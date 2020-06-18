Летняя распродажа на «Клерке». До конца июня все онлайн-курсы Центра обучения «Клерка» с 50% скидкой

Сезон скидок на «Клерке» открыт! Мы запустили грандиозную акцию до конца июня. Теперь стать студентом Центра обучения «Клерка» можно в 2 раза дешевле.

Центр обучения «Клерка» — это:

Большой выбор обучающего контента для бухгалтеров, директоров и ИП;

Полностью удаленное обучение по самым актуальным темам;

Курсы с сертификатами от «Клерка», а часть курсов помогут «закрыть» часы ИПБ России.

Помимо этого скидка 50% до конца июня распространяется и на годовую подписку Клерк.Премиум.

Неограниченный доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка», без доплат за новые курсы, в течение всего срока подписки

Удобное хранение всех ваших курсов и вебинаров в одном месте — вашем личном кабинете

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Рассказываем, какие курсы у нас есть:

Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП

Дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнеса.

Курс с сертификатом ИПБ России на 40 часов.

Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок

Курс подойдет не только для бухгалтеров. Если вы ИП, который нанимает работников или директор компании, который хочет понимать, почему надо подписывать те или иные кадровые документы, добро пожаловать на наше обучение.

Курс с сертификатом ИПБ России на 40 часов.

Налоговые проверки. Тактика защиты

Бухгалтеру необходимо знать, как пройти проверки с наименьшими потерями не только для работодателя, но и для себя. В ходе курса вы научитесь грамотно противостоять давлению, определять незаконные действия и правильно читать документы.

Курс с сертификатом ИПБ России на 20 часов.

Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров

Курс поможет понять руководителям организации, чем же на самом деле занимается их постоянно пьющий чай бухгалтер.

Курс будет полезно прослушать и бухгалтеру. Он соберет в нем немало понятных аргументов для того, чтобы объяснить как руководству, так и племени манагеров справедливость и обоснованность своих требований.

Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

В этом курсе мы собрали понятные практические советы. Образцы нужных документов. Инструкции. Все для того, чтобы по окончании курса вы могли начать работать с дебиторкой так, чтобы начальство было довольно, а вы — тратили на это меньше времени и нервов.

Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники

Больше не нужно брать работу на дом и бояться поспешных ошибок. Мы покажем, как с помощью нескольких упражнений стать настоящим гуру тайм-менеджмента. Курс для тех, кто стремится оптимизировать свое рабочее время и снизить стресс.

Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами

Неправильно оформленный договор, ровно как и взятый из интернета, принесет компании множество проблем: потерю денег, банкротство или даже правовую ответственность. Наш онлайн-курс поможет избежать таких последствий. В этом курсе мы постоянно будем обращать внимание на моменты, к которым могут придраться налоговики.

Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах

Известно, что НДС — самый нелюбимый налог бухгалтеров. Мало кому он дается без проблем. Наш курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС. Также мы предоставляем много дополнительного материала, который доступен для скачивания.

Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой

В современных условиях вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса. Наш курс поможет вам понять для себя и четко ответить на вопрос: Так как же работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации?

Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция

На опыте тех, кто успешно прошел путь от бухгалтера-наемника до востребованного аутсорсера, мы подготовили для вас готовую систему по переходу на аутсорс. Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.

Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы

До сих пор знания на тему онлайн-касс у многих не систематизированы, а налоговики активно штрафуют за отсутствие кассы. Курс вас от этого обезопасит. Вам расскажут, что нужно знать про работу с ККТ в 2020-2021 годах.

ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки

Коротко о главном: налоги, расчеты, отчеты и т.д. Полезная информация для тех, кто планирует становиться ИП или самозанятым, а также начинающим бухгалтерам и директорам. Все ответы на ваши вопросы в нашем онлайн-курсе.

Маркировка товаров: все, что нужно знать в 2020 году

К 2024 году маркировка должна коснуться большинства фирм. Для многих маркировка — перспектива ближайших месяцев. Новый курс поможет бухгалтерам и собственникам бизнеса разобраться в ситуации, не нарвавшись на штрафы из-за новых правил.

Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами

Бухгалтерские услуги — это бизнес, и как любой бизнес, не может существовать без клиентов. В нашем самом свежем курсе вы найдете рабочие схемы, регламенты и лучшие маркетинговые стратегии для привлечения и удержания клиентов.

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