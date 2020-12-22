Новогодний розыгрыш на «Клерке»: получить 12 месяцев «Премиума» за юморную историю

Подводим итоги года с юмором, как принято на «Клерке». Говорят, что если рассмеяться проблеме в лицо, она убежит. Да что там: мы уверены, чир если рассказать о факапе, он останется в нелюбимом 2020.

Рассказывайте о провале года на работе. Излейте душу и получите крутой приз.

Пять самых откровенных и веселых читателей «Клерка» получат доступ на год к нашей подписке «Клерк.Премиум». «Клерк.Премиум» — это доступ к 23 онлайн-курсам (по некоторым даем сертификат ИПБ), записям 127 экспресс-семинаров, инструментам для бухгалтеров и отключение рекламы на klerk.ru. Каждый месяц коллекция курсов и семинаров растет. И доплачивать за это подписчикам не надо.

1. В комментах к этому материалу рассказывайте свою историю: название компании, пароли, явки можете не называть. Главное, поделитесь с нами самым запоминающимся событием на работе, которое смело вписывается в настроение «2020». Ну, вы поняли.

Объем рассказа — да буквально абзац в несколько предложений. В конце года не до простыней:)

2. Ждите объявления результатов 29 декабря прямо тут. Главред «Клерка» выберет 5 самых прикольных историй.

3. Победители получат годовой «Клерк.Премиум».

Ну что, поехали! Ждем ваших комментов.