Прослеживаемость товаров. Новые правила, в которых надо срочно разобраться!

Нашу редакцию засыпали письмами и звонками о том, куда теперь бежать в связи с введением прослеживаемости товаров. Скажем честно: осталось меньше месяца, а информации до сих пор пока очень мало. Но мы нашли эксперта, который отлично знает эту тему и готов рассказать. Один из самых известных лекторов страны Ольга Букина проведет скоро на «Клерке» вебинар про прослеживаемость товаров. К сожалению, технические возможности вещательной платформы ограничены, поэтому на вебинар смогут попасть не все. Записывайтесь, пока есть места.

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С 1 июля 2021 года в России вводится система прослеживания товаров. Правительство уже представило перечень прослеживаемых товаров. Оборот некоторых ввозимых товаров будет контролировать ФНС. Для этого введут механизм прослеживаемости товаров.

ФНС разработала формы документов, которые понадобятся лицам, совершающим операции с прослеживаемыми товарами.

На фирмы возложат обязанность сдавать в ФНС отчет об операциях с прослеживаемыми товарами и документы с реквизитами прослеживаемости.

На онлайн-семинаре будут разобраны сложные вопросы маркировки и прослеживаемость товара.

Не стоит путать систему прослеживания и обязательную маркировку продукции. Это совершенно разные учетные механизмы. Во-первых, реализацией проекта отслеживания занимается ФНС, когда за маркировку отвечает ЦРПТ. Во-вторых, способ контроля за товарооборотом совершенно разный.

Программа онлайн-семинара

1. Механизм работы прослеживаемости товаров: