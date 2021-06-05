Достаточно только «Клерка 365». Мы открыли сотни часов обучающего контента и уникальные сервисы для бухгалтеров

Запускаем платформу знаний и сервисов «Клерк 365». Это значит, что мы будем рядом каждый день и поможем по всему спектру рабочих вопросов.

Что получите от «Клерк 365»

В первую очередь, полноценное обучение для бухгалтеров, кадровиков и ИП.

У нас уже 30 онлайн-курсов и сотни записей вебинаров. За год коллекция вырастет почти вдвое. И вам, как пользователю платформы, весь новый контент будет доступен бесплатно.

Чем наш обучающий контент отличается от других?

только онлайн: учитесь, когда вам удобно, у нас нет потоковой системы. Прерывайтесь, переходите на другие курсы — в общем, учитесь в вашем ритме;

выдаем сертификаты (по некоторым курсам закроете годовые 40 часов ИПБ России, доплачивать за это не надо) ;

; контент создан практиками (ведущими юристами и консультантами страны). Теоретики, бубнящие кодекс, остались в душных аудиториях офлайн семинаров, которые уже никому не нужны.

только на темы, которые нужны нашей аудитории: защита при налоговых проверках, налоговые схемы, расчет налогов, заполнение отчетности, бухгалтерский и кадровый учет.

Посмотрите, какие курсы у нас есть.

Кстати, можете дать логин-пароль сотрудникам своей компании (да и просто друзьям), пусть тоже учатся. Мы не жадничаем.

Сервисы

Проверка контрагентов. Современный сервис, который мы сделали на основе официальных данных ФНС.

Мониторинг данных Росстата. Вы знаете, что Росстат вводит каждый год десятки новых форм и не обязан уведомлять тех, кто должен их сдавать? Просто пробейте свой ИНН, и мы выдадим вам список отчетности, которую надо сдать в статистику.

И главное — летом запустим сервис личных консультаций. Сможете задавать вопросы напрямую ведущим экспертам страны по налогам и учету.

Спецпредложения и бонусы

Тем, кто получил доступ к платформе, даем десятки спецпредложений на большие скидки от наших партнеров : это сервисы по отправке отчетности, банки, автоматизация учета.

: это сервисы по отправке отчетности, банки, автоматизация учета. Отключим вам рекламные баннеры на klerk.ru. Читайте новости и статьи, не отвлекаясь.

Как все это получить?

Чтобы иметь доступ ко всем возможностям «Клерк 365» — обучению, сервисам и спецпредложениям — надо подключить тариф «Премиум». Скрольте вниз страницы, там есть разные варианты, даже рассрочка по 1240 рублей в месяц. Тариф «Премиум» на год стоит как однодневный семинар в затрапезном учебном центре. Становитесь вместе с нами мобильными и не переплачивайте. Подключайтесь.

А если не хотите пока платить?

Тогда подключите тариф Плюс (внизу страницы есть форма подключения). Вам будет доступен только один онлайн-курс в квартал, а спецпредложения без повышенных скидок.