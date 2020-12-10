Бухгалтерский ликбез: просто про учет и налоги. Бесплатный курс!

Партнерский курс компании «Моё дело» и Центра обучения «Клерка». Максимально понятно про основы бухгалтерского учета, налогов и отчетности. Материал лекций поставит все по местам в голове даже у тех, кто считает, что уже собаку съел в этой теме. А уж для новичков — это супер-решение, чтобы объять необъятное.
Основная часть курса — бухгалтерско-русский словарик. Сделан так, чтобы продираться через нужные в учете понятия было максимально лайтово. Понятнее сложные термины учета и не объяснишь!
Отдельный блок курса посвящен основам налогообложения. Эпоха незаконных налоговых схем заканчивается, поэтому и бухгалтеру, и руководителю нужно понимать, сколько государство неминуемо заберет себе.
Записывайтесь! Курс бесплатный. Но очень обстоятельный.
Чему научитесь
- Разбираться в основной массе бухгалтерско-налоговых понятий
- Отличать виды доходов и расходов
- Знать, какие штрафы вас ждут, если ошибки все же допущены
- Понимать бухгалтерскую отчетность
- Быть уверенным, что не спутаете методики расчета основных налогов
Кому подойдёт этот курс
Бухгалтерам
Если вы недавно пришли в профессию, особенно, если изучали бухучет по методичкам 1С — курс даст вам понимание того, что отражается в бухучете и почему именно так.
Если вы железные зубы наели в бухгалтерии — вы узнаете о знакомых объектах учета те нюансы, о которых раньше не задумывались.
Если активы и имущество для вас одно и то же, а оценочные обязательства — это резерв, вам нужен этот курс!
Директорам
Если вы не понимаете почему бухгалтер говорит, что прибыль есть, а денег на расчетном счете нет — тем более! Курс поможет понять, что бухучет нужен не налоговой, а вам. И даст инсайты по использованию бухгалтерских цифр для управления компанией.
Студентам
К сожалению, большинство современных российских учебников по бухгалтерскому учету написаны в расчете на... бухгалтеров, а не на студентов. Из-за этого бухучет — один из самых нелюбимых и непонятных предметов. Хотите разобраться с основами, и понять что говорит преподаватель — welcome!
Преподаватель
Алексей Иванов, к.э.н., директор по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело», доцент Южно-Уральского государственного университета.
Успел поруководить бухгалтерскими и экономическими подразделениями промышленных предприятий, поработать в аудиторско-консалтинговой группе и в бухгалтерском аутсорсинге.
Уже 17 лет занимается наукой и преподает в университете. За спиной одна диссертация, три монографии и больше сотни научных статей. Через него прошли сотни студентов, которые впоследствии стали главбухами, аудиторами и финансовыми директорами.