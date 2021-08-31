Учим бухгалтеров пока недорого. В сентябре рост цены на подписку. Десятки курсов и ответы экспертов

«Клерк Премиум» — это доступ к нашей образовательной платформе. На ней уже:
- 35 курсов и около 300 вебинаров (год станет в два раза больше, доплачивать не надо);
- сервис «Консультации», где сможете задавать неограниченное количество вопросов экспертам (отвечаем в течение дня);
- сертификаты ИПБ России;
- эксклюзивный закрытый онлайн-журнал про изменения в законах;
- проверка контрагентов;
- отслеживание, какую отчетность вашей компании надо сдавать в Росстат.
Сейчас получите подписку на год за 19840 рублей. Осенью цены серьезно повысим.
Подключайтесь но кнопке ниже.
На рынке каждый онлайн-курс стоит порядка 30 тысяч рублей. А вы получите их сразу десятки. Плюс личных консультантов! И не просто каких-то из сети, а проверенных экспертов, которых тщательно отбирала команда «Клерка». Вы сэкономите десятки тысяч рублей. Плюс, за все новые материалы на Платформе доплачивать не надо.
Почему именно «Клерк Премиум»
- больше нигде за такую стоимость нет неограниченного количества ответов на вопросов;
- только онлайн: учитесь, когда вам удобно, у нас нет потоковой системы. Прерывайтесь, переходите на другие курсы — в общем, учитесь в вашем ритме;
- выдаем сертификаты (по некоторым курсам закроете годовые 40 часов ИПБ России, доплачивать за это не надо);
- контент создан практиками (ведущими юристами и консультантами страны). Теоретики, бубнящие кодекс, остались в душных аудиториях офлайн семинаров, которые уже никому не нужны.
- только на темы, которые нужны нашей аудитории: защита при налоговых проверках, налоговые схемы, расчет налогов, заполнение отчетности, бухгалтерский и кадровый учет.
Посмотрите, какие курсы у нас есть.
Кстати, можете дать логин-пароль сотрудникам своей компании (да и просто друзьям), пусть тоже учатся. Мы не жадничаем.
Сервисы
Проверка контрагентов. Современный сервис, который мы сделали на основе официальных данных ФНС.
Мониторинг данных Росстата. Вы знаете, что Росстат вводит каждый год десятки новых форм и не обязан уведомлять тех, кто должен их сдавать? Просто пробейте свой ИНН, и мы выдадим вам список отчетности, которую надо сдать в статистику.
И главное — летом запустим сервис личных консультаций. Сможете задавать вопросы напрямую ведущим экспертам страны по налогам и учету.
Спецпредложения и бонусы
- Тем, кто получил доступ к платформе, даем десятки спецпредложений на большие скидки от наших партнеров: это сервисы по отправке отчетности, банки, автоматизация учета.
- Отключим вам рекламные баннеры на klerk.ru. Читайте новости и статьи, не отвлекаясь.