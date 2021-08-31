Мы выгодно обучим ваших сотрудников: «Клерк» запускает корпоративную подписку

Мы запустили универсальное решение для компаний, где больше одного бухгалтера и кадровика. Научим и проверим знания ваших отделов. Будете уверены, что штрафы вам не грозят.

Сможете подключить от 2-х до 10 сотрудников вашей компании к нашей образовательной платформе. Будете уверены, что компания защищена от штрафов, и работа настроена по последним изменениям в законе.

Что входит в корпоративную подписку?

Специалисты вашей компании смогут задавать вопросы экспертам, проходить обучение на онлайн-курсах и вебинарах, читать эксклюзивные статьи, работать в сервисах.

— Консультации. Пул профессиональных экспертов в течение дня ответит на любой вопрос про налоги, учет, кадры, право, 1С. Количество вопросов неограниченно на каждого пользователя подписки;

— 40 онлайн-курсов на все нужные в работе темы: каждый месяц добавляем новые, доплачивать за это не надо;

— сертификаты ИПБ России. Каждый пользователь подписки сможет получить сертификат Института профессиональных бухгалтеров на 40 часов, чтобы закрыть годовые часы членства;

— 350 записей вебинаров: самый быстрый способ изучить новинки;

— проверка контрагентов;

— сервис слежения за отчетностью вашей компании в Росстат;

— статьи-разборы: главред пишет про изменения в законах специально для подписчиков.

Сколько стоит подписка на год?