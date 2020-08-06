Первые 100 пользователей подписки «Клерк. Премиум», или Как сервис прошел этап MVP

Добрый день, меня зовут Иван Мордвинов. Я исполнительный директор «Клерка», на проекте я отвечаю за клиентское счастье от наших сервисов. И да, это моя первая заметка на «Клерке» :)

Основатель «Клерка» Борис Мальцев неоднократно говорил мне, что мы недостаточно рассказываем про наши продукты. Скажу честно, в последнее время у меня остается не так много времени на рассказ о продуктах, потому что постоянно участвую в их разработке. Это неправильно и даже недопустимо. Да, у меня много задач, мало времени. Но это не оправдание. Время можно найти всегда. Это вопрос приоритетов.

В общем, начинаю.

В начале года перед нами стояла задача создать нужный продукт для бухгалтеров. При этом очень важно, чтобы его действительно хотелось приобрести. Без навязывания.

Мы придумали «Клерк. Премиум». Основной принцип заключается в том, что пользователь приобретает одну подписку, а мы предоставляем комплексный доступ к разным сервисам «Клерка». Без дополнительных переплат.

В марте мы приступили к разработке, а в начале апреля наступает карантин. То есть нам предстояло запускаться в момент спада деловой активности. Стало немного страшно. Мы даже думали о том, чтобы отложить проект. Но решили все-таки запуститься, но только с курсами на старте, которые выпускает наш Центр обучения «Клерка». (В этом месте хочется передать большой привет Марине, нашему главреду. Она старается их делать понятными и простыми.)

Итак, мы «положили» в подписку все без исключения курсы. И даже те, на которых можно получить сертификат ИПБ России.

И решили, когда «придёт» 100й пользователь, вложиться в дальнейшее развитие сервиса. Даже те, на которых можно получить сертификат ИПБ России.

Minimal Viable Product (минимально жизнеспособный продукт) — тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций (иногда даже одной), которая несет ценность для конечного потребителя.

MVP создают для тестирования гипотез и проверки жизнеспособности задуманного продукта, насколько он будет ценным и востребованным на рынке.

Мы стартанули. Середина апреля. По всем телевизорам говорят про коронавирус. Мы понимали, что в это время не у всех есть возможность оплатить годовую подписку, а для нас поддерживать регулярные ежемесячные платежи слишком дорого: затраты на штат администраторов, расходы на телефонию и прочее. Обычно они перекладываются на стоимость продукта, то есть на клиента.

Мы стали думать, как сделать наш сервис еще доступнее. Через неделю договорились с Тинькофф Банком, и они предоставили возможность дать пользователям рассрочку на приобретение: клиент платит ежемесячно, а нам передают годовую оплату. Работать с оплатой за год, пусть и в рассрочку, выгоднее и нам, и клиентам. А сумму переплаты мы взяли на себя.

Пять дней назад к нам пришел сотый пользователь. Мы «прошли» тот самый MVP. Продолжаем развитие. Нам в этом посте хочется сказать всем первым сотым клиентам — «Большое спасибо!». Каждому мы продлим подписку еще на год. А для новых пользователей мы тоже решили сделать подарок.

Всем, кто присоединится к нам в августе, дадим 30 процентную скидку на годовую подписку.

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