Прослеживаемость товаров: как работать без штрафов и ошибок. И да, если купили монитор или холодильник — это вас тоже касается!

О курсе
С 8 июля 2021 года в России появилась новая системы контроля государства над торговлей — прослеживаемость товаров.
С системой прослеживаемости столкнутся почти все организации и многие ИП. Потому что в перечне есть такие популярные и распространенные товары, как компьютерные мониторы и холодильники.
Наш курс развенчает все страшилки и научит работать с национальной системой прослеживаемости товаров.
В системе прослеживаемости участвуют не только продавцы и покупатели, а ещё и организации, у которых есть прослеживаемые товары для собственных нужд. Да, то есть если вы купили в офис иностранный монитор или холодильник, вам тоже придется работать с прослеживаемостью!
Посмотреть программу курса. Фишки курса: сделали образцы заполнения нужных документов по прослеживаемости. Все на примерах и понятным языком.
Чему научитесь
- выполнять новые правила, установленные национальной системой прослеживаемости;
- сдавать новую отчетность с первого раза и без ошибок;
- сможете проверить действия своих контрагентов, которые обязаны использовать обновленные формы первичных документов.
Кому подойдёт этот курс
Бухгалтерам. Именно вам составлять всю отчетность и другие документы при работе с новой системой.
Директорам. За ошибки в работе с прослеживаемостью придется расплачиваться вашей компании.
Индивидуальным предпринимателям. ИП работают с прослеживаемостью наряду с компаниями.
Как проходит обучение на курсе
Учитесь полностью дистанционно. Доступ к курсу будет неограничен. Учитесь в темпе, который вам удобен.
В конце курса получите сертификат от Центра обучения «Клерка».