989...
А что, пример непонятен? Специально же его сделали. Куда понятнее-то?...
его обещания тоже обнулились
В каком конкретно регионе введен именно карантин? Ссылочкой на нормативные акты поделитесь...
С точки зрения бизнеса на УСН6%, раньше взносы были 40%, налог по УСН 60%, теперь взносы будут 30...
Это к людоедке Эллочке с этими вопросами...
Экономика , 26 мар 2019, 15:12Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летПра...
А еще грядущая маркировка подкинет расходов и работы.
Им еще поднимут, на 4%, как ЖКХ... :)
А что может ухудшиться? Баллов меньше не начисляют. Уже где-то тут во мнениях писали об этом. Пон...
А пониженные взносы, которые платят НА работников, никак права работников не ухудшают?Ну, в части...
Потребитель жеж...У Вас есть баллон дома литра эдак на 2 с пульверизатором и санитайзером. Чтобы ...
Ты хочешь не работать на пособие в 20 тыс. руб. в месяц, отдавая 10 за квартиру и мелочёвку и пит...
ну сказали же малый бизнес -жулики, а "с жульём, допустим, надо бороться! " (с)...
ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской Федерации реализовала меры поддерж...
Обелять зарплаты придётся, система отслеживания не оставит других вариантов. Если сотрудник хочет...
В подобных обстоятельствах лишать бизнес ЕНВД, прямой путь к уничтожению микропредприятий. Любой ...
Интересно, кто будет решать нужность продукта