Прослеживаемость товаров: как работать без штрафов и ошибок. И да, если купили монитор или холодильник — это вас тоже касается!

О курсе

Сделали онлайн-курс с инструкциями по работе в новой системе государственного контроля. Пока прослеживается только часть импортных товаров, но в планах властей распространить контроль над всеми иностранными товарами. Готовьтесь, штрафы вступят в силу уже в следующем году, а отчетность надо сдавать уже сейчас.

С 8 июля 2021 года в России появилась новая системы контроля государства над торговлей — прослеживаемость товаров.

С системой прослеживаемости столкнутся почти все организации и многие ИП. Потому что в перечне есть такие популярные и распространенные товары, как компьютерные мониторы и холодильники.

Наш курс развенчает все страшилки и научит работать с национальной системой прослеживаемости товаров.

В системе прослеживаемости участвуют не только продавцы и покупатели, а ещё и организации, у которых есть прослеживаемые товары для собственных нужд. Да, то есть если вы купили в офис иностранный монитор или холодильник, вам тоже придется работать с прослеживаемостью!

Посмотреть программу курса. Фишки курса: сделали образцы заполнения нужных документов по прослеживаемости. Все на примерах и понятным языком.

Чему научитесь

выполнять новые правила, установленные национальной системой прослеживаемости;

сдавать новую отчетность с первого раза и без ошибок;

сможете проверить действия своих контрагентов, которые обязаны использовать обновленные формы первичных документов.

Кому подойдёт этот курс

Бухгалтерам. Именно вам составлять всю отчетность и другие документы при работе с новой системой.

Директорам. За ошибки в работе с прослеживаемостью придется расплачиваться вашей компании.

Индивидуальным предпринимателям. ИП работают с прослеживаемостью наряду с компаниями.

Как проходит обучение на курсе

Учитесь полностью дистанционно. Доступ к курсу будет неограничен. Учитесь в темпе, который вам удобен.

В конце курса получите сертификат от Центра обучения «Клерка».