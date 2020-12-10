Бухгалтерский ликбез: просто про учет и налоги. Бесплатный курс!

Партнерский курс компании «Моё дело» и Центра обучения «Клерка». Максимально понятно про основы бухгалтерского учета, налогов и отчетности. Материал лекций поставит все по местам в голове даже у тех, кто считает, что уже собаку съел в этой теме. А уж для новичков — это супер-решение, чтобы объять необъятное.

Основная часть курса — бухгалтерско-русский словарик. Сделан так, чтобы продираться через нужные в учете понятия было максимально лайтово. Понятнее сложные термины учета и не объяснишь!

Отдельный блок курса посвящен основам налогообложения. Эпоха незаконных налоговых схем заканчивается, поэтому и бухгалтеру, и руководителю нужно понимать, сколько государство неминуемо заберет себе.

Записывайтесь! Курс бесплатный. Но очень обстоятельный.

Чему научитесь

Разбираться в основной массе бухгалтерско-налоговых понятий

Отличать виды доходов и расходов

Знать, какие штрафы вас ждут, если ошибки все же допущены

Понимать бухгалтерскую отчетность

Быть уверенным, что не спутаете методики расчета основных налогов

Кому подойдёт этот курс

Бухгалтерам

Если вы недавно пришли в профессию, особенно, если изучали бухучет по методичкам 1С — курс даст вам понимание того, что отражается в бухучете и почему именно так.

Если вы железные зубы наели в бухгалтерии — вы узнаете о знакомых объектах учета те нюансы, о которых раньше не задумывались.

Если активы и имущество для вас одно и то же, а оценочные обязательства — это резерв, вам нужен этот курс!

Директорам

Если вы не понимаете почему бухгалтер говорит, что прибыль есть, а денег на расчетном счете нет — тем более! Курс поможет понять, что бухучет нужен не налоговой, а вам. И даст инсайты по использованию бухгалтерских цифр для управления компанией.

Студентам

К сожалению, большинство современных российских учебников по бухгалтерскому учету написаны в расчете на... бухгалтеров, а не на студентов. Из-за этого бухучет — один из самых нелюбимых и непонятных предметов. Хотите разобраться с основами, и понять что говорит преподаватель — welcome!

Преподаватель

Алексей Иванов, к.э.н., директор по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело», доцент Южно-Уральского государственного университета.

Успел поруководить бухгалтерскими и экономическими подразделениями промышленных предприятий, поработать в аудиторско-консалтинговой группе и в бухгалтерском аутсорсинге.

Уже 17 лет занимается наукой и преподает в университете. За спиной одна диссертация, три монографии и больше сотни научных статей. Через него прошли сотни студентов, которые впоследствии стали главбухами, аудиторами и финансовыми директорами.