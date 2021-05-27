Один день с главредом «Клерка»

Марина Снеговская рассказала Pressfeed о своей рабочей круговерти.

53 рабочих чата в «телеге», 18 — в Битриксе и ещё несколько каналов. Марина Снеговская рассказала, как делать весь контент и онлайн-курсы «Клерка» и не заработать гиподинамию.

Я Марина Снеговская, главред «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка». Тут я работаю с весны 2017 года.

На удаленке я пятый год. Единственное, что изменилось в пандемию в 2020-м — стало больше видеозвонков. Коллеги и клиенты распробовали такой формат. Зум я установила только в апреле 2020 года. Я писака — мне привычно было общаться письменно. Сейчас, конечно, уже сама понимаю, насколько удобны видео-встречи. Для меня удалёнка — это не только норма, но и то, от чего я уже не откажусь.

На удаленке я:

Более продуктивна. Меньше отвлекаюсь. Чувствую себя спокойнее и от этого меньше подвержена выгоранию.

Мой рабочий день начинается по-разному. Обычно — сразу после того, как проснусь в районе 6-7 часов. Прямо со смартфона я отвечаю на письма, просматриваю отчёты — по лидам, например, что накапало за ночь, думаю над темами новостей дня, читая источники.

17 мая проснулась в 6:25 — за 5 минут до будильника, потому что он меня бесит.

Прочитала с телефона письмо о том, что мне открыт доступ к файлу очередного нашего еженедельного собрания.

Каждую неделю в 10:30 мы собираемся с руководителями подразделений «Клерка». До 9 утра понедельника этот файл нужно заполнить планами на текущую неделю и отчетами за предыдущую.

Кстати, про телефон. Я эпломан. На айфоне, — я всегда трачусь на последнюю модель, для меня это рабочий инструмент, и затраты окупаются тем, что мне удобно в нем работать, — у меня есть все те же программы и доступы, что и на компе. Работать могу, где угодно. Было дело: правила материалы и переписывалась с авторами на горнолыжном склоне, в море, на бегу во время фитнеса. Это не значит, что в рабочее время я развлекаюсь, как могу. Это значит, что у меня нет отпусков. И я по этому поводу не парюсь. Просто я перестала разделять работу и «жизнь». И мне не в кайф оставлять проект на 1-2 недели, мне самой интересно быть в нем всегда.

Я не люблю готовиться к встречам впопыхах, поэтому села за компьютер уже в 7:50, сразу после завтрака.

Накатала аж на три страницы. Буду в следующий раз лаконичнее. Сокращай, Марина!

С 9:00 до 9:20 говорила со своим замом и шефом новостного отдела.

Slack — наш основной рабочий мессенджер.

В день мы выпускаем около 30 новостей и 30 статей и постов в блогах компаний. Проговорили план на день. Забегая вперёд, отмечу: в понедельник вышло 27 новостей и 21 материал — статьи и посты в блогах компаний.

До 10:30 решала, какие бесплатные вебинары для наших юзеров запустим в июне. Май у нас уже давно укомплектован, мы проведем в мае 12 вебинаров.

Июнь только начали собирать. Планирую выйти на 8 вебинаров в следующем месяце: лето — время, когда спикеров тяжелее найти, все разъезжаются отдыхать.

С 10:30 до 12:00 — то самое еженедельное собрание.

Все, кроме меня, сидят в офисе в Краснодаре, я одна по видеосвязи. Слышно ужасно, решили купить для меня отдельный микрофон.

В 12:05 сели с замом искать тему для «Ночного бухгалтера». Это наш ежедневный обзор главного за день. Сначала мы выбираем тему, потом заказываем иллюстрацию у художника, и в районе 15:00 садимся его писать. 17 мая «Ночной бухгалтер» был вот такой:

До 13:00 возилась в Телеграм и Вацапе.

Телега — один из основных рабочих инструментов. В ней у меня 53 рабочих чата.

У нас есть проект «Блоги компаний», и с каждым из наших заказчиков заведен чат — или в Телеге, или в Вацапе. Это удобно, просто надо привыкнуть к тому, что твой мессенджер больше тебе не принадлежит.

17 мая мне пришло около 300 сообщений в Телегу

Но это привычно. Такое тесное общение с клиентами дает ощущение большего контроля над ситуацией. Ну, и ещё это реально очень удобно. Не люблю Вацап. Но кому-то там удобнее.

С 13:00 до 13:50 отсматривала часть видео нашего нового онлайн-курса по страховым взносам.

Правки шлю оператору в Телегу. Их 12 — там небольшие опечатки на слайдах, это немного. Когда мы начинали создавать наш Центр обучения, мы делали один курс по 3 месяца, а сейчас каждый месяц выпускаем по два новых.

С 13:50 до 14:00 обедала. Делаю это всегда у компа, мне так нравится.

Постоянно, в течение всего дня я нахожусь в переписке с редакцией и другими подчиненными. Я не могу тут засечь время. Мы решаем, какие новости ставить, как их написать, на что сослаться, где ещё порыть.

Для новостной редакции есть отдельный канал в Slack, там постоянная движуха.

Кроме Слэка, есть Битрикс, где ещё 18 рабочих чатов. Так что каналов много, все не опишешь.

С 14:00 до 16:30 было большое совещание с блоговой редакцией по Зум. Думали над контент-планом на июнь.

У нас есть такой вот гигантский файл по блоговому контенту.

С 16:30 до 17:00 я «отдыхала» — просто искала инфоповоды, отсматривала вышедшие статьи, ругала редакцию.

В 17:00 выпустили «Ночного бухгалтера». Внесли после выхода еще две правки в рекламный блок, выдохнули.

В 17:05 пошли делать «Утреннего бухгалтера». Это наша рассылка-дайджест, выходит ночью со списком всех материалов прошедшего дня. Верстаем его накануне вечером. Уходит на это минут 20.

С 17:15 до 17:30 презентовала отделу продаж новый онлайн-курс по упрощенной системе налогообложения.

С 17:30 делала новый стандарт написания и верстки новостей. Хочу ещё большей ясности в изложении и верстке от редакторов.

Ну, а после 18:00 рабочий день не заканчивается, просто обычно проходит не у компьютера. Общаюсь в рабочих чатах через телефон. И всегда вытаскиваю себя на улицу. Иначе…

17 мая по загрузке был обычным для меня днём. Я бы даже сказала спокойным. Не сыпались требования Роскомнадзора закрыть материал о налоговых схемах, не звонили разъярённые пиарщики банков с требованием «УДОЛИТЬ ту новость о нас!», не надо было разбираться с очередными гигантскими поправками в Налоговый кодекс. А движуха и постоянный коннект с коллегами — это круто, без этого мне уже скучно.