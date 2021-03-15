«Клерк» запускает революционную платформу для бухгалтеров

Этой весной «Клерк» станет круче. Мы запускаем платформу «Клерк 365», где вы сможете не только повышать профессиональный уровень, но и по-новому общаться с коллегами, получать ответы на рабочие вопросы, карьерные консультации и просто гордиться тем, что вы в профессии. Вам просто не захочется закрывать вкладку с «Клерком».

Что изменится для вас

Появится новая платформа знаний и сервисов «Клерк 365».

Уже третий год на «Клерке» успешно работает Центр обучения, где размещено несколько десятков онлайн-курсов и сотни записей лекций. Каждый месяц мы проводим порядка 10 вебинаров, на которых вы можете задать свои вопросы.

Вы можете стать слушателями какого-то из наших онлайн-курсов, а можете приобрести подписку «Клерк.Премиум», которая даст вам доступ сразу ко всем материалам и сервисам «Клерка». Новые обучающие материалы, которые мы каждый месяц добавляем в Центр обучения, вам тоже будут доступны в рамках подписки бесплатно.

И это уже очень круто, удобно и выгодно. Но мы пошли дальше.

Мы объединим все обучающие и сервисные возможности на одной площадке. Вы сможете не только получать знания, но и пользоваться инструментами для бухгалтеров (уже сейчас есть проверка контрагентов и мониторинг данных Росстата, дальше будет еще больше других сервисов).

Мы упростим вам получение конкретных ответов на вопросы.

Для слушателей каждого курса мы создадим отдельные чаты прямо на «Клерке», где вы сможете похвалить или поругать лектора, спросить вопрос про работе (про личную жизнь тоже можем поболтать) и обменяться ответами на тесты :-).

Платформу для тестов мы тоже сделаем очень классную.

Будут не просто тесты, но и полноценные письменные задания, основанные на практике: анализ запросов налоговиков, писем из полиции, форм отчетности — ну, вот это вот все.

Сможете пообщаться лично с карьерным консультантом.

Наши карьерные консультанты много лет работали с бухгалтерами и предпринимателями и знают, как научить вас получать больше денег на работе. Мы составим вам индивидуальный план обучения, чтобы вы могли прокачаться в профессии.

Подключайтесь к нашей обучающей платформе уже сейчас, и все эти изменения не будут для вас ничего стоить в будущем.

Окей, «Клерк», а бесплатно что-то будет?

Да у нас вообще-то в день 50 новых материалов (новостей, статей и постов в профессиональных блогах) бесплатно. Но будет еще что-то новое. Бомбическая платформа общения для бухгалтеров, экспертов, юристов.

Пока подержим вас с неведении, ждите новостей.

Дальше инфа, которой мы гордимся (но которой бы не было без вас)

Потому что «Клерк» делаем не только мы, но и вы. Оставляете комментарии, помогаете искать инфоповоды, преданно годами остаетесь с нами и в профессии.

«Клерку» 20 лет в этом году. Раньше мы были такими.

А сейчас «Клерк» — самый крупный бесплатный бухгалтерский портал в России. Нам доверяет 37 млн пользователей:

Кто все это сотворил

Команда «Клерка» растет. В головном офисе в Краснодаре уже 20 человек.

Сегодня там обсуждали план внедрения новинок. Презентацию делал Иван Мордвинов, мотор «Клерка», исполнительный директор, который всем рулит и все придумывает. Он рассказал разработчикам, отделам продаж и бизнес-направлению, как сделать, чтобы вы полюбили «Клерк» еще сильнее.

А редакция? А редакция у нас разбросана по всей России: Москва, Питер, Самара, Петрозаводск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. В общем, ребята, мы действительно знаем, чем живут бухгалтеры в России.