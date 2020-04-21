Запустили онлайн-курс, который поможет разобраться во всех трудностях маркировки и избежать штрафов.
Записывайтесь на курс «Маркировка товаров: все, что нужно знать в 2020 году». До конца апреля скидка 50 %. Получите неограниченный доступ к курсу за 3995 вместо 7990 руб.
В стране вводится обязательная маркировка товаров. С 2019 года она действует для производителей, импортеров, розницы. В 2020 году в систему входят сигареты, обувь, одежда, белье, шины и множество других групп. У всех разные сроки и свои правила. Поэтому важно знать процедуру и понимать, обязаны ли вы маркировать свои товары, как это делать и что придется менять в работе. Ведь вместе с новыми обязанностями вас ждут и штрафы за их нарушение.
В курсе расставим все по полочкам.
Почему вам нужен этот курс
К 2024 году маркировка должна коснуться большинства товаров на рынке. Для многих маркировка — перспектива ближайших месяцев.
Штрафы при этом: до 10 000 руб. для ИП и до 300 000 руб. для юрлиц. А если отсутствие маркировки является причиной вреда потребителю, штраф увеличивается в три раза. Вся непромаркированная продукция в любом случае изымается.
Курс вас от этого избавит.
Лектор расскажет
- Какие товары попали и попадут под обязательную маркировку;
- Как работает обязательная маркировка товаров;
- Что меняется для розницы;
- Как подключиться к системе маркировки;
- Как маркировать остатки;
- Как выбрать онлайн-кассу и фискализировать ее.
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Для кого курс
Для главных бухгалтеров крупных компаний и бухгалтеров средних и мелких. То есть фактически, для всех бухгалтеров.
Ну, и конечно, наш курс для собственников бизнеса и директоров.
Фишки курса
- ссылки, графики;
- руководства к действию;
- понятный язык
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.