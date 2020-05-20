Записывайтесь на онлайн-семинар «Актуальные новшества для бухгалтера. Наверстываем пропущенное в пандемию. Сдаем отчетность за I кв, а заодно и за полугодие».
Пройдет 28 мая 2020 года с 10.00 до 15.00 по мск.
Автор: один из самых известных российских лекторов — Марина Климова, независимый консультант-практик по бухучету, налогам и трудовому праву.
Как записаться
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Это спец-цена специально для юзеров «Клерка».
Программа мероприятия
Семинар ориентирован на руководителей организаций, главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению, финансовых менеджеров, аудиторов.
1. Лекарство от вируса для бизнеса:
- массовые ошибки налогоплательщиков, работодателей — время исправлять «задним числом»;
- форс-мажор в договорных отношениях: как поступить в условиях, когда организация или ИП не может оплачивать аренду и производить другие обязательные расходы, не имеет возможности выполнять договорные обязательства ввиду отмены командировок работников, отстранения от работ иностранцев и тех, кто в карантине, не может отказывать услуги за границей и т.д.;
- получение отсрочки по налогам и страховым взносам в сложившейся ситуации: новые правила. Есть ли шанс получить реальное облегчение? Снижение ставок отдельных налоговых платежей;
- специфика проведения проверок в 2020 г.;
- меры господдержки бизнеса в трудные времена: на что реально может рассчитывать Ваша организация?
2.Актуальные новшества налогового администрирования, валютного и противоотмывочного законодательства.
- Изменение правил зачета налогов с октября 2020.
- Новые правила проведения осмотров территории и помещений налогоплательщика, истребования документов.
- Смягчение ответственности за нарушение валютного законодательства и отмена ряда требований.
- Закрепление принципа неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной деятельности.
3. Отдельные налоги. Новые законы, принятые пока Вам было не до них на фоне эпидемии. Все самое новое и интересное по:
- НДС;
- налогу на прибыль;
- имущественным налогам;
- зарплатным налогам.
4. Новшества по специальным налоговым режимам:
- отмена ЕНВД с 2021. Что выбрать взамен?
- самозанятость,
- новшества в применении УСН, ПСН.
5. Бухучет: знакомство с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Применяем уже с 2021 г.!
6. Трудовое законодательство:
- электронные трудовые книжки;
- введение ЭДО в трудовых отношениях;
- повышение внимания к работе на удаленке;
- дополнительные расходы на персонал по санитарно-эпидемической обстановке: как верно оформить и учесть?
- особый контроль за состоянием рынка труда в 2020: что грозит нерадивым работодателям?
- другие важные новшества.
Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: snegovskaya@klerk.ru, но можете задавать и в ходе мероприятия: для этого предусмотрен чат участников.