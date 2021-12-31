🤓 Теперь на «Клерке» дежурит ваш персональный консультант

До Нового года чуть больше месяца, и сейчас начнется. Новые законы, письма, указания, поправки. И, как назло, вступят в силу с 1 января 2022 года. Под бой курантов.

Чтобы вы не утонули в новинках, мы на время открываем для всех раздел персональных консультаций.

Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят.

Как работают Клерк.Консультации:

Оплатите 4 000 рублей. Целый месяц задавайте столько вопросов, сколько нужно. Ответ за 24 часа.

У вас 10 вопросов? Задавайте! А если 100? Ответим на 100!

Кто ответит на ваш вопрос?

Мы создали пул из экспертов. Каждый - абсолютный лидер в конкретной теме.

Скорее всего, вам ответит знаменитая на весь «Клерк» Надежда Камышева. Десятки тысяч ваших коллег уже получили ее консультацию на «Клерке». Она специализируется на вопросах про отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

По поводу сложных аспектов бухучета, ФСБУ, отраслевых особенностей с вами пообщается Сергей Верещагин.

Ваших вопросов по 1С ждут не дождутся Ольга Ганюшкина и Константин Соболевский.

Если у вас вопросы про доначисления, проверки, оптимизацию - на вашу защиту встанут профессиональные адвокаты Кирилл Соппа и Никита Болтинский.

Как видите, ваши вопросы попадут не к безымянным операторам горячих линий, а к конкретным профи в учете и налогах. Многие их знают и ценят.

Редактор «Клерка» получит ваш вопрос, в течение 10 минут определит тему и перешлет одному из экспертов. За 24 часа (обычно раньше) эксперт вышлет развернутый ответ со ссылками на законодательство редактору, а тот вам.

Если вам кажется, что подруга поможет лучше и быстрее, обсудите это с нами.