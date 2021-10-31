Как мы сделали продукт, который экономит бухгалтерам до 150 000 тысяч рублей в год

Около года назад мы на «Клерке» запустили подписку. Откровенно рассказываем, как мы довели ее до состояния полноценного сервиса и сколько сил нам это стоило.

Мы собрали в подписку все наши курсы, вебинары и полезные для бухгалтеров сервисы (например, проверка контрагентов).

Это был уникальный сервис, в котором было все, что надо бухгалтеру для работы по доступной цене. Было одно «но» — мало контента. Тогда в подписку входили всего 13 курсов и около 20 вебинаров.

А законы меняются постоянно. Мы решили оперативно усилить подписку видеоконтентом и наглядно разобрать актуальные и интересные темы. За 1 месяц нашли партнеров, которые отдали нам 135 своих экспресс-семинаров. Это был первый шаг к усилению нашего продукта.

Но ладно, много контента у нас появилось, но ведь надо и наполнять и нашим собственным материалом. Ведь мы работаем в бухгалтерской тематике уже 20 лет (25 октября отметили 20-й день рождения «Клерка»!).

Первое, с чего мы решили начать, это бесплатные вебинары. Увеличили частоту выпуска с 2 вебинаров до 10 вебинаров за месяц. Потом мы активно выпускали онлайн-курсы для подписчиков. Увеличили частоту выпуска с 1 курса в квартал до 1-2 курсов в месяц.

Таким путем мы шли до июня 2021 года, увеличив количество курсов за год с 12 до 33. По бесплатным вебинара редакция трудилась как завод по производству антисептиков в пандемию, увеличив количество с каких-то 20 вебинаров до 156.

Такого, не побоимся этого слов, огромного прироста по учебным материалам мы добились всего за 1 год!

И вроде бы все хорошо, производство налажено, контента становится все больше, но мы же «Клерк» и не можем остановиться просто на достигнутом!

Долго думали, чего же не хватает в подписке. В период отчетности, проверок, выхода новых постановлений, изменений в ПБУ у бухгалтеров много вопросов.

Поэтому решили не только учить, но и давать самые быстрые консультации в стране. Создали сервис «Консультации». В нем бухгалтер может задать неограниченное количество вопросов нашим экспертам и получить ответ за 24 часа.

Параллельно с консультациями пополнили подписку скрытым контентом. Запустили еще сервис «Разборы», благодаря которому не надо теперь гуглить ответы на рабочие вопросы. Подписчик может получить грамотный ответ эксперта со ссылками на нормативку. И это не все. Вы можете заказать статью индивидуально по разбору конкретно вашей ситуации нашему главному редактору.

Думаем, вы уже поняли, что мы никак не можем перестать становится круче для наших пользователей.

Кстати весь контент, который мы выпускаем, автоматически попадает в подписку, и пользователю не надо за него доплачивать.

Мы подсчитали, что за весь пул услуг, который дается в одной подписке, в среднем бухгалтер потратил бы более 150 000 тысяч рублей. И при всем этом мы и дальше будем выпускать большое количество новых сервисов и инструментов.

Становитесь уже сейчас частью закрытого профессионального сообщества на «Клерке», до 1 ноября скидка на подписку 20% на годовой тариф.