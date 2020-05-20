Записывайтесь на онлайн-семинар «Актуальные новшества для бухгалтера. Наверстываем пропущенное в пандемию. Сдаем отчетность за I кв, а заодно и за полугодие».

Пройдет 28 мая 2020 года с 10.00 до 15.00 по мск.

Автор: один из самых известных российских лекторов — Марина Климова, независимый консультант-практик по бухучету, налогам и трудовому праву.

Как записаться

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Это спец-цена специально для юзеров «Клерка».

Купить онлайн-семинар за 4000 руб.

Программа мероприятия

Семинар ориентирован на руководителей организаций, главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению, финансовых менеджеров, аудиторов.

1. Лекарство от вируса для бизнеса:

массовые ошибки налогоплательщиков, работодателей — время исправлять «задним числом»;

форс-мажор в договорных отношениях: как поступить в условиях, когда организация или ИП не может оплачивать аренду и производить другие обязательные расходы, не имеет возможности выполнять договорные обязательства ввиду отмены командировок работников, отстранения от работ иностранцев и тех, кто в карантине, не может отказывать услуги за границей и т.д.;

получение отсрочки по налогам и страховым взносам в сложившейся ситуации: новые правила. Есть ли шанс получить реальное облегчение? Снижение ставок отдельных налоговых платежей;

специфика проведения проверок в 2020 г.;

меры господдержки бизнеса в трудные времена: на что реально может рассчитывать Ваша организация?

2.Актуальные новшества налогового администрирования, валютного и противоотмывочного законодательства.

Изменение правил зачета налогов с октября 2020.

Новые правила проведения осмотров территории и помещений налогоплательщика, истребования документов.

Смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства и отмена ряда требований.

Закрепление принципа неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной деятельности.

3. Отдельные налоги. Новые законы, принятые пока Вам было не до них на фоне эпидемии. Все самое новое и интересное по:

НДС;

налогу на прибыль;

имущественным налогам;

зарплатным налогам.

4. Новшества по специальным налоговым режимам:

отмена ЕНВД с 2021. Что выбрать взамен?

самозанятость,

новшества в применении УСН, ПСН.

5. Бухучет: знакомство с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Применяем уже с 2021 г.!

6. Трудовое законодательство:

электронные трудовые книжки;

введение ЭДО в трудовых отношениях;

повышение внимания к работе на удаленке;

дополнительные расходы на персонал по санитарно-эпидемической обстановке: как верно оформить и учесть?

особый контроль за состоянием рынка труда в 2020: что грозит нерадивым работодателям?

другие важные новшества.

Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: snegovskaya@klerk.ru, но можете задавать и в ходе мероприятия: для этого предусмотрен чат участников.