Запустили онлайн-курс, который поможет разобраться во всех трудностях маркировки и избежать штрафов.

Записывайтесь на курс «Маркировка товаров: все, что нужно знать в 2020 году». До конца апреля скидка 50 %. Получите неограниченный доступ к курсу за 3995 вместо 7990 руб.

В стране вводится обязательная маркировка товаров. С 2019 года она действует для производителей, импортеров, розницы. В 2020 году в систему входят сигареты, обувь, одежда, белье, шины и множество других групп. У всех разные сроки и свои правила. Поэтому важно знать процедуру и понимать, обязаны ли вы маркировать свои товары, как это делать и что придется менять в работе. Ведь вместе с новыми обязанностями вас ждут и штрафы за их нарушение.

В курсе расставим все по полочкам.

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Почему вам нужен этот курс

К 2024 году маркировка должна коснуться большинства товаров на рынке. Для многих маркировка — перспектива ближайших месяцев.

Штрафы при этом: до 10 000 руб. для ИП и до 300 000 руб. для юрлиц. А если отсутствие маркировки является причиной вреда потребителю, штраф увеличивается в три раза. Вся непромаркированная продукция в любом случае изымается.

Курс вас от этого избавит.

Лектор расскажет

Какие товары попали и попадут под обязательную маркировку;

Как работает обязательная маркировка товаров;

Что меняется для розницы;

Как подключиться к системе маркировки;

Как маркировать остатки;

Как выбрать онлайн-кассу и фискализировать ее.

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Для кого курс

Для главных бухгалтеров крупных компаний и бухгалтеров средних и мелких. То есть фактически, для всех бухгалтеров.

Ну, и конечно, наш курс для собственников бизнеса и директоров.

Купить курс с 50 % скидкой за 3995 руб.

Фишки курса

ссылки, графики;

руководства к действию;

понятный язык

Присоединяйтесь.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Купить курс с 50 % скидкой за 3995 руб.